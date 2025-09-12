ヘアケアブランド「HAIRSTAR」、フランス・パリの美容展示会「MCB Beaute 2025」に出展。欧州市場への展開を開始。

MCB Beaute Paris 2025について

LIFELONG株式会社

MCB Beauteは、世界700ブランドが集結し、年間85,000名（うち90%がバイヤー）が来場する、欧州美容業界における最重要商談イベントです。ヘアケア、ネイル、スキンケアなど幅広い美容商材が一堂に会し、欧州27カ国への販路開拓の絶好の機会となります。

拡大する欧州美容市場への参入

EU化粧品市場は2023年に約20兆円規模に達し、日本市場（4.3兆円）の約5倍の規模を誇ります。特にフランスは美容先進国として、トレンドセッターの役割を果たしており、パリでの成功は欧州全域への展開の足がかりとなります。

今後の展開

MCB Beauteへの出展を機に、EU市場での販売パートナーの開拓を進め、2025年の本格的な欧州展開を目指します。

About【HAIRSTAR】

「髪で、あなたを輝かせる。」

私たちの一日は、鏡に映る自分を見る瞬間から始まります。

髪がきれいにまとまっている──それだけで、人は自然と背筋が伸び、自信を持って一日をスタートできます。

逆に、髪の広がりやパサつきは、わずかなストレスとなり、気分や行動にも影を落とします。

髪は、単なる“見た目”ではありません。「今日をどう過ごすか」を左右する、大切なスイッチなのです。

「一日の始まりを、美しい髪で自信に変える」

HAIRSTARは、そんな「小さな変化」を見逃さず、

ブラッシングという毎日のルーティンに、確かな変化をもたらすことを目指しました。

髪が変われば、表情が変わる。

表情が変われば、日々が変わる。

日々が変われば、未来が変わる。

一日の始まりに、さりげなく、でも確かに背中を押してくれる存在──

それが「HAIRSTAR」です。

【会社概要】

- 会社名：LIFELONG株式会社- 所在地：東京都港区芝公園1-2-8 AMANO芝公園ビル5階- 設立：2001年12月- 事業内容：美容・健康関連製品の企画・開発・販売- URL：https://lifelong.co.jp/

【本件に関する問い合わせ先】

- LIFELONG株式会社 広報担当- MAIL info@hairstar.jp