【9/25開催】M&A総合研究所の営業ノウハウを全て話します！

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年9月25日(木) 20:00より、株式会社M&A総合研究所 代表取締役社長 佐上 峻作 氏にご登壇いただくウェビナー『M&A総合研究所の営業ノウハウを全て話します！』を開催いたします。詳細はこちら :https://yamatohc.co.jp/dd/ma-souken_250925_1/?linkid=pr

1800名以上が参加申込をした、人気ウェビナーをアーカイブ配信！

M&A総合研究所の代表 佐上 峻作 氏とトップコンサルタントにご登壇いただき、営業ノウハウやコンペに勝つ秘訣をお話しいただきました。

M&A仲介のコンサルタントとして案件成約に悩まれている方やM&A仲介に興味をお持ちの方は、是非この機会にご参加ください。

セミナー概要

セミナー ：M&A総合研究所の営業ノウハウを全て話します！

会場 ：オンライン

日程 ：2025年9月25日(木) 20:00-21:00

参加費用 ：無料

締切 ：当日 12:00まで

主催 ：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社

登壇者

株式会社M&A総合研究所

代表取締役社長 佐上 峻作 氏

詳細はこちら :https://yamatohc.co.jp/dd/ma-souken_250925_1/?linkid=pr