美容サロン向け店舗管理クラウド『BEAUTY POS』、導入実績2,300システムを突破 ！LINE連携機能の提供開始で、さらなる顧客リピート率向上を支援

■ サロン導入実績 2,300システムを突破

株式会社クラウドビューティ

『BEAUTY POS』は、美容業界に特化したサロン管理システムとして、顧客管理・予約管理・売上分析などの機能を一元化し、サロン経営を効率的にサポートしています。

多くの美容サロンからの支持により、このたび導入実績が 2,300システム を突破いたしました。

BEAUTY POS公式サイト：https://beauty-pos.jp/

■ 最新アップデート：LINE連携機能をリリース

さらに、今後新たに LINE配信機能 を搭載（2025年10月1日リリース予定）。

顧客の来店履歴や予約情報に基づいたターゲティング配信が可能になり、

・再来店を促すリマインドメッセージ

・キャンペーン・イベント情報の配信

・セグメント別のパーソナライズメッセージ

など、 顧客リピート率の向上につながる施策 を実現できるようになりました。

顧客リピート率向上につながるLINE連携機能イメージ

■ BEAUTY POSの主な機能

『BEAUTY POS』は、美容サロンの現場オペレーションをワンストップで支援する多機能型システムです。個人サロンから大規模店舗まで幅広く対応可能で、サロンの規模やスタイルに合わせて柔軟に運用できます。

１.予約一元管理

Web予約やLINE予約をはじめ、ホットペッパービューティーなど複数の予約媒体とも連携可能。各媒体からの予約を一元管理し、スタッフの空き状況や施術メニューに応じたスケジュールを自動で最適化します。キャンセルや変更にも柔軟に対応でき、予約管理の手間を大幅に削減します。

２.顧客管理（電子カルテ機能）

来店履歴、施術内容、購入商品、好みのスタイルなどを詳細に記録。お客様ごとに最適な提案やフォローを実現し、リピート率を高めます。

３.売上・分析管理

メニュー別・スタッフ別・日次／月次など多角的に分析可能。数値を「見える化」することで、サロン経営の意思決定をサポートします。

４.在庫管理

商品販売や施術での使用量を自動で反映し、在庫切れや過剰仕入れを防止。発注業務の効率化にもつながります。

５.役務（回数券・コース）管理

コース契約や回数券の有効期限・残回数を一元管理。解約処理や他コースへの乗り換え、複数人でのチケット利用設定にも対応し、サロンの柔軟な運営をサポートします。

６.LINE配信機能（新機能）

顧客属性や来店履歴をもとに、ターゲットを絞ったLINE配信が可能に。再来店を促すリマインドやキャンペーン告知など、リピーター獲得に直結する施策が実現します。

■クラウドビューティについて

当社は「美を生み出す人たちと共に、未来をつくる」をスローガンに、美容サロンや美容業界で活躍す る人たち向けにあらゆる支援ができる総合プラットフォーム会社を目指しています。

企業名：株式会社クラウドビューティ [CLOUD BEAUTY Inc.]

代表者：代表取締役 望月雅彦

資本金：311,763,278円（資本準備金他含む）

本社：大阪府大阪市中央区南本町2-2-9 辰野南本町ビル6階

設立：1999年6月1日 URL： https://cloudbeauty.co.jp/