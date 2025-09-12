埼玉・川口にホビーの宝島「駿河屋 販売センターイオンモール川口前川店」10月10日(金)オープン！
気軽にお宝探しが楽しめる「駿河屋 販売センターイオンモール川口前川店」誕生！
「駿河屋 販売センターイオンモール川口前川店」が、埼玉県川口市の「イオンモール川口前川」3階に10月10日(金)オープンいたします。
人気キャラクター雑貨やお得な中古アウトレット雑貨も豊富に取り揃え、お宝探しのようなお買い物体験を、気軽にお楽しみいただけるショップです。
人気アニメやVTuver系雑貨からプラモデルまで、バラエティに富んだアイテム
「駿河屋 販売センターイオンモール川口前川店」では、お子様から大人まで楽しめるアイテムを厳選して販売いたします。
特に、今人気のアニメ・アイドル・VTuberなどの雑貨をはじめ、思わぬ掘り出し物が見つかると大人気の中古アウトレット雑貨を大量にご用意。
その他にも、フィギュア、ゲーム、ポケモンカードゲーム、プラモデル、おもちゃ、ぬいぐるみまで、駿河屋ならではの多彩なラインナップをコンパクトなスペースにぎゅっと詰め込んだ、楽しいショップです。
お買い物ついでにも立ち寄れる、身近なホビーショップ
「イオンモール川口前川」3階の便利なロケーションも自慢です。
お買い物のついでにふらりと気軽に立ち寄れる、身近なホビーショップとしてご利用いただけます。
もちろん週末のお出かけ先としても、ご家族でお買い物をお楽しみください。
10月10日(金)開催予定よりオープン記念セール！
オープンを記念したお得なセールやキャンペーンも企画しております。
ぜひ続報にご期待ください。
最新情報はこちらをご確認ください
駿河屋 販売センターイオンモール川口前川店
●特設ページはこちら
https://www.suruga-ya.jp/feature/kawaguchimaekawa_open/index.html
●店舗𝕏はこちら
@surugakawaguchi(https://x.com/surugakawaguchi)
駿河屋公式
●駿河屋.JP
https://www.suruga-ya.jp/
●𝕏 @surugaya_kosin(https://x.com/surugaya_kosin)
●Facebook 駿河屋.jp(https://www.facebook.com/SurugayaJP/)
※日程は予告なく変更になる可能性があります
駿河屋 販売センターイオンモール川口前川店
所在地
埼玉県川口市前川１丁目１－11 イオンモール川口前川３F
https://www.suruga-ya.jp/feature/realstore/kawaguchimaekawa/index.html
販売商品
雑貨、フィギュア、ゲーム、ポケモンカード、プラモデル、おもちゃ、ぬいぐるみ
ご注意｜当店では買取は行いません。誠に恐れ入りますが「駿河屋通信買取」で商品の取扱いの有無をご確認のうえ、お売りいただきますようお願いいたします。
「駿河屋 販売センターイオンモール川口前川店」は3階にオープンします