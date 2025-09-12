《シリーズ累計500万部突破》宮部みゆきの鉄板時代小説「ぼんくら」シリーズ（講談社文庫）が新装版になって続々刊行！ プレゼントキャンペーンも実施中！

株式会社講談社

25年前に刊行された宮部みゆきさんの傑作時代ミステリー『ぼんくら』が、装いも新たに9月12日（金）に講談社文庫から刊行されました。

新装版のカバーイラストは大人気「きたきた捕物帖」シリーズでもおなじみの三木謙次さん。

作品中には、「きたきた捕物帖」のあの人も登場するのです。

『ぼんくら（上）新装版』『ぼんくら（下）新装版』にはカバーイラストを使用したオリジナル栞が封入されています。

2025年11月には『日暮らし（上）新装版』『日暮らし（下）新装版』が、2026年1月には『おまえさん（上）新装版』『おまえさん（下）新装版』が続々刊行予定です。

どうぞお楽しみにお待ちください。

「ぼんくら」シリーズ新装版の刊行を記念し、プレゼントキャンペーンを実施中！

オリジナル図書カード、A6ノートを抽選でプレゼントします。

応募方法は対象書籍に挟み込まれているハガキをご覧ください。

https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000415682

https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000415683