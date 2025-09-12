朝日新聞と「水曜どうでしょう」との特別コラボキャンペーン　9月13日（土）からスタート

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）は、北海道テレビ放送株式会社（HTB）の人気バラエティ番組「水曜どうでしょう」のイベント「水曜どうでしょうキャラバン2025」に協賛しています。これを記念して、特別コラボキャンペーンを2025年9月13日（土）から10月6日（月）まで実施します。

期間中、キャンペーン特設サイトから、デジタル版のスタンダードコース（通常月額1,980円）を2カ月間月額100円（税込み）でお申し込みいただいた方全員に限定コラボ缶バッジ2種類をプレゼントします。

キャンペーン特設サイトはこちら :https://digital.asahi.com/pr/cp/2025/caravan/

キャンペーンサイトキャンペーン期間

2025年9月13日（土）～2025年10月6日（月）23:59

プレゼント対象者

期間中にキャンペーン特設サイト、または「水曜どうでしょうキャラバン2025」イベント会場で配布されたチラシ・ポスターから朝日新聞（デジタル版）スタンダードコースを月額100円(税込み)でお申し込みいただいた方

賞品

水曜どうでしょうキャラバン2025 × 朝日新聞（デジタル版）限定コラボ缶バッジ2種類（対象者全員）

１.HTBのマスコットキャラクター・onちゃん×朝日新聞（デジタル版）公式キャラクター・デジモ 書き下ろしデザイン

２.「水曜どうでしょう」藤村忠寿ディレクターの朝日新聞連載「笑ってる場合かヒゲ」オリジナルデザイン

限定コラボ缶バッジ2種類応募方法

1.キャンペーン特設サイトにアクセス（ https://digital.asahi.com/pr/cp/2025/caravan/ ）

2.特設サイトから朝日新聞（デジタル版）スタンダードコースへの申し込みを完了させる

3.1週間以内に届くメールに記載された応募フォームで、プレゼントの配送先住所を登録

「水曜どうでしょうキャラバン」とは

HTB北海道テレビの人気バラエティ番組「水曜どうでしょう」の藤村忠寿ディレクターと嬉野雅道ディレクターが全国各地を行脚して、ファンとともに楽しい1日を過ごすイベントです。2014年にスタートし、毎年全国各地からファンや家族連れが集まる驚異的なイベントに成長。今年は岩手県を皮切りに兵庫県まで巡る全国12府県12会場で開催されます。

水曜どうでしょうキャラバン 公式ホームページ：https://www.htb.co.jp/caravan2025/

あなたの“知りたい”に 「朝日新聞」

朝日新聞は、徹底した取材に基づき世の中の出来事を分かりやすくお伝えします。デジタル版では、最新ニュースから、じっくり読みたい深掘り記事まで盛りだくさん。

「あの話ってその後どうなったの？」に応える記事も、一日の終わりに読みたい心温まるコラムも満載。人気番組「水曜どうでしょう」の名物ディレクター藤村忠寿さんによる人気コラム「笑ってる場合かヒゲ」は、ここでしか読めない人気コンテンツです。

みなさまの「知りたい」に応え、くらしを豊かにする情報をお届けする「朝日新聞」。

この機会にぜひデジタル版をお試しください。