【9/25開催】M&A総合研究所の営業ノウハウを全て話します！

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年9月25日(木) 20:00より、株式会社M&A総合研究所 代表取締役社長 佐上 峻作 氏にご登壇いただくウェビナー『M&A総合研究所の営業ノウハウを全て話します！』を開催いたします。

1800名以上が参加申込をした、人気ウェビナーをアーカイブ配信！



M&A総合研究所の代表 佐上 峻作 氏とトップコンサルタントにご登壇いただき、営業ノウハウやコンペに勝つ秘訣をお話しいただきました。



M&A仲介のコンサルタントとして案件成約に悩まれている方やM&A仲介に興味をお持ちの方は、是非この機会にご参加ください。



セミナー概要


セミナー　：M&A総合研究所の営業ノウハウを全て話します！


会場　　　：オンライン


日程　　　：2025年9月25日(木) 20:00-21:00


参加費用　：無料


締切　　　：当日 12:00まで


主催　　　：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社



登壇者


株式会社M&A総合研究所


代表取締役社長　佐上 峻作 氏


