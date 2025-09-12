「ABEMA」で無料でスポーツを“超応援”する5週間！　9月14日（日）から10月19日（日）『ABEMA SPORTS SUPER 5 WEEKS』開催決定

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年9月14日（日）から10月19日（日）までの5週間、様々なスポーツの生中継や番組の放送、特別企画を実施する『ABEMA SPORTS SUPER 5 WEEKS』を開催いたします。

「ABEMA」は2016年4月の開局以来、大谷翔平選手の活躍が目覚ましいMLB（メジャーリーグベースボール）をはじめ、久保建英選手や堂安律選手らが活躍するサッカー日本代表戦や欧州サッカーリーグ、横綱・大の里関や豊昇龍関らが躍動する大相撲など、様々な競技をコアファンからライトなファンまで幅広い視聴者のみなさまにお楽しみただくため、スポーツの“エントリーメディア”として無料を軸に各競技の中継や番組の放送、企画に取り組んでまいりました。

この度、9月14日（日）から実施する『ABEMA SPORTS SUPER 5 WEEKS』では、レギュラーシーズンのクライマックスを迎えているMLB、9月14日（日）から9月場所が始まる大相撲、8月に開幕したブンデスリーガを中心に様々な競技を、初心者にとってわかりやすく、またコアなファンの方にもお楽しみいただける中継テロップや企画を盛り込んだ「ABEMA SPORTSスーパーLIVE」として無料で生中継いたします。

1週目の9月14日（日）からはMLB、大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースvsフィラデルフィア・フィリーズの3連戦を、大相撲は9月場所中日までを無料生中継。またサッカー・ブンデスリーガは15日（月）に町野修斗選手所属のボルシアMG vs菅原由勢所属のブレーメン、21日（日）は堂安律選手所属のフランクフルトvsウニオン・ベルリンを無料でお届けいたします。

今後もさらなる追加コンテンツを発表予定。 “スポーツの秋”の5週間を存分にお楽しみいただける充実したラインナップをお届けいたします。

今後の放送スケジュールは随時ABEMA公式Xにて発表してまいりますのでぜひご期待ください。

さらに期間中は、「超応援100万コメントキャンペーン」と題して、視聴者に豪華景品が当たるプレゼントキャンペーンを実施。対象となるスポーツ中継内で投稿されるコメント数合計100万を目指して、到達したコメント数に応じて景品が変わります。ぜひコメント機能を活用しながら各競技の中継を視聴し、臨場感あふれる観戦体験をお楽しみください。

スポーツコンテンツがより充実する“スポーツの秋”はぜひ「ABEMA」にて無料でお楽しみください。

特別企画詳細はこちら(https://abema.tv/lp/super_5weeks)からご確認ください。