dアニメストアがにじさんじのVTuber「でびでび・でびる」さん「ルンルン」さんとコラボ！『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』のアニメ同時視聴会を9/18(木)20時より開催！

2025年9月12日(金) 12:30

6,000作品以上のアニメが見放題（※）の「dアニメストア」(https://animestore.docomo.ne.jp/)はにじさんじ所属VTuber「でびでび・でびる」さん「ルンルン」さんとコラボし、2025年9月18日（木）に『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』のアニメ同時視聴会を開催いたします。

※2024年12月時点、一部個別課金あり

▼「dアニメストア×にじさんじ アニメ同時視聴会 第6弾」特設ページ

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00002056(https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00002056)

dアニメストアで配信中のアニメ作品から、でびでび・でびるさん、ルンルンさんが作品をチョイスし同時視聴会を開催！

今回は9月18日(木)20:00より、ルンルンさんのYouTubeチャンネルで『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』を視聴いたします。

また、「dアニメストア」公式HP内の特設ページでは、オリジナルQUOカードが当たるキャンペーンも開催中！

でびでび・でびるさん、ルンルンさんと一緒に『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』をお楽しみください。

▼「dアニメストア×にじさんじ アニメ同時視聴会 第6弾」概要

視聴作品：鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST（※1）

配信日時：2025年9月18日(木)20時～

視聴先：YouTubeチャンネル ルンルン / Lunlun【にじさんじ】(※2)

※視聴先ではアニメの映像や音声は流れません

▼「「dアニメストア×にじさんじ アニメ同時視聴会 第6弾」プレゼントキャンペーン

同時視聴会の開催を記念して、2025年9月12日(金)から9月19日(金)までプレゼントキャンペーンを実施します。

2025年9月12日(金)12:00以降にdアニメストアで『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』を1話以上視聴の上、特設ページ内の「今すぐ応募する」ボタンから必要情報をご入力ください。

応募いただいた方の中から抽選で200名様に、オリジナルQUOカード500円分をプレゼントいたします。

詳細は特設ページをご確認ください。

※1 https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/ci_pc?workId=10288

※2 https://www.youtube.com/@Lunlun_nijisanji

◆ご利用料金：月額550円（税込）

※アプリから入会いただく場合は月額650円（税込）となります。

※契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの１か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。

【初回は初月無料】

※アプリから入会いただく場合は入会日から14日間無料となります。

キャンペーン期間中（2014年11月8日～）に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳細はdアニメストアの利用規約などをご確認ください。31日経過後もご利用の場合は、その月から1か月分の料金がかかります。その他適用条件は7日間無料と同様になります。ただし31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更させていただく場合がございます。

※2023年7月7日時点

本サービスの詳細についてはドコモのHPをご確認ください。

【NTTドコモ→商品・サービス→スマートライフ→エンターテインメント→dアニメストア】

◆にじさんじプロジェクトについて

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。

