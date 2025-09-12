【ナレーション・もえのあずきのPV公開！】第7回ビーズログ小説大賞「私の推しはコレ！」賞受賞作『魔王の娘ですが、拾った勇者に懐かれました』が9月12日(金)に発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年9月12日(金)に小説『魔王の娘ですが、拾った勇者に懐かれました ～禁断の恋？ それっておいしいの？』をビーズログ文庫より発売いたしました。

昨年実施された「第7回ビーズログ小説大賞」。340作品を超える応募作の中から「私の推しはコレ！」賞を唯一受賞した本作が、ついに発売することになりました！

発売を記念して、大食いアイドル・もえのあずきさんがナレーションを務めるPVを公開！

さらに、もえのさんの直筆サイン色紙が抽選で当たるキャンペーンも実施いたします。

ぜひお楽しみください！

■ナレーション・もえのあずきさんによる作品紹介PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xNiqT725nv4 ]

■第7回ビーズログ小説大賞受賞作 特集ページ公開中！

特集ページでも、作品紹介PVをご視聴いただけます。

本作の詳細なあらすじや人物紹介、思わず続きが読みたくなる紹介漫画なども掲載しておりますので、ぜひチェックしてください！

■第7回ビーズログ小説大賞受賞作 特集ページ：https://bslogbunko.com/special-contents/bslog_award7book/

■「私の推しはコレ！」賞 受賞作品詳細

- 『魔王の娘ですが、拾った勇者に懐かれました ～禁断の恋？ それっておいしいの？～』著：森 湖春 イラスト：縞

◆「私の推しはコレ！」賞とは？

編集部員の「独断と偏見」で選ぶ、通称：「わたコレ」賞。

唯一の受賞となった本作は、魔王の娘・ベルの暴食ぶりと、勇者との禁断の恋をどうしても推したいという担当者の気持ちを掴んだ作品です。ビーズログ文庫の読者の皆様にも、その思いは届くと信じての受賞です！ ぜひこの機会にご一読ください。

◆あらすじ

禁断の恋、始まります（たぶん）――お相手は食べたことになってる勇者!?

暴食姫の名を持つ魔王の娘・ベル。

勇者を食べたと身に覚えのない罪で、ゴミ溜めの森へ追放されてしまう……しかし彼女は目を輝かせた。

そう、ベルにとってそこは珍味の楽園だったのだ！

心機一転、おいしい追放生活を始めようとした矢先、行き倒れていた勇者を拾ってしまう。

あろうことか勇者は「そばにいたい」とベルのことを気に入ってしまい!?

◆書誌情報

発行：株式会社KADOKAWA

レーベル：ビーズログ文庫

定価：847円（本体770円＋税）

発売日：2025年9月12日

ISBN：9784047385900

書誌ページ：https://bslogbunko.com/product/maounomusume/322505000880.html

■X（旧Twitter）にて発売記念プレゼントキャンペーンを開催！

抽選で【大食いアイドル・もえのあずきさん】直筆サイン入り色紙が2名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします！

詳細はビーズログ文庫（＠bslog_bunko(https://x.com/bslog_bunko)）のX投稿をチェック！

■ビーズログ文庫公式Xアカウントはこちら：https://x.com/bslog_bunko

■第7回ビーズログ小説大賞受賞作特集ページ：https://bslogbunko.com/special-contents/bslog_award7book/

■ビーズログ文庫公式サイト：https://bslogbunko.com/

■ビーズログ文庫公式Twitter：https://x.com/bslog_bunko