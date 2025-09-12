「AMNIBUS」が中国のイベント「IAGF国际动漫周边展」に出展決定！アニメ『サマータイムレンダ』の人気商品の中国国内での先行販売をいたします！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、中国にて開催されるオフラインイベント「IAGF国际动漫周边展」に、「AMNIBUS」ブースとして出展いたします！アニメ『サマータイムレンダ』の人気商品の中国国内での先行販売を予定しております。

2025年10月1日(水)～2025年10月2日(木)に中国にて開催されるオフラインイベント「IAGF国际动漫周边展」に「AMNIBUS」ブースの出展が決定いたしました。

今回のイベントでは、アニメ『サマータイムレンダ』より多数グッズの中国国内での先行販売をいたします。

ファン必見のアイテム発売となっておりますので、ご来場を心よりお待ちしております。

▼「IAGF国际动漫周边展」

開催期間：2025年10月1日(水)～2025年10月2日(木)

開催場所：中国・杭州 国際博覧中心

出展ブース名：AMNIBUS

出展ブース番号：B-13

※ご入場にはIAGF国际动漫周边展の入場チケットが必要です。

▼「IAGF国际动漫周边展」AMNIBUSアニメ『サマータイムレンダ』特設サイト

https://event.amnibus.com/iagf-summertime/

▼「IAGF国际动漫周边展」公式特設サイト

http://www.fanfaniagf.com/

【イベント先行販売グッズ情報】

▼トレーディング場面写缶バッジ（全12種）

単品：22元/BOX：264元

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art aqua label ゆらゆらアクリルスタンド（全10種）

単品：44元/BOX：440元

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art aqua label スティックキーホルダー（全10種）

単品：39元/BOX：390元

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art aqua label 缶バッジ（全10種）

単品：24元/BOX：240元

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディングアクリルカード（全12種）

単品：36元/BOX：432元

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※物販商品は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

【購入制限】

・アニメ『サマータイムレンダ』の全てのトレーディング商品をお一人様1会計につきBOXでのご購入は1BOX2点まで、もしくは単品でのご購入は2BOXの入数までとさせていただきます。

・アニメ『サマータイムレンダ』の全てのオープン商品はお一人様1会計につき1種2個までとさせていただきます。

▼AMNIBUS(アムニバス)について

https://amnibus.com

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所： 〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

お問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。

担当：齊藤直樹

Mail： pr@armabianca.com

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

(C) Yasuki Tanaka/SHUEISHA, Summer Time Rendering Project