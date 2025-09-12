Sound Horizon / Linked Horizon最新ライブ「Revo’s Halloween Party 2024」特別版をRevo独占インタビュー付きで9月21日(日)テレビ初独占放送！

株式会社 TBSテレビ

株式会社TBSテレビ(本社：東京都港区、代表取締役社長：龍宝正峰)が運営するCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、サウンドクリエイターRevoが主宰する幻想楽団・Sound Horizon / Linked Horizonが2024年11月にぴあアリーナMMにて開催した「Revo’s Halloween Party 2024」を9月21日(日)午後8時からオンエア。独占インタビュー付き特別版としてテレビ初独占放送する。

「Revo’s Halloween Party 2024」はSound Horizonメジャーデビュー20周年を記念し開催されたもので、2025年3月5日にリリースされたBeyond Story Maxi「ハロウィンと朝の物語」の楽曲に加え、Linked Horizonの楽曲など、数々の名曲、人気曲を通してRevoの紡いできた【歴史】を感じられるステージ。過去にRevoの楽曲に参加した歌い手やミュージシャンが次々と登場するのも見どころのひとつだ。

番組ではこのライブの模様を特別編集版で放送。さらに、Revoへの独占インタビューでは、「Revo’s Halloween Party 2024」へのこだわりや、この20年の思い出を語り、ファンからの質問に答えるRevoの姿をお届け。ファン必見の貴重な映像となっている。

また、9月21日(日)は「Revo’s Halloween Party 2024」のほか、2013年に開催された「Revo’s Halloween Party」の模様を含む「The Assorted Horizons」、スクウェア・エニックスのRPG「BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY」との大型タイアップとして発表した楽曲を披露した「ルクセンダルク紀行」、メジャーデビュー10周年に行われ、約4万人を熱狂させた「9th Story Concert 『Nein』～西洋骨董屋根裏堂へようこそ～」、アニメ『進撃の巨人』の歴代主題歌を披露した「Linked Horizon Live Tour『進撃の軌跡』総員集結 凱旋公演」も一挙放送。

“サンホラ”と“リンホラ”が盛りだくさんの 9月21日(日)はもう間もなく。

ぜひ楽しみにお待ちいただきたい！

■放送概要

＜Sound Horizon＆Linked Horizon集中放送！！＞

『Sound Horizon「Revo’s Halloween Party 2024」独占インタビュー付き特別版』

〈放送チャンネル〉

CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」

〈放送日時〉

2025年9月21日(日)午後8:00～午後10:00

＜関連番組＞

『Sound Horizon「The Assorted Horizons」』

〈放送日時〉2025年9月21日(日)午後0:30～午後2:50

『Linked Horizon「ルクセンダルク紀行」』

〈放送日時〉2025年9月21日(日)午後2:50～午後5:00

『Sound Horizon「9th Story Concert『Nein』～西洋骨董屋根裏堂へようこそ～」』

〈放送日時〉2025年9月21日(日)午後5:10～午後6:40

『Linked Horizon「『進撃の軌跡』総員集結 凱旋公演」』

〈放送日時〉2025年9月21日(日)午後6:40～午後7:50

＜特設サイト＞

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/series/IgigP/

■配信概要

上記の番組は「スカパー！番組配信」にてPC、スマートフォン、タブレットでもお楽しみいただけます。詳細はこちらをご確認ください。

https://www.skyperfectv.co.jp/service/ott-guide/

■視聴者プレゼントキャンペーンのお知らせ

『Sound Horizon「Revo’s Halloween Party 2024」独占インタビュー付き特別版』とSound Horizon＆Linked Horizonの集中放送を記念して、Revoの直筆サイン入りオリジナル色紙を抽選で5名様にプレゼント。さらに、応募者の中から1031名様にRevoのスペシャルボイスメッセージをプレゼント！

たくさんのご応募をお待ちしております。

【応募詳細】

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/special/shlhpre_202508/

