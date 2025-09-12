【AIと業務知見が生み出す新たな価値】ポールトゥウィン　『先端技術研究室』の取り組みを公開

ポールトゥウィン株式会社

サービス・ライフサイクルにおける課題解決を支援するポールトゥウィン株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：橘 鉄平、代表取締役COO：志村 和昭、以下「ポールトゥウィン」）は、公式YouTube及び、公式noteにてインタビューシリーズ「Knowledge Hub by PTW」の新シリーズを公開しました。「Knowledge Hub by PTW」は、ポールトゥウィンの多角的な事業展開を通じて蓄積された専門的なノウハウを発信するコンテンツです。

今回スタートした新シリーズでは、ポールトゥウィンのR&D（研究開発）組織「先端技術研究室」を特集。室長 兼 Vice President of AI Strategyである久保雅之を迎え、先端技術研究室設立の狙いと今後の展望に迫ります。初回では、ソフトウェア開発業界が直面する課題を背景に、ポールトゥウィンが備えるAI開発のポテンシャル、それを最大限引き出すための研究室の役割を明らかにしていきます。

■Knowledge Hub by PTW 公開情報

タイトル：Knowledge Hub by PTW #005 【先端技術研究室編】

掲載場所：PTW／ポールトゥウィン【公式】note

URL： https://note.com/ptw_note/n/n8b9812ae3f68

▼「Knowledge Hub by PTW」動画はこちら【公式】YouTube

URL： https://youtu.be/PdIDApllNvY?si=fIvf1wH02lPF-6DH

■Knowledge Hub by PTW #005 【先端技術研究室編】

「Knowledge Hub by PTW」新シリーズでは、30年にわたり蓄積してきた業務ノウハウを活かし、AIの可能性を探求するR&D組織「先端技術研究室」を紹介します。シリーズの初回となる今回は、先端技術研究室室長 兼Vice President of AI Strategyの久保雅之が登場。急速に変化するソフトウェア開発業界の課題を背景に、ポールトゥウィンだからこそ実現できるAI開発のアドバンテージと先端技術研究室の役割を語ります。さらに、BPO事業で培った知見を資産としてAIに結びつける新たなアプローチ、“守り”と“攻め”を両輪に据えた組織進化の取り組み、そして大規模化・高速化するシステム開発に対応する必然性についても解説。AIを活用した業務変革の最前線を知ることができる必見のコンテンツです。

■出演者プロフィール

久保 雅之（くぼ まさゆき）

ポールトゥウィン株式会社 先端技術研究室室長 兼Vice President of AI Strategy。

早稲田大学大学院修了 修士（国際経営学）。富士通、NTTデータ、ヤフー、マイクロソフトを経て起業。複数の企業で戦略部門を歴任したのち、2023年よりポールトゥウィン株式会社に参加。現在は全社のAI戦略および新規事業企画を担当。

■PTW／ポールトゥウィン【公式】noteについて

「PTW／ポールトゥウィン【公式】note」は、ポールトゥウィン株式会社の想いや事業の裏側、働く人々の姿を発信する公式コンテンツプラットフォームです。「サービス・ライフサイクルの課題を解決する」というビジョンのもと、ゲームのデバッグ、ネットサポート、ソフトウェアテストなどのBPOサービスにおける現場知・技術・組織文化を多角的に紹介してまいります。

URL： https://note.com/ptw_note

ポールトゥウィン株式会社について

ポールトゥウィン株式会社は、ゲームデバッグ・ソフトウェアテスト・ネットサポート事業など、ITサービスを主な事業とする会社です。1994年にゲームデバッグ事業を立ち上げ、創業5年で800%の成長率を達成。以来、ゲームデバッグ事業においてパイオニア的存在として歩み続けています。

また、2022年2月にはグループ会社を吸収合併。Eコマース不正対策やカスタマーサポートを通じて多様なWebサービスを支えてきた「ピットクルー」、ソフトウェアテストや品質コンサルティングによる不具合解消に貢献してきた「クアーズ」と共に、新たなスタートを切りました。ゲーム業界、EC業界を中心として様々なお客様の課題解決に取り組んでまいりました。 それらで培った知識とノウハウ、多様な人材を活かして世の中のサービスやプロダクトの品質および価値向上に取り組んでまいります。

【 会社概要 】

社名：ポールトゥウィン株式会社（Pole To Win, Inc.）

本社所在地：愛知県名古屋市千種区今池1-5-9

代表取締役CEO：橘 鉄平

代表取締役COO：志村 和昭

事業内容：デバッグ・ネットサポート・ソフトウェアテスト

設立： 1994年1月20日

コーポレートサイト：https://www.ptw.inc/

サービスサイト：https://www.service.ptw.inc/

note：https://note.com/ptw_note

公式X：https://x.com/Pole_To_Win_

報道関係の方からのお問い合わせ先

ポールトゥウィン株式会社

広報担当：高津 / 大西

MAIL：pr@ptw.inc