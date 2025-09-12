【恐竜たちがあなたの姿勢をサポート！】SNSで話題の『ふんばるず』に「ティラノサウルス」「トリケラトプス」「ステゴサウルス」が登場！2025年9月26日(金)より販売開始。

株式会社ドリームズ株式会社ドリームズ（本社：東京都新宿区/代表取締役 添谷徹）は、 “猫背”なあなたを支えるぬいぐるみ『ふんばるず』の新ラインナップとして、「ティラノサウルス」「トリケラトプス」「ステゴサウルス」を2025年9月26日(金)から販売開始します。『ふんばるず』は、机とおなかの間に挟むことで “猫背” なあなたを助けてくれるぬいぐるみ。姿勢が良くなる秘密は【ハートのクッション】。 ぬいぐるみの中に入っているハート型のクッションが姿勢を真っ直ぐにキープしてくれることで、つい“猫背”になってしまうあなたもシャキッとした背筋に早変わり。今回のテーマはダイナソー。『ふんばるず』ならではのちょっぴりねこぜなフォルムに加え、それぞれの恐竜の特徴がしっかり押さえられている可愛らしさとユーモアを兼ね備えたアイテムです。ドリームズオンラインショップでは、2025年9月12日(金)より先行予約を開始します。

恐竜たちがふんばるずの仲間入り！

“猫背”なあなたを支えるぬいぐるみ『ふんばるず』の新ラインナップとして、「ティラノサウルス」「トリケラトプス」「ステゴサウルス」を2025年9月26日(金)から販売開始します。

『ふんばるず』ならではのちょっぴり猫背なフォルムはもちろん、ティラノサウルスは牙と大きく開けた口、トリケラトプスは角とフリル、ステゴサウルスは背びれ…とつい目を凝らしたくなるような魅力あふれる、恐竜好きなあなたにおすすめのアイテムになっています。

お仕事やお勉強の頑張り時はもちろん、リラックスタイムやお出かけの時もいつでもどこでも一緒！ふわふわな手触りの『ふんばるず』があなたに癒しを届けてくれることでしょう。

シャキッとした背筋に早変わり！ あなたの姿勢を『ふんばるず』がサポートします！

『ふんばるず』を落とさないよう、机とおなかの間にしっかり挟み込むため、自然と背筋が伸び、良い姿勢に。つい“猫背”になってしまうあなたも、シャキッとした背筋に早変わり。

姿勢が良くなる秘密は【ハートのクッション】

“猫背”なあなたを支える「こころ」を持ったぬいぐるみ

ダイナソー3種＋ハート

『ふんばるず』は “猫背”なあなたを支える「こころ」を持っています。

ぬいぐるみの中には、ハート型のクッションが入っているので、長時間のデスクワークでついつい前のめりになってしまうあなたの姿勢をしっかり支え、猫背の改善や防止のお手伝いをしてくれます。

『ふんばるず』ラインナップ（全３種類）ティラノサウルス／ティーノトリケラトプス／リーフステゴサウルス／ロック

ふんばるずたちには、

それぞれ名前と性格があります！

好きな動物を選んだり、あなたと性格が似ているキャラクターを選んだりできるのも、「ふんばるず」の魅力の1つです。ぜひあなただけの相棒を探してみてください。

仲間や家族とのおそろいアイテムにも

オフィスや学校、おうちで…お互いの視線の先に『ふんばるず』がいたら、ほっと癒されてお仕事やお勉強をもっと頑張れること間違いなし！

ふんばるずとは

“ あなたのねこぜを今日もおたすけ。 ボクたち ねこぜな ふんばるず ”

『ふんばるず』は、机から落ちないようにふんばっている、ねこぜなどうぶつたち。

机とおなかの間に挟むことで、ねこぜなあなたを助けてくれるぬいぐるみです。

ねこぜなあなたをサポートしてくれますが、『ふんばるず』自身もちょっぴりねこぜ。

そんな愛らしい姿で、お仕事やお勉強を頑張るあなたを支えてくれます。

さまざまな『ふんばるず』のなかまたちがあなたの姿勢をサポート♪

全19種類の「ふんばるず Regular サイズ」が好評発売中！

たくさんの動物たちの中から、きっとお気に入りの『ふんばるず』が見つかるはず ♪

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26206/table/452_1_e1d55d0f09d451f6ff82a16a335adfb0.jpg?v=202509131256 ]

※「ボクたち ねこぜな ふんばるず」は商標登録済です。

■商品取扱い店舗：

ロフト／ハンズ／ヨドバシカメラ／ドン・キホーテ／コーチャンフォー／有隣堂／ヴィレッジヴァンガード

※商品の取り扱いは店舗により異なります。詳細はお近くの販売店までお問い合わせください。

※販売店舗は諸般の事情により、取扱いの中止や発売時期が異なる場合があります。

【ドリームズオンラインショップでは、先行予約を受付中！】

会社概要

会社名：株式会社ドリームズ

本社所在地：〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-14-3 八達ビル

TEL:03-5332-3955 FAX:03-5332-3866