釜山市、愛知県「ツーリズムEXPOジャパン2025」で夜間観光ブランド「星の海 釜山」を披露

Busan Tourism Organization(釜山観光公社)▲ 釜山水営湾ヨット競技場の夜景

釜山市(釜山観光公社)は、2023年に韓国政府から「グローバル夜間観光特化都市」に選定されたことを受け、日本市場における観光客誘致を本格的に展開します。9月25日（木）から28日（日）までの4日間、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される日本最大級の観光イベント「ツーリズムEXPOジャパン2025」に出展。韓国館内の「夜間観光ゾーン」にブースを設け、釜山の夜間観光ブランドである「星の海釜山」の魅力を発信いたします。

▲「星の海釜山」 夜間ヨガプログラム▲ 韓国のベネチア、長林浦の夕焼け

日本人に愛される都市、夜に輝く釜山

釜山観光公社の発表によると、2024年に釜山を訪れた外国人観光客は、前年比で118%という驚異的な増加を記録しました。特に2025年3月には、国際観光客のうち日本人観光客が最も高い割合を占め、釜山に対する日本市場の関心の高さを示しています。美しいビーチ、活気あふれる市場、そして現代的な高層ビルが共存するダイナミックな都市、釜山。その真の魅力は、日が沈んだ後にこそ際立ちます。

「星の海釜山」プロジェクトは、釜山の夜間観光資源を最大限に活用した多彩なプログラムを提供します。きらめく夜景を水上から満喫できるディナー・リバークルーズや、新たな海のホットプレイスである多大浦海水浴場で開催される野外コンサート「ナイトミュージック・キャンプニック」（キャンピング＋ピクニック）など、これまでにない多様なコンテンツを用意しています。現代的な都市の雰囲気、ローカル文化、そして最新の韓国観光トレンドを融合させた「星の海釜山」では、日本の観光客の皆様に昼間とはまた異なる釜山の魅力を体験いただけます。

▲ 影島（ヨンド）ヒンヨウル文化村の散策路

食と興奮に満ちた「オールナイト釜山」

釜山は「モッパン（먹방/食べる放送）」の都市としても知られています。夜遅くまで賑わう夜市をはじめ、新鮮な海産物や多彩なグルメを安心して楽しむことができます。さらに、地元プロ野球チーム「ロッテ・ジャイアンツ」の本拠地スタジアムでは、熱気あふれるナイトゲーム観戦と共にグルメを堪能する特別な経験が可能です。チームの順位に関わらず、情熱的でエネルギッシュなファンたちが作り出す、試合そのものが一つの祭りのような雰囲気も魅力的です。また、おしゃれなインテリアのK-スパやエステサロンも深夜まで営業しており、旅の疲れを癒したり、美容ケアを楽しんだりすることもできます。

▲ 釜山の代表的な食べ物、コムジャンオ（ヌタウナギ）▲ 夜市で楽しむローカルグルメ

展示ブースでの特別なイベント

「星の海釜山」ブースでは、ご来場の皆様向けの様々なイベントをご用意しています。9月25日・26日には、日本の観光業界関係者やメディアの皆様を対象とした商談会を実施し、日本語の資料配布と専門スタッフによるご案内を予定しております。また、27日と28日には一般のお客様をお迎えし、簡単なアンケートにご協力いただいた方に、記念品を贈呈するイベントも開催いたします。次回の休暇を計画されている方は、ぜひ「星の海釜山」ブースにお立ち寄りいただき、新たな旅のインスピレーションを見つけてください。

＜出展概要＞

l イベント名称: ツーリズムEXPOジャパン2025

l 日時: 2025年9月25日(木)～9月28日(日)

・ 業界日 ：9月25日（木）、26日（金） 10:00～18:00

・ 一般日 ：9月27日（土）、28日（日） 10:00～18:00

※ 28日は17:00まで

l 会場: Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）展示ホールF

l 出展場所: 展示ホールF内 韓国館「夜間観光ゾーン」釜山ブース

＜会社概要＞

l 社名: 釜山観光公社

l 所在地: 〒47366 釜山広域市 釜山鎮区 自由平和路 11ヌリエンビル14階

l 公式サイト（日本語）: https://bto.or.kr/jap/Main.do

l 夜間観光公式チャンネル（英語）: https://www.instagram.com/starry_night_busan.en/