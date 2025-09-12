短期間で中学の総まとめができる「コーチと入試対策！」シリーズに、限定版「青春Ver.」が登場！ 抽選で図書カードが当たるキャンペーンも同時開催！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社文理（東京・品川／代表取締役会長 兼 社長：萩原俊平）は、「【限定版】 コーチと入試対策！ ８日間完成 中学１・２年の総まとめ ～青春Ver.～」「【限定版】 コーチと入試対策！ 10日間完成 中学３年間の総仕上げ ～青春Ver.～」を期間限定で2025年9月12日より販売開始いたします。

限定版の販売に合わせて、お買い上げいただいた方の中から、抽選で35名様に「オリジナル図書カード」（田中寛崇氏イラスト入り）1000円分が当たるプレゼントキャンペーンも開始します。

「【限定版】 コーチと入試対策！ ～青春Ver.～」を刊行、人気イラストレーター田中寛崇氏が表紙カバーを描きおろし！

「コーチと入試対策！」が期間限定「青春ver.」として新登場。カバーは表裏リバーシブル仕様で、裏面には青春感あふれるイラストを大胆に配置。書籍カバーやCDジャケットの制作など多方面で活躍する田中氏の世界観が、入試対策をより楽しく、そして身近にしてくれます。

今しか手に入らない特別な限定版カバーの「コーチと入試対策！」シリーズをお見逃しなく！

「【限定版】 コーチと入試対策！ ８日間完成 中学１・２年の総まとめ ～青春Ver.～」英語のカバー表紙カバー「【限定版】 コーチと入試対策！ 10日間完成 中学３年間の総仕上げ ～青春Ver.～」英語の表紙カバー

５教科それぞれ色が異なります。

表面と裏面で印象がまったく異なる表紙カバー。

裏面の青春感あふれる中学生ふたりのイラストで勉強に向かうモチベーションもアップ！

「【限定版】 コーチと入試対策！ ～青春Ver.～」の販売に合わせて、オリジナル図書カードが当たるプレゼントキャンペーンも同時にスタート

「【限定版】 コーチと入試対策！ ８日間完成 中学１・２年の総まとめ ～青春Ver.～」または「【限定版】 コーチと入試対策！ 10日間完成 中学３年間の総仕上げ ～青春Ver.～」をご購入いただいた方の中から、抽選で35名様に「オリジナル図書カード」1000円分（田中寛崇氏イラスト入り）をプレゼントいたします。

対象商品

・「【限定版】 コーチと入試対策！ ８日間完成 中学１・２年の総まとめ ～青春Ver.～」

・「【限定版】 コーチと入試対策！ 10日間完成 中学３年間の総仕上げ ～青春Ver.～」

※対象商品は応募券がついている限定版のみです。応募券のない通常商品では応募できません。

応募方法

対象商品についている応募券を切り取り、はがきに貼付してご応募ください。

また、はがきには対象商品のカバーにあるアンケートの回答をご記入ください。

応募先

〒141-8426

東京都品川区西五反田二丁目11番８号

株式会社文理 「コーチと入試対策 キャンペーン」係 宛

応募期間

2026年３月31日（火曜日）当日消印有効

抽選・発表

厳正な抽選の上、プレゼント品の発送をもって当選者の発表にかえさせていただきます。

プレゼント品は、ご応募時にご記入いただいたご住所へお届けいたします。

※お一人様何口でもご応募できますが、はがき１通につき１口の応募とさせていただきます。

当選者へのプレゼント品のお届けは、2026年5月下旬頃を予定しております。

シリーズの紹介

※下記の表紙は通常版でのシリーズです。通常版も限定版も内容は同じです。

高校入試の基礎固めができる『８日間完成 中学１・２年の総まとめ』、入試の範囲全体をおさらいする『10日間完成 中学３年間の総仕上げ』の２種類を用意。

『中学１・２年の総まとめ』は40ページ。『中学３年間の総仕上げ』は48ページ。

どちらもコンパクトな分量ながら、短期間で効率よく入試対策ができます。

「まず１冊やりきってみたい」という方におすすめしたいシリーズです。

１日たった４ページ。コーチのていねいな解説ですっきり“わかる！”

前半２ページは、わかりやすい要点のまとめと基本問題！ コーチのていねいな解説に沿って問題に取り組むことで、解き方や考え方の確認ができます。

▲英語は英文法を色分けして解説した攻略のカギとコーチのヒント付き基本問題！ 英文は音声つき。

後半2ページで30分の確認テストにチャレンジ！ 単元ごとにかわるキャラたちのポーズで楽しく学習できます。

特典は「応援日めくり」！ 飾って眺めて毎日“楽しい！”

本体から取り外して、折ってテープでつなげば応援日めくりの完成！

8日間、10日間という本の日数に合わせた日めくりなので、学習を進めるのに合わせて使用できます。机の上に飾って重要事項をみるみる暗記！ コーチの熱いコメントも必見です。

▲眺めるだけで確認テストや重要事項の暗記ができる！

そのほか、学習サポートが充実！

解答解説は、答えあわせがしやすい縮刷印刷。くわしい解答解説で間違えた問題の原因がすぐわかります。

▲数学は途中式まで書かれている！ 解き方の手順が理解しやすい解答解説。

さらに、ふりかえりシートや、入試チャレンジテスト（※『中学３年間の総仕上げ』のみ）で学習をサポート。ふりかえりシートでは、各単元の点数を記録しておくことで、弱点を分析できます。

▲得点をグラフにして弱点を分析。

楽しい紙面と、豪華な特典で受験生を全力サポート！ ぜひ、お近くの書店でご覧ください。

シリーズのご案内 :https://portal.bunri.jp/coach.html

■株式会社文理（Bunri Co., Ltd.）

https://www.bunri.co.jp/

・代表取締役会長兼社長：荻原俊平

・法人設立年月日：1950年6月24日

・所在住所：〒141-8426 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：0570-05-1950

・事業内容：小学生・中学生・高校生用の学習参考書・問題集、塾専用教材、学校採用図書教材等の出版・販売

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開