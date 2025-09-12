´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø100ÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¡Ù¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¸ø³«¡ª9·î14Æü¡ÊÆü¡ËU-NEXT¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¤·¤ÆÆüËÜ½é¡¦ËÜ¹ñÆ±»þ¤ÇÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®
USEN¡õU-NEXT GROUP¤Î³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Äé Å·¿´¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ï¡¢2025Ç¯9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø100ÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¡Ù¤ò"U-NEXT¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë"¤È¤·¤ÆÆüËÜ½é¡¦ËÜ¹ñÆ±»þ¤Ç¤ÎÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
JTBC¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ø100ÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¡Ù¤Ï¡¢1980Ç¯¤Î´Ú¹ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Ð¥¹¤Î°ÆÆâ°÷¡Ê¼Ö¾¸¡Ë¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Æó¿Í¤Î½÷À¤ÎÍ§¾ð¤È¡¢°ì¿Í¤ÎÃËÀ¤ò½ä¤ë½éÎø¤òÉÁ¤¤¤¿¥ì¥È¥í¤ÊÀÄ½Õ¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆüËÜÈÇ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¥ó¥¢±¿Í¢¤Î100ÈÖ¥Ð¥¹¼Ö¾¸¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥³¡¦¥è¥ó¥ìÌò¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¡×¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¥à¡¦¥À¥ß¤òµ¯ÍÑ¡£²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤ëÊì¿Æ¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢·üÌ¿¤ËÆ¯¤¯½÷À¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤¯¼Ö¾¸¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥½¡¦¥¸¥ç¥ó¥ÒÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥³¥Ã¥½¥ó¥ÓÇ®°¦»Ë¡Ù¤Î¼ç±é½÷Í¥¥·¥ó¡¦¥¤¥§¥¦¥ó¡£¥Á¥ç¥ó¥¢±¿Í¢¤Ë×ÂÀ±¤Î¤´¤È¤¯¸½¤ì¤¿¡¢ºÍÇ½¤È¾ðÇ®¤¢¤Õ¤ì¤ë¿ÍÊª¤ò¹ª¤ß¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤ÎÁ°¤Ë±¿Ì¿Åª¤Ë¸½¤ì¤ë¥Ï¥ó¡¦¥¸¥§¥Ô¥ëÌò¤Ë¤Ï¡¢¡Øº§ÎéÂç¾¹¡ã¤³¤ó¤ì¤¤¤¿¤¤¤·¤ç¤¦¡ä -°¦·ë¤ÖÆó¿Í-¡Ù¡ØYOUR HONOR～µö¤µ¤ì¤¶¤ëÈ½»ö～¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÇÐÍ¥¥Û¡¦¥Ê¥à¥¸¥å¥ó¤¬Ê±¤·¤Þ¤¹¡£
100ÈÖ¥Ð¥¹¤ÇÆ¯¤¯¥è¥ó¥ì¤È¥¸¥ç¥ó¥Ò¤Îµ±¤«¤·¤¤Í§¾ð¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¸¥§¥Ô¥ë¤È¤ÎÀÚ¤Ê¤¤½éÎø¤ò¡¢1980Ç¯Âå¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê´Ú¹ñ¤ÎÇØ·Ê¤È¤È¤â¤Ë¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëËÜºî¡£¿®Íê¤È¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥»°¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ëÂç¿Í¤ÎÀÄ½Õ¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
U-NEXT¤Ç¤ÏËÜºî¤ò9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÆÈÀê¤Ç¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥Æ¥£¥¶ー¤Ï¤³¤Á¤é¡ähttps://youtu.be/To4Ain4FR3g
¡Ø100ÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¡Ù
¸¶Âê¡§백번의 추억
À½ºî¹ñ¡§´Ú¹ñ
À½ºîÇ¯¡§2025Ç¯
ÇÛ¿®¾ðÊó¡§U-NEXT¡¿¸«ÊüÂê¡ÊÆüËÜ½é¡¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2025Ç¯9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë00:20 ¢¨Ëè½µÆü¡¦·îÍËÆüÇÛ¿®
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
´ÆÆÄ¡§¥¥à¡¦¥µ¥ó¥Û
µÓËÜ¡§¥ä¥ó¡¦¥Ò¥¹¥ó¡¢¥¥à¡¦¥Ü¥é¥à
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¥¥à¡¦¥À¥ß¡¢¥·¥ó¡¦¥¤¥§¥¦¥ó¡¢¥Û¡¦¥Ê¥à¥¸¥å¥ó ¤Û¤«
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
1980Ç¯Âå¤Î´Ú¹ñ¡¢100ÈÖ¥Ð¥¹¤Î¼Ö¾¸¤È¤Ê¤Ã¤¿£²¿Í¤Î½÷À¡£¾è¤êÊª¿ì¤¤¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÊì¿Æ¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤áÆ¯¤¯¥³¡¦¥è¥ó¥ì¤È¡¢ÉÔ¹¬¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¤òÌ´¸«¤ë¥½¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¡£ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¤¬¤é¤âÍ§¾ð¤ò°é¤à£²¿Í¤Ï¿ÆÍ§¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¢¤ëÀÄÇ¯¤¬²Ã¤ï¤ê¡Ä¡£
(C) SLL Joongang Co.,Ltd all rights reserved.
U-NEXT
