NYレジェンドHip-HopデュオMobb Deep（モブ・ディープ）がカムバック、来たるニューアルバム『Infinite』からリード曲「Against The World」を公表

The Orchard Japan

Hip-Hop界のレジェンドデュオMobb Deep（モブ・ディープ）がカムバック。メンバーのProdigy（プロディジー）の死後初となる新曲「Against The World」をリリースした。

Havoc（ハヴォック）がプロデュースを手掛けたこの曲は、Nasやウータン・クランのメンバーらも所属するMass Appeal（マス・アピール）からのリリース。10月10日に発表される彼らのニューアルバム『Infinite』からのリード曲として公表された。

モブ・ディープのニューアルバム『Infinite』は、Mass Appeal主宰のニューヨークHip-Hopレジェンドたちによる『Legend Has It...』シリーズの第４弾。Slick Rick、Raekwon、Ghostface Killah、Mobb Deep、Big L、De La Soul、Nas/DJ Premierの全７組のレジェンドたちが新作をリリースする記念企画の一環だ。

アルバム『Infinite」には、ハヴォックの他、アルケミストも参加し、４曲をプロデュース。モブ・ディープの輝かしい歴史にいっそう深みを付け加える。

新曲「Against The World」は、モブ・ディープの揺るぎないレガシーを象徴する作品であり、Hip-Hop界で最も影響力をもつデュオとして君臨した全盛期を思わせる荒削りでシネマティックなエネルギーに溢れている。1995年の「Shook Ones (Part II）」から「Survival Of The Fittest」に至るグループ最大のヒット曲のDNAを受け継いだこの曲は、懐かしさと切実な現代性を併せ持ち、耳から離れないタイムレスなサウンドスケープを届けてくれる。

モブ・ディープのレガシーを今なお継承するハヴォックは、1990年代クイーンズブリッジの荒々しさを彷彿とさせるビートを創造し、その一方で新世代のファンに向けてサウンドを進化させる。彼ならではのプロダクションがニューヨーク黄金期のムードを蘇らせ、同時にモブ・ディープが何十年にもわたり影響力を持ち続けている理由を教えてくれる。

「この曲は、一つの輪が完結したかのような感覚だよ」とハヴォックは語る。

「まさにクラシックなモブのエネルギー。ダークで、リアルで、ありのまま。我々を形成したサウンドであり、そして現代のHip-Hopが置かれた状況にも響くサウンドなんだ」

革新的なデビューを飾って以来、モブ・ディープは単なる文化の礎に留まらず、世界中の無数のアーティストやプロデューサーに影響を与える原動力であり続けてきた。このリードトラック「Against The World」と、来たるニューアルバム『Infinite』により、現在のHip-Hopシーンにおける彼らの地位を改めて確かなものとする。モブ・ディープにしか成し得ない方法で、レガシーと現代性を融合させている。

Mobb Deep（モブ・ディープ）とは

ハヴォックと故プロディジー（2017年に他界）から成る２人組。Hip-Hop界で最も影響力のあるグループの一つであり、ニューヨークのクイーンズブリッジから登場し、赤裸々なリリシズムと耳から離れないプロダクションでイーストコースト・ラップシーンに新風を吹き込んだ。

1995年の名作『The Infamous』はゴールドディスクに認定され、「Shook Ones (Part II)」などの不朽のアンセムを生み出した。1999年のアルバム『Murda Muzik』からは「Quiet Storm」などのヒットが生まれ、Billboard 200のアルバムチャートで最高３位を記録、プラチナディスクを達成。数々のゴールド＆プラチナディスクを獲得し、何百万枚ものレコードを売り上げ、世代を超えて影響力を与え続けてきた彼らは、ニューヨークHip-Hopの礎として確固たる地位を築いてきた。2025年にリリース予定のニューアルバム『Infinite』により、彼らの物語は新たな章を切り開き、モブ・ディープの象徴である荒々しいエネルギーで過去と現在を結びつける。

Mass Appeal（マス・アピール） とは

文化を形成し、進化させる開拓者の視点でストーリーを伝えることを専門とするエンターテインメント企業。1996年以来、ポップカルチャーに影響を及ぼす新たな動きを記録し、今ではヒップホップを拡散する声であり、その影響力は拡大し続けている。コンテンツ、音楽、クリエイティブサービスの総合的な提供により、Mass Appealは最大限の威力と成果を生み出す。その多様性に富んだ思考は、敵や味方といった考えとは一線を画している。

リリース情報

Mobb Deep（モブ・ディープ）

先行シングル「Against The World」配信中

配信リンク：https://mobb-deep.sng.to/infinite

レーベル：Mass Appeal

Mobb Deep（モブ・ディープ）

ニュー・アルバム『Infinite』

リリース日：2025年10月10日

配信リンク：https://mobb-deep.sng.to/infinite

レーベル：Mass Appeal

■Follow Mobb Deep

YouTube: https://www.youtube.com/@MobbDeepVEVO

Instagram: https://www.instagram.com/mobbdeepqb/

X: https://x.com/mobbdeep



