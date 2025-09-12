“人手不足”を乗り越える！AI、自動化、VRなど、製造業の未来を体験できる展示会
日本の製造業が直面する深刻な人手不足。
その課題を、AI・ロボット・ウェアラブル技術で乗り越える最新ソリューションが一堂に集まる展示会、「ファクトリーイノベーションWeek 秋 2025」が、9月17日(水)から3日間開催されます。
会場では、実際に体験できる「ウェアラブル体験会」や、“人がいない工場”を実現するロボット・AI技術、業務効率化を支援する生成AIソリューションなど、取材映えする展示が多数登場。
特に今年新設された「生成AIworld」では、製造業の人手不足や技能継承の課題に挑む、生成AIの最新活用事例が集結。“現場で使えるAI”の最前線を体感できます。
「こんな技術がもう現場で使われているの？」
「人手不足って、こうやって乗り越えているんだ！」
そんな視聴者の驚きと関心を引き出す、取材にぴったりの展示会です。ぜひ取材にお越しください。
社会的背景
- 日本の製造業では、高齢化・若年層の製造離れにより、慢性的な人手不足が深刻化
- 地方工場では、採用難・教育負担・離職率の高さが経営課題に
- 2024年以降、生成AIやRPAの進化により、現場の業務効率化が現実的な選択肢に
- 政府も「中小企業のDX支援」「GX・スマートファクトリー化」を推進中
取材 申し込みはこちら :
https://www.fiweek.jp/hub/ja-jp/press.html?utm_campaign=pr_prtimes_250912&utm_medium=referral&utm_source=intex
一般来場希望の方は、こちらよりご登録ください。
今年の注目ポイント ４つ
１.【初開催】製造業 人手不足対策EXPO
製造業の採用や教育/管理に関するソリューションなどが一堂に出展します。
「人が集まらない工場をどう動かすか？」という社会課題に切り込む展示です。
人手不足の解消につながる製品・ソリューションが集結します。
ソニー（株）：熟練職人の技術をメタバース空間で再現し、均一品質の技能研修を可能にする次世代型ソリューション。リアルな現場再現に加え、ゲーム感覚で楽しく学べる設計で、技能の属人化や高齢化による継承課題を解決します。
トヨタ自動車（株）：モノづくりの知見を活かし、スタートアップや新規事業開発、製造業の工程改善・原価低減を支援するサービスを提供。試作から量産までの課題を専門家が伴走支援し、製品化の成功率向上に貢献します。
オムロン（株）：簡単に使える業務自動化サービスから現場DXソリューション、新登場の生成AIソリューションまで幅広く展示。ユーザの相棒となり共に業務革新を生み出す法人向け生成AIサービスです。現場DX推進のヒントが分かります。
（株）キーエンス：業務自動化RPA「RKシリーズ」は、業界初のAI機能を搭載。ナビに沿ってクリックするだけで、ExcelやWordなどの業務シナリオを直感的に作成可能。プログラミング不要で、属人化の防止や業務効率化を実現します。
2.【体験型】ウェアラブル体験会（技能伝承＆遠隔作業支援）
「技能の見える化」と「遠隔の作業支援」は、ベテランの知見を次世代へつなぐ鍵です。
そんな熟練者の技術をリアルタイムで伝承することができる体験会では、
実際に装着・操作できるため、現場のDX化を映像で伝えられます。
＜体験できる技術例＞
スマートグラス：遠隔地の熟練者が作業者の視界をリアルタイムで見ながら指示可能
アイトラッカー：音声操作や双方向通信でハンズフリー対応、教育や手順確認に活用
ウェアラブルカメラ：熟練作業者の作業を録画・記録し、若手教育に活用（技能の動画マニュアル化）
3.【新設】生成AIworld
製造現場の「人手不足」「属人化」「教育負担」といった課題に対し、
生成AIは、業務の効率化・自動化を支援する技術として注目されています。
今回新設された「生成AIworld」は、製造業における生成AIの活用をテーマにした専門展示エリアです。ChatGPT連携サービス、LLM（大規模言語モデル）、RAG（検索拡張生成）など、最先端のAI技術が集結し、“現場で使えるAI”を体感できる場となっています。
● スタートアップから実績豊富な企業まで、多彩な顔触れが揃う！
- 東大・京大発のAIスタートアップ（Quark、エムニ など）
- 実績豊富な導入支援企業（GenerativeX、Techtical、Wovn Technologies など）
● 連日開催のセミナーで "現場の声" が聞ける！
「AIエージェントをつかったプロセス改革」「製造業のベテラン依存をなくす！新時代のAIナレッジ活用術」「属人化解消ソリューション」など、喫緊の課題に沿った注目度の高いテーマが揃います。
4.【進化する現場】“見える化”技術で、製造現場の課題を可視化
製造現場の課題を可視化する「見える化」技術が進化。
視線センサーによる作業者の動きの分析、電力の見える化による省エネ支援、音の見える化による異常検知、AI画像認識による工程監視など、現場の“気づき”をデータ化する製品が多数登場。
人手不足や技能継承の課題解決にもつながる、注目のソリューションです。
音を見える化するカメラ
内蔵されたマイクとカメラにより、音をサーモグラフィーのように可視化。製品の品質検査、不具合調査、設備診断など役立ちます。
視線センサー
機器に触れずに操作が可能！ヒトの視線で画面操作を行います。両手がふさがって操作ができない時にもオススメです。
電力の見える化
工場等の電力使用状況を可視化し、脱炭素・省エネ対策を支援。電力の消費量を把握し、GX推進やコスト削減に貢献します。
AI画像認識システム
AIで「ヒト・キカイ」もまるごと見える化！ネットワークカメラで撮影した画像を元にAIが生産設備の稼働状況を判断します。
＜開催概要＞
展示会名：
ファクトリーイノベーション Week [秋] 2025(https://www.fiweek.jp/autumn/ja-jp.html?utm_campaign=pr_prtimes_250912&utm_medium=referral&utm_source=intex)
会期：2025年9月17日(水) - 19日(金)
10:00 - 17:00
会場：幕張メッセ
主催：RX Japan株式会社
同時開催展：
第4回 ネプコン ジャパン [秋] -エレクトロニクス 開発・実装展-
第4回 オートモーティブワールド [秋] -クルマの先端技術展-
※今年は、出展社数 350社 / 来場者数 26,000名を見込む
