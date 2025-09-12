洗濯物の一時掛けに便利なコンパクトハンガー「壁付けちょい干しハンガー タワー」が発売になりました。
山崎実業株式会社
下部のフックにピンチハンガーを掛けると靴下などの小物干し作業がスムーズに
洗濯する衣類を入れられるようにフックに洗濯ネットを掛けておくのも便利
置き場所に困る洗濯後のハンガー類をスッキリ収納
リビングなどで上着やバッグを掛けるコートハンガーとして使うのもおすすめ
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/77564/
付属の石こうボードピンで簡単設置
洗濯機横で衣類を一時掛けできるハンガー
