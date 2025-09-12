Clarks Originals　― 200 周年を祝う、英国の伝統と職人技が息づく特別なコレクションが登場 ―

AUTUMN&WINTER 2025 CLARKS ORIGINALS - SOMERSET NIGHTS

クラークスジャパン株式会社

ブランド創業200 周年という節目の年を迎え、Clarks はその原点であるイギリス・サマセットの地にインスピレーションを求め、年間を通してコレクションに落とし込みました。

春夏シーズンは、サマセットの豊かな自然が放つきらめきや、実り豊かな果樹園、収穫された果実が詰められたバスケットなど、生命力あふれる風景を色やディテールで表現。秋冬は「サマセットナイト」と題し、冬至を境に長く厳しい夜が少しずつ明け、やがて訪れる温もりの季節を描きます。

静謐な夜空に浮かび上がる大地や、古代遺跡に漂うスピリチュアルな空気感を、深みのある色彩のグラデーションと重厚な素材感で表現しました。

各コレクションではアウトドアの力強さ、カジュアルな軽やかさ、そしてドレススタイルの洗練をひとつに融合させた、現代的で端正なスタイルを提案します。

― 200 周年を祝う、英国の伝統と職人技が息づく特別なコレクション ―

英国の象徴的なテキスタイル「Harris Tweed（ハリスツイード）」を採用した特別なコレクションが登場。

クラシックなハウンドトゥースやタータンチェックをモダンに解釈し、スエードやグレインレザーとのコンビネーションで仕上げたモデル群は、ブランドのヘリテージと現代性を兼ね備えた存在感を放ちます。

さらに、タッセルやキルティといったディテールがクラフツマンシップを強調し、「Somerset Pack」のウィンターエディションとして、よりプレッピーで洗練されたルックへと昇華しました。

Clarks Originals Harris Tweed Collection

Mens Collection

Harris Tweed のハウンドトゥース柄を使用した「Harris Tweed Pack」。すべてのモデルにHarris Tweed のラベルとハンドタグ、そして200 周年を記念するFOB が付属。

Desert Boot はCF Stead 社のスコッチグレインレザーを組み合わせ、クラシックかつドレッシーな印象に。余剰生地を再利用したTweed FOB、取り外し可能なキルト付き。スティッチダウン製法のエッジをワイドにすることで、コンテンポラリーなルックへアップデートしました。

Wallabee では、カラーとバンプにスコッチグレインレザーを採用、取り外し可能なキルトが付属し、HarrisTweed のラベルとハンドタグも搭載しています。

メンズデザートブーツ スコッチグレイン \29700(税込）. UK 6(24cm)-UK11(29cm)メンズワラビー ブラウンツイード \29700(税込）. UK 6(24cm)-UK11(29cm)メンズデザートトレック ネイビーツイードコンビ\26400（税込） UK 6(24cm)-UK11(29cm)メンズワラビーブーツ ラストツイードコンビ\28600（税込） UK 6(24cm)-UK11(29cm)メンズワラビーグリーンツイードコンビ \27500（税込） UK 6(24cm)-UK11(29cm)Clarks Originals Harris Tweed Collection

Womens Collection

Harris Tweed のハウンドトゥース柄を使用したウィメンズコレクション。

こちらもHarris Tweed ラベル、ハンドタグ、200 周年FOB 付き。カラーバリエーションはBlack、White、Red の3 色コンビに加え、Purple Tweed を採用しました。Wallabee とDesert Trek には、スタッズ付きのキルトとタッセル、T-Bar とWallabee Boot にはタッセルが付属。Wallabee Boot には、余り生地を再利用したTweed FOB を採用。

ウィメンズワラビーブーツ レッドスエード \27500（税込）UK3（22cm）-UK6（25cm）ウィメンズワラビー パープルツイードコンビ \27500（税込）UK3（22cm）-UK6（25cm）ウィメンズデザートトレック ブラックツイードコンビ\28600（税込） UK3（22cm）-UK6（25cm）ウィメンズワラビーTバー ブラックツイードコンビ \27500（税込） UK3（22cm）-UK6（25cm）ウィメンズワラビー ブラックツイードコンビ\29700（税込） UK3（22cm）-UK6（25cm）

ABOUT

CLARKS

1825年に英国南西部にあるサマセット州ストリートにてC&J Clark Limitedとして創業。

それ以来、クラークスは革新的な靴づくりの先駆者であり続けてきました。強みであるイノベーションとクラフトマンシップという組み合わせに支えられ、クラークスの高度な製造技術、テクノロジー、最新の素材は世界中で知られるようになりました。2万2000点を超える靴のアーカイブには、デザートブーツ、 ワラビーなど、どのデザインも一目でクラークスとわかる特徴を持っています。クラークスは100以上の市場で小売、卸売、フランチャイズ、オンラインチャネルを展開するグローバル企業です。

Clarks Originals クラークスオリジナルズ

時代を超えて受け継がれる、アイコニックなスタイルとカルチャーの融合

クラークスのルーツに深く根ざしたクラフトマンシップを背景に、ブランドの歴史を彩るアイコニックモデルを中心に展開する「Clarks Originals」

アーカイブの名作シューズを現代的な視点で再解釈し、再構築したコレクションは、独自のデザイン性でファッションシーンに新たな息吹をもたらします。その唯一無二のスタイルは、音楽やストリートカルチャーとも強い結びつきを持ち、時代やジャンルを超えて多くのクリエイターたちに愛され続けています。

クラークス オリジナルズ ストアについて

90年代に創設されたサブブランド「クラークス オリジナルズ」を展開する店舗

創業当時からのブランドの思想である足を「包み」という考えが脈々と受け継がれているクラークスのアイコンモデル「ワラビー」、「デザートブーツ」、「デザートトレック」などを主軸に多くのコラボレーションを展開する店舗となっています。現在、東京、京都、大阪（二店舗）、計四店舗を展開。

