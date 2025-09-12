【9/25開催】M&A総合研究所の営業ノウハウを全て話します！
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年9月25日(木) 20:00より、株式会社M&A総合研究所 代表取締役社長 佐上 峻作 氏にご登壇いただくウェビナー『M&A総合研究所の営業ノウハウを全て話します！』を開催いたします。
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年9月25日(木) 20:00より、株式会社M&A総合研究所 代表取締役社長 佐上 峻作 氏にご登壇いただくウェビナー『M&A総合研究所の営業ノウハウを全て話します！』を開催いたします。
1800名以上が参加申込をした、人気ウェビナーをアーカイブ配信！
M&A総合研究所の代表 佐上 峻作 氏とトップコンサルタントにご登壇いただき、営業ノウハウやコンペに勝つ秘訣をお話しいただきました。
M&A仲介のコンサルタントとして案件成約に悩まれている方やM&A仲介に興味をお持ちの方は、是非この機会にご参加ください。
セミナー概要
セミナー ：M&A総合研究所の営業ノウハウを全て話します！
会場 ：オンライン
日程 ：2025年9月25日(木) 20:00-21:00
参加費用 ：無料
締切 ：当日 12:00まで
主催 ：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社
登壇者
株式会社M&A総合研究所
代表取締役社長 佐上 峻作 氏
詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/ma-souken_250925_1/?linkid=pr