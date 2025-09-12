「Ungrid(アングリット)」秋に持っておきたい「Dickies(R)（ディッキーズ）」別注アイテム2型が9月10日(水)先行予約開始

写真拡大 (全3枚)

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するカジュアルをベースに自由なファッションを提案するブランド「Ungrid（アングリッド）」は「Dickies(R)（ディッキーズ）」との別注アイテムを2025年9月10日(水)12:00より公式通販サイト「RUNWAY channel／ZOZOTOWN」にて先行予約を開始します。






Dickies(R) モデル着画




URL：https://x.gd/2mi2L





今回の別注では、バイカラーブルゾンとカーブパンツの2型を展開。


ブルゾンは「Dickies(R)」の古着アーカイブをベースに、身頃には厚手のコットン生地を、襟にはコーデュロイを使用し、素材ミックスやバイカラーデザインが特徴。裏地のチェック柄などの“こだわりポイント”が、着用時に気分を高めてくれるデザインです。さらに、袖をまくったときにさりげなく覗く裏地が、スタイリングにアクセントを添え、おしゃれ感を引き立てます。


仕上げには洗い加工を施し、ラフな風合いを演出。オーバーサイズのシルエットで、メンズライクな着こなしを楽しめる一着に仕上げました。


パンツには「Dickies(R)」定番の耐久性に優れたコットン×ポリエステル素材を採用。ハリのある質感に洗い加工を施すことで、柔らかさと自然な落ち感をプラスしました。メンズライクなモデルながら、履き心地の良さにも配慮しています。さらに切り替えとタックを加えることで立体的なカーブシルエットを実現し、履くだけで今らしいスタイルが完成。今季のワードローブにぜひ加えたい、必携の一本です。





商品概要




Dickies(R) 別注バイカラーブルゾン

Dickies(R) 別注バイカラーブルゾン（112550287801）


価格：23,760円（税込）


カラー：チャコールグレー/ベージュ


サイズ：フリーサイズ






Dickies(R) 別注タックカーブパンツ

Dickies(R) 別注タックカーブパンツ（112550787701）


価格：15,400円（税込）


カラー：ブラウン/ベージュ


サイズ：S/M








▪Dickies(R)


Dickies(R)は1922年に米国テキサス州フォートワースで創業したワークウェアブランドです。


第二次世界大戦中には陸軍の制服を生産し、耐久性への信頼を勝ち取りました。


1967年に誕生した「874」は世界的な定番に。90年代にはスケーターやヒップホップアーティストに支持され、ストリートファッションとしても人気を獲得。


現在は世界110ヵ国以上で展開されており、ワークウェアの枠を超えたアイコンとして進化を続けています。





▪発売について


2025年10月より店舗・WEBストアにて順次発売


・RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/ungrid/


・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/women-brand/ungrid/


・店舗：Ungrid（https://ungrid.jp/shoplist）





▪Ungrid ブランドコンセプト



Live“un grid”


枠にとらわれず生きよう。



着心地のよい服は心を豊かに、個性あるデザインは日常に刺激を。


それらはあなたの毎日に幸せと自信をもたらすでしょう。



自分らしい私と理想の私。



Ungrid はたくさんの女性達が「なりたい私へなる」


お手伝いができればと願っています。



今日もあなたが思い描いた自分を心から楽しめますように。





▪Ungrid オフィシャルサイト/SNS


HP：http://ungrid.jp/


ONLINE STORE ：http://runway-webstore.com/ungrid/


X：https://twitter.com/Ungrid_ (@Ungrid_)


Instagram：https://instagram.com/ungrid_official/ (@ungrid_official)


Facebook：https://www.facebook.com/Ungridofficial