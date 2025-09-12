AI時代のSNS経営戦略セミナー ─ 中小企業の売上最大化×ブランディングの秘訣
野球評論家・マーケティングコンサルタントとして活動するゴジキ氏を登壇者に迎え、AI×SNSで売上を最大化する中小企業ブランディング戦略セミナーを開催いたします。
本セミナーでは、中小企業が抱える「人材不足」「SNSの属人化」「売上につながらない運用」といった課題を解決するための、AIとSNSを組み合わせた最新の戦略設計と具体的手法を解説します。
近年、多くの中小企業がSNSを導入する一方で、運用が「更新すること」自体に目的化してしまい、売上に直結する活用ができていないケースが目立ちます。また、担当者の属人化や広告費の高騰といった問題も深刻化しています。
本セミナーでは、こうした課題を乗り越えるために AIを活用した効率的なSNS運用と経営戦略の結びつけ方 を紹介します。
単なるフォロワー数の増加ではなく、LTV（顧客生涯価値）やCVR（転換率）を重視したKPI設計、そして限られたリソースの中でも成果を最大化する仕組みを体系的に解説。
申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ6B7yh92EoxjTJO_TyqSOTkBYjbV6SlKvrsi9JY-vJbYTwg/viewform?usp=dialog)
参加者は、
SNS運用の属人化を解消する方法
AIを使ったデータ分析と改善サイクル
売上につながる中小企業ならではの勝ち筋
を学ぶことができます。
「広報のためのSNS」から「売上を生むSNS」へ。
中小企業経営者・マーケティング責任者にとって必見のセミナーとなっています。
登壇者プロフィール
ゴジキ
野球評論家／マーケティングコンサルタント。
8冊の書籍を執筆し、SNSや出版を通じて累計数百万人にリーチ。
マーケティング支援者としては、これまで 60社以上のSNS運用支援を持つ。
「AI×SNS×ブランディング戦略」を軸に、データと感性を融合させた独自のマーケティング手法で、多くの中小企業の成長を支援している。
開催概要
開催日時：2025年10月8日（水） 15:00～16:00
開催方法：オンライン（Zoom）
対象：中小企業経営者・マーケティング責任者・SNS担当者
参加費：無料（事前申込制）
