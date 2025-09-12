「Ungrid(アングリット)」秋に持っておきたい「Dickies(R)（ディッキーズ）」別注アイテム2型が9月10日(水)先行予約開始

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するカジュアルをベースに自由なファッションを提案するブランド「Ungrid（アングリッド）」は「Dickies(R)（ディッキーズ）」との別注アイテムを2025年9月10日(水)12:00より公式通販サイト「RUNWAY channel／ZOZOTOWN」にて先行予約を開始します。

Dickies(R) モデル着画

URL：https://x.gd/2mi2L

今回の別注では、バイカラーブルゾンとカーブパンツの2型を展開。

ブルゾンは「Dickies(R)」の古着アーカイブをベースに、身頃には厚手のコットン生地を、襟にはコーデュロイを使用し、素材ミックスやバイカラーデザインが特徴。裏地のチェック柄などの“こだわりポイント”が、着用時に気分を高めてくれるデザインです。さらに、袖をまくったときにさりげなく覗く裏地が、スタイリングにアクセントを添え、おしゃれ感を引き立てます。

仕上げには洗い加工を施し、ラフな風合いを演出。オーバーサイズのシルエットで、メンズライクな着こなしを楽しめる一着に仕上げました。

パンツには「Dickies(R)」定番の耐久性に優れたコットン×ポリエステル素材を採用。ハリのある質感に洗い加工を施すことで、柔らかさと自然な落ち感をプラスしました。メンズライクなモデルながら、履き心地の良さにも配慮しています。さらに切り替えとタックを加えることで立体的なカーブシルエットを実現し、履くだけで今らしいスタイルが完成。今季のワードローブにぜひ加えたい、必携の一本です。

商品概要

Dickies(R) 別注バイカラーブルゾン

Dickies(R) 別注バイカラーブルゾン（112550287801）

価格：23,760円（税込）

カラー：チャコールグレー/ベージュ

サイズ：フリーサイズ

Dickies(R) 別注タックカーブパンツ

Dickies(R) 別注タックカーブパンツ（112550787701）

価格：15,400円（税込）

カラー：ブラウン/ベージュ

サイズ：S/M

▪Dickies(R)

Dickies(R)は1922年に米国テキサス州フォートワースで創業したワークウェアブランドです。

第二次世界大戦中には陸軍の制服を生産し、耐久性への信頼を勝ち取りました。

1967年に誕生した「874」は世界的な定番に。90年代にはスケーターやヒップホップアーティストに支持され、ストリートファッションとしても人気を獲得。

現在は世界110ヵ国以上で展開されており、ワークウェアの枠を超えたアイコンとして進化を続けています。

▪発売について

2025年10月より店舗・WEBストアにて順次発売

・RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/ungrid/

・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/women-brand/ungrid/

・店舗：Ungrid（https://ungrid.jp/shoplist）

▪Ungrid ブランドコンセプト

Live“un grid”

枠にとらわれず生きよう。

着心地のよい服は心を豊かに、個性あるデザインは日常に刺激を。

それらはあなたの毎日に幸せと自信をもたらすでしょう。

自分らしい私と理想の私。

Ungrid はたくさんの女性達が「なりたい私へなる」

お手伝いができればと願っています。

今日もあなたが思い描いた自分を心から楽しめますように。

▪Ungrid オフィシャルサイト/SNS

HP：http://ungrid.jp/

ONLINE STORE ：http://runway-webstore.com/ungrid/

X：https://twitter.com/Ungrid_ (@Ungrid_)

Instagram：https://instagram.com/ungrid_official/ (@ungrid_official)

Facebook：https://www.facebook.com/Ungridofficial