Citeline/Evaluate、BioJapan 2025に出展：医薬品開発のパートナリング戦略を支援する2種のセミナーを開催

医薬品開発をデータとコンサルティングで支援するリーディングカンパニー、Citeline/Evaluate（エバリュエート・ジャパン株式会社）は、2025年10月8日（水）～11日（金）にパシフィコ横浜で開催されるアジア最大級のライフサイエンスイベント「BioJapan 2025」に出展し、開発品のパートナリング戦略を支援する2種のセミナーを開催いたします。

本セミナーでは、製薬企業・バイオテック・金融機関など、提携を模索する皆様に向けて、グローバルデータを活用した提携トレンドの分析や、導入・導出戦略における実践的な手法をご紹介します。

■セミナー概要

1）10月9日（木）10:00～11:00

【データで読み解く、次の一手】製薬企業・バイオテックのためのグローバルパートナリング戦略

地域別・疾患領域別の提携トレンド、提携先候補の探索・評価方法、日本企業が取るべき「次の一手」について、グローバルデータをもとに示唆します。

2）10月9日（木）13:00～14:00

【グローバル導出／導入戦略の最前線】データドリブンな実践事例とともに

導入戦略におけるベンチマーキングのベストプラクティスと顧客事例、導出戦略におけるパートナー企業の特定、アウトリーチ、ピッチデック最適化の手法を紹介します。

更に、BioJapanのパートナリングシステムを通じて、開発戦略、ライセンシング支援、競合分析、ポートフォリオ戦略、売上予測などに関するご相談を承ります。面談は会場ブースまたはオンラインにて実施可能です。

セミナー・パートナリングの詳細はこちら :https://www.evaluate.com/ja/biojapan-2025/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes

サイトライン・エバリュエートは、「業界最高水準のデータとコンサルティングを通じて医薬品業界の未来を変える」をコンセプトに、20年以上にわたる業界屈指の専門知識と、最新かつ正確なグローバルデータベースを駆使して、パイプライン管理から競合分析、臨床試験、そして商業的成功に至るまで、全ての意思決定をデータ主導で支援します。

優れた分析力を活用し、迅速かつ精度の高い意思決定を実現することで、競合を凌駕する事業戦略の構築と推進を可能にします。

会社紹介はこちらから :https://view-su2.highspot.com/viewer/9fad2fbeefb74501ee33b8262a03d0f1

■本件に関するお問い合わせ先

エバリュエート・ジャパン株式会社

Citeline/Evaluate Japan マーケティング担当

Email: haruna.maruoka@norstella.com

https://www.evaluate.com/

