°æ¾å¾°ÌïÁª¼êÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤¬Åö¤¿¤ë NTT¥É¥³¥â Presents ¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥Á¡ßLemino BOXING½é¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡Ê°Ê²¼¡¢¥É¥³¥â¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖLemino(R)¡×¤Î·î³Û990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨1¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÌ¾¸Å²°¡¦IG¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖNTT¥É¥³¥â Presents Lemino BOXING¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á °æ¾å¾°Ìï vs ¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡×¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢Lemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÀ¸Ãæ·Ñ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖNTT¥É¥³¥â Presents ¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥Á¡ßLemino BOXING～¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á °æ¾å¾°Ìï vs ¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ～¡×¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡WOWOW¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥Á～À¤³¦¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡×¤È¡ÖLemino BOXING¡×¤È¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¼Â¸½¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë°æ¾å¾°ÌïÁª¼êÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¡§NTT¥É¥³¥â Presents ¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥Á¡ßLemino BOXING ½é¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡§
±þÊç¾ò·ï¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òËþ¤¿¤·¤¿¹ç·×5Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾ÞÉÊ¡§°æ¾å¾°ÌïÁª¼êÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥Ã¥× ¡¿¹ç·×5Ì¾ÍÍ
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59
¢£±þÊç¾ò·ï¡§
£±.Lemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
£².2025Ç¯9·î21Æü0»þ0Ê¬»þÅÀ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
£³.ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡Ö¥¨¥ó¥È¥êー¡×¤ò²¡²¼¤·¥¨¥ó¥È¥êー¤µ¤ì¤¿Êý
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤ê±þÊç¾ò·ï¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È :
https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202509_nr-boxingLP-00912#campaign
¡ÚÇÛ¿®³µÍ×¡Û¢¨2
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖNTT¥É¥³¥â Presents ¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥Á¡ßLemino BOXING～¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á °æ¾å¾°Ìï vs ¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ～¡×
¢£ÇÛ¿®Æü»þ¡§2025Ç¯9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë17¡§00¡¡¢¨ÇÛ¿®³«»Ï»þ´Ö¤¬ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÇÛ¿®·ÁÂÖ¡§¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×·î³Û990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨1¤Ë¤ÆÇÛ¿®
»ëÄ°¥Úー¥¸ :
https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDNlZDQ%3D?pit_git_type=LIVE_SINGLE&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202509_nr-excitematch-0912
¢£À½ºîÃøºî¡§(C)¡¡Lemino/SECOND CAREER
¢£½Ð±é¼Ô¡§
¡ãIG¥¢¥êー¥Ê¡ä
¡¡¡¡¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¡§¾å¸¶¹À¼£»á
¡¡¡¡¡¡¥²¥¹¥È¡§ÃæÃ«½á¿ÍÁª¼ê¡¢ÅÄÃæ¹±À®»á
¡¡¡¡¡¡¿Ê¹Ô¡§ÁýÅÄÈþ¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡ãÅìµþWOWOW¥¹¥¿¥¸¥ª¡ä
¡¡¡¡¡¡²òÀâ¡§ÈÓÅÄ³Ð»Î»á¡¢Â¼ÅÄÎÊÂÀ»á
¡¡¡¡¡¡¼Â¶·¡§ÎëÌÚ·ò»á
¡¡¡¡¡¡¿Ê¹Ô¡§²¬ËÜÅí¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡ÊWOWOW¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー ¾å¸¶¹À¼£ »á
¼Ì¿¿¡§(C)SPORTS BACKS
¥²¥¹¥È ÃæÃ«½á¿Í Áª¼ê
¼Ì¿¿¡§(C)SPORTS BACKS
¥²¥¹¥È ÅÄÃæ ¹±À® »á
¼Ì¿¿¡§(C)Naoki Fukuda
²òÀâ Â¼ÅÄÎÊÂÀ »á
²òÀâ ÈÓÅÄ³Ð»Î »á
¿Ê¹Ô ÁýÅÄÈþ¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¼Ì¿¿¡§(C)tvk
¿Ê¹Ô ²¬ËÜÅí¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ú¡ÖLemino¡×³µÍ×¡Û
¥É¥³¥â¤Î±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡£
´¶¾ð¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëLemino¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Ç½¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÈÀêÇÛ¿®¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¢´ÚÎ®ºîÉÊ¤ä¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Þ¤ÇËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÌµÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ê¹¹ðÉÕ¤¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢·î³Û990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨1¤Î¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ò½é¤á¤Æ¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢½é²ó½é·îÌµÎÁ¢¨3¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊApp Store¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊGoogle Play¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¤Î·î³Û»ÈÍÑÎÁ¤Ï1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨2 ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡·ÁÂÖ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢ÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ê¤É¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨3 ¡ã½é²ó½é·îÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ä
¡¦Lemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë½é²ó¤ª¿½¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢·î³Û»ÈÍÑÎÁ¤¬31Æü´ÖÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦²áµî¤Ë¡ÖdTV¡×¤Ç½é²ó½é·îÌµÎÁ¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ç¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊApp Store¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊGoogle Play¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ëÄ°ÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢Å¬ÍÑÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡¦Â¾¤ÎÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È½ÅÊ£¤¹¤ë¤ÈËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò½ªÎ»¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¡Ö¥É¥³¥â¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡×¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ðÌµ¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖLemino¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡·ÁÂÖ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢ÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ê¤É¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸¢Íø¼Ô¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤´»ëÄ°¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚWOWOW¡¡¡Ö¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥Á¡×³µÍ×¡Û
£×£Ï£×£Ï£×³«¶É°ÊÍè¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò½¼¼Â¤Î²òÀâ¡¦¼Â¶·¿Ø¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥Á～À¤³¦¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡×¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¼çÍ×£´ÃÄÂÎ¡ÊWBA¡¢WBC¡¢IBF¡¢WBO¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ä¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤òÃæ¿´¤ËÇ¯´Ö£±£°£°»î¹ç°Ê¾å¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£