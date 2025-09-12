最優秀賞は100万円！Tシャツのデザインコンテスト「ミリオン・パレード コンテスト」結果発表

株式会社ダーツライブ

セガサミーグループの株式会社ダーツライブ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員：阿部 東）は、オリジナルグッズ作成・販売サービス『Creators Parade!（クリエイターズ・パレード！）』において開催していた、Tシャツデザインコンテスト「ミリオン・パレード コンテスト」の最終結果を発表しました。

最優秀賞（1作品）には賞金100万円が、優秀賞（4作品）には合計20万円が進呈、さらに全国のオンラインダーツマシン「ダーツライブ2」・「ダーツライブ3」でゲーム画面の背景として使用できるデジタルコンテンツ化されます。

また、入賞には残念ながら至らなかった作品も含め『Creators Parade!』内で1点から購入することが可能です。ぜひこの機会に、個性あふれるクリエイターによるTシャツデザインの世界をお楽しみください。

『Creators Parade!』 :https://www.creators-parade.jp/『Creators Parade!』はこちら。"シェア買い”でお得に購入する方法も！

最優秀賞／賞金100万円

販売ページ :https://www.creators-parade.jp/items/1664/

作品タイトル：look

クリエイター名：makenaineko

【審査員コメント】

最優秀賞の受賞、誠におめでとうございます！独特で印象的な猫の視線に、事務局・アンバサダー一同、思わず心を奪われました。「猫が壁からのぞいている」というシーンを巧みにデザインへと昇華されており、アートとしての広がりも強く感じます。作品そのものの完成度はもちろん、Tシャツとしてのバランスも非常に優れており、作者さまの感性と魅力が凝縮された素晴らしい一枚だと感じました。

優秀賞／賞金合計20万円（各5万円）

販売ページ :https://www.creators-parade.jp/items/1339

作品タイトル：ミズクラゲは宙に浮かぶ

クリエイター名：ツクシ ミヲ

【審査員コメント】

幾重にも重なり合う水色の表現によって、水中の心地よい空気感が見事に描き出されています。

今にも動き出しそうなミズクラゲ、そしてそれを静かに見つめる女性キャラクター。その組み合わせに優雅さと詩的な美しさを感じました。モチーフ同士が絶妙に調和しており、世界観としても大きな広がりを持った作品だと感じます。

販売ページ :https://www.creators-parade.jp/items/1255/

作品タイトル：いきものたち

クリエイター名：kuwage

【審査員コメント】

生い茂る自然の中に、じっと目を凝らすことで見えてくる、静かに佇む動物たち。

絵本のように温かみのある作風の中に、見る人へ問いかけるようなメッセージ性を秘めた作品だと思います。Tシャツとしても細部に工夫が凝らされており、非常に魅力的です。（ぜひ商品ページにて裏面のデザインもご覧ください！）

販売ページ :https://www.creators-parade.jp/items/1483/

作品タイトル：向う見ずの男たち

クリエイター名：mata

【審査員コメント】

力強さと同時に、どこか愛らしさも漂うキャラクターたち。その表現を通じて、作者さまの温かな人柄が伝わってくるような、強さと優しさを兼ね備えた作品だと思います。キャラクターを包み込むように配されたタイポグラフィは、デザイン全体の魅力をさらに引き立て、鮮やかな色彩とあいまって「着る楽しさ」を感じさせてくれます。

販売ページ :https://www.creators-parade.jp/items/1591/

作品タイトル：さよならナイトショー

クリエイター名：透留

【審査員コメント】

意味深なタイトル、夜の屋上という舞台設定。ダークな世界観の中に、強く人を惹き込む力を持った作品です。シンプルな構図でありながら、遠近法によって奥行きが生まれ、登場するキャラクターたちの躍動感や息遣いまで伝わってきます。続きの物語をぜひ見てみたいと思わせる、想像力をかき立てられる作品でした。

『Creators Parade!』はこれからも、一人でも多くのクリエイターの活動を応援できるプラットフォームであることはもちろん、デザイン初心者の人たちにも気軽にオリジナルグッズを作る楽しさを提供していけたらと願っております。

「ミリオン・パレード コンテスト」開催概要（※終了しました）

●コンテスト正式名称

『最優秀賞は100万円！～ミリオン・パレード コンテスト～』

●テーマ

「想像を彩る、あなたの色」

●応募資格

日本国内在住の方、年齢不問

●応募期間

2025年7月15日(火)00:00～9月1日(月)23:59

●コンテスト特設サイトはこちら(https://www.million-parade.jp/)

『Creators Parade!』とは

『Creators Parade!（クリエイターズ・パレード！）』は、誰でも無料でカンタンにオリジナルグッズを作って販売できるWebサービス。独自の受注方式によって注文数に応じて販売価格が下がる「シェア買い」機能が最大の特徴です。

https://www.creators-parade.jp/

株式会社ダーツライブとは

株式会社ダーツライブは、セガサミーグループのグループ会社として2003年に創業。国内のオンラインダーツマシン設置総台数第1位のダーツマシンメーカーです。以来、ゲームマシン開発からゲーム用ソフトウェアの企画、大会・イベント運営などさまざまなエンタテインメントをお届けしています。https://www.dartslive.co.jp/