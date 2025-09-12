ホテル・サロンで愛用される米国ブランド「FIRSTHAND SUPPLY」ウォッシュラインが日本デビュー ポップアップイベント開催

株式会社BLANGK

株式会社BLANGK (所在地：京都市、代表取締役：大野木 徹) は、アメリカ・マサチューセッツ州発のパーソナルケアブランド「FIRSTHAND SUPPLY（ファーストハンド サプライ）」の新作ウォッシュライン5製品の発売を記念し、日本で初めての店頭展開となるポップアップイベントを阪急メンズ東京と代官山 蔦屋書店にて開催いたします。

■FIRSTHAND SUPPLYとは

FIRSTHAND SUPPLYは「パーソナルケアは自分にも地球にも心地よいものであるべき」という信念のもと、マサチューセッツ州で誕生したパーソナルケアブランドです。創業時から持続可能性を追求し、自社工場での一貫した品質管理体制により、厳選されたクリーンな成分と確かな機能性を両立した製品を開発・製造しています。

すべての製品に100％再生プラスチック容器を採用し、詰め替えシステムによる環境負荷の軽減にも取り組んでいます。ホテルやブティック、ヘアサロンからも選ばれる品質で、世界中の人々に新しいセルフケア体験を提案しています。

■植物由来成分で作られた5つのケアアイテム

1. エクイリブリアム シャンプー

7,480円（税込）

・刺激の強い界面活性剤や石けん成分を使用せず、髪と頭皮をやさしく洗浄

・カラーリングした髪にもお使いいただける低刺激処方

・ベルガモットとワームウッドの爽やかな柑橘系の香りに、ラベンダーとパロサントの落ち着いた余韻が調和

2. エブリディ コンディショナー

7,480円（税込）

・保湿成分配合により、髪を軽やかでなめらかな質感に整える

・乾燥やパサつきが気になる方にもおすすめ

・ワームウッドとジュニパー、ベルガモット、ラベンダーの爽やかで奥深い調和

3. トランクイル ボディクレンザー

7,480円（税込）

・カモミールエキスとアロエベラ（保湿成分）を配合

・肌をやさしく洗い上げ、なめらかな感触に整える

・ワームウッド、パロサント、ラベンダー、ベルガモットのウッディで爽やかな香り

4. リヴァイブ ボディローション

7,920円（税込）

・シアバター・アーモンドオイル・ホホバオイルなどの保湿成分を配合

・全身にお使いいただける軽やかな使い心地

・ローズマリー、ラベンダー、ベチバーのフローラルとスモーキーが調和した香り

5. リチュアル ハンドソープ

6,600円（税込）

・ココナッツ由来の洗浄成分、グリセリン、カモミールエキスを配合

・すっきりとした洗い心地と適度なうるおいのバランス

・ベルガモットとワームウッド、ラベンダーとパロサントのウッディな香り

■開催概要

【阪急メンズ東京】

場所：阪急メンズ東京 1F メンズビューティー（東京都千代田区有楽町2-5-1）

期間：2025年9月10日（水）～9月23日（火）

営業時間：平日：12:00～20:00 土・日・祝：11:00～20:00

お問い合わせ：03-6252-5286（売場直通）

詳細URL：https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/contents/news/008531/

【代官山 蔦屋書店】

場所：代官山 蔦屋書店 2号館 1階 アートフロア（東京都渋谷区猿楽町17-5）

期間：2025年9月16日（火）～9月30日（火）

営業時間：9:00-22:00

お問い合わせ：03-3770-2525

詳細URL：https://store.tsite.jp/daikanyama/event/art/49499-1222040829.html

■展開商品

今回のポップアップでは、新作ウォッシュライン5製品に加え、人気のオールパーパスポマードとヘアオイルも展開予定です。

■サステナビリティへの取り組み

FIRSTHAND SUPPLYは環境への配慮を重視し、以下の取り組みを実施しています：

- 全製品に100％再生プラスチック（PCR）容器を採用- 1Lサイズパウチと店舗向け1ガロン(3.8L)の詰め替えシステムによる容器の再利用促進- 自社工場での一貫した製造・品質管理体制- 植物由来成分の積極的な採用

■今後の展開

日本市場でのポップアップイベントを通じて、FIRSTHAND SUPPLYが提案する「人にも地球にもやさしいセルフケア体験」を多くの方にお伝えし、今後の日本展開の基盤としてまいります。

近日中に公式オンラインストアもオープンを予定しており、1Lのリフィルパウチの販売や、ヘアサロンでのお取り扱いも順次拡大していく予定です。

また、米国発のライフスタイルホテルブランドにおいてアメニティとしての採用が決定しており、日本国内の拠点でも導入が予定されています。さらに、シャンプーやコンディショナーはホテルなどの宿泊施設へ、ハンドソープは飲食店を中心とした業態へと展開を広げ、幅広いシーンでの利用機会を創出してまいります。

【FIRSTHAND SUPPLY JAPAN インスタグラム】

https://www.instagram.com/firsthandsupply_japan/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社BLANGK

075-600-2252