Joolz Aer2、日本初上陸。片手で“すべて”ができる、次世代のコンパクトバギー登場

株式会社GMPインターナショナル

株式会社GMPインターナショナル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：原口敬太）は、オランダ・アムステルダム発のプレミアムベビーカーブランド〈Joolz（ジュールズ）〉より、最新モデル「Joolz Aer2（ジュールズ・エア2）(https://my-joolz.jp/aer2.html)」を2025年9月12日（金）に日本国内で発売いたします。

本モデルは、今年5月にヨーロッパで発売されると、都市で暮らすファミリー層の間で注目を集め、瞬く間に人気を博しました。わずか1秒で片手で折りたためる革新的な操作性に加え、航空機内への持ち込みが可能なコンパクト設計、そして洗練されたデザインが高く評価され、2025年の『Red Dot Design Award』を受賞しました。（※1）

三つ折りタイプのコンパクトベビーカーで最高クラスのスムーズな操作性、美しいデザインに加え、再生素材を使用したエコファブリックや、10年間の製品保証といった、Joolzが掲げる“サステナブルな育児”への取り組みも、多くの感度の高いママ・パパたちから厚い支持を受けています。

■追求したのは「片手ひとつスムーズに操作できること」。

赤ちゃんを抱っこしたままでも、片手でわずか1秒。ストレスフリーな「ひらく」「折りたたむ」。

片手操作でスムーズにアングル調整できる3段階のリクライニングシート

お子さまの成長に合わせて、肩や腰ベルトの長さ調整も片手で簡単に。

■超軽量＆コンパクト。いつもの街も、旅先も、軽やかに、美しく。

わずか6.5kgの軽量設計。一体型ショルダーストラップで、都市の移動はもちろん旅行先でも活躍。

折りたたみサイズは、IATA(国際航空運送協会)基準に適合。飛行機内に持ち込みが可能。

洗練されたミニマムデザイン×サスティナブルな再生素材を使用。美しさと環境配慮を両立

※1 Red Dot Award：世界的に権威あるデザイン賞のひとつ。毎年、国際的な専門家による厳正な審査を経て、革新性・機能性・美しさに最も優れたデザインが選出されています。

【Function】

UPF50+で紫外線を防ぎ、優れた通気性を備えたワイドサンキャノピー

無段階にスライドしてお子さまの体格に最適な位置調整ができる肩ベルト

肩ベルトが跳ね上がり着座スペースを確保するオープンハーネス

成長に合わせて3段階に角度調整できるレッグレスト

凸凹道でもスムーズに走行できる振動吸収サスペンション

耐荷重8kg。荷物をまとめて収納できる大容量バスケット

手触りと美しさにもこだわったリサイクルファブリック

持ち運びや保管に便利なトラベルポーチが標準装備

【6色のカラーバリエーション】

ミニマルでスタイリッシュなシルエットと、多彩なカラーバリエーション。お気に入りのバッグやスニーカーを選ぶように、ベビーカーも自分らしい色が選べます。

■Joolzについて｜[動画: https://www.youtube.com/watch?v=skqd8DYmv4M ]

2007年にオランダ・アムステルダムで誕生した〈Joolz（ジュールズ）〉は、「ポジティブデザイン」という独自の哲学のもと、子育てをより自由に、誇らしくする製品づくりを続けているプレミアムベビーカーブランドです。

Joolzは、親と子がともに過ごす“かけがえのない瞬間”に寄り添い、直感的で扱いやすく、人間工学に基づいた快適なベビーカーを開発。再生素材を使用したファブリックや、長く使える高品質設計など、環境への配慮も徹底しています。

代表的な取り組みとして、1台の販売ごとに世界の森に1本の木を植える「Joolz Birth Forest」プロジェクトを2011年から継続し、これまでに約40万本を植樹。さらに、ユーザー登録により10年間の譲渡可能な製品保証を提供し、サーキュラーエコノミーを推進しています。

また、製品パッケージには遊び心あふれるクラフト要素を取り入れ、子どもの創造力を育む設計に。アムステルダムの本社オフィスも200枚のソーラーパネルを備えた温室型のサステナブル空間となっており、製品だけでなく企業活動全体を通じて、環境と社会へのポジティブな影響を広げています。

そのデザイン性と思想は国際的にも高く評価されており、Red Dot Award、iF DESIGN AWARD、German Design Awardなど、世界的なプロダクトデザイン賞を多数受賞しています。

《植樹プロジェクトに関する最新情報》

https://my-joolz.jp/birthforest.html

＜製品情報＞

製品名：「Joolz Aer2（ジュールズ・エア2）」

WEB：https://my-joolz.jp/aer2.html

価格：85,800円（税込）

カラー（6色）スペースブラック/フォレストグリーン/セージグリーン/サンディトープ/ストーングレー/ダークネイビーブルー

対象年齢：生後0ヶ月（新生児）～22kg（4歳頃）

耐荷重：シート：22kg バスケット：8kg

本体重量：6.5kg

安全基準：EN1888-2適合

サイズ：使用時：幅44cm×奥行83cm×高さ106.5cm

折りたたみ時：幅44cm×奥行23.5cm×高さ53cm

標準装備：トラベルポーチ

WEB：https://my-joolz.jp/

＜取扱い店舗情報＞

■ジュールズ取り扱い店 https://my-joolz.jp/shop.html

■公式オンラインストア https://store.airbuggy.com/c/baby/stroller/jl7(https://store.airbuggy.com/c/baby/stroller/jl7)

■会社概要

商号 ：株式会社GMPインターナショナル

所在地 ：〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-18-5 TIビル

代表 ：原口 敬太

設立日 ：2002年2月

事業内容 : 3輪ベビーカー・ペットカートの製造・販売、育児用品の輸入、販売

■自社ブランド： AIRBUGGY/AIRBUGGY PET

AIRBUGGY：https://www.airbuggy.com

AIRBUGGY PET：https://www.airbuggy.pet

■取扱いブランド：

MAXI-COSI：https://www.maxicosi.jp

britax romer：https://www.britax.jp

VEER：https://www.gmp-intl.co.jp/veer/

Joolz：https://my-joolz.jp/