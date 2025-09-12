【新店情報】川崎居酒屋『鮮度の極み 魚もつ』が2025年8月30日にオープン！

株式会社KIWAMI

株式会社KIWAMI（オフィス：神奈川県川崎市）は、2025年8月30日（土）、川崎駅から徒歩5分の繁華街・仲見世通りに、神奈川県で4店舗目となる新店舗 『鮮度の極み 魚もつ 川崎店』 をオープンいたしました。





■『鮮度の極み 魚もつ 川崎店』のこだわり

お通し「レバニラ」：380円（税込418円）

１. お通し革命！「レバニラ食べ放題」

弊社が運営する店舗は全店、お通しを“食べ放題”でご提供しています。今回の新店舗では、レバニラの食べ放題に挑戦。新鮮でおいしいレバをお客様にお腹いっぱいお召し上がりいただく、味付けと調理法にもこだわりました。

２. 立ち飲み席ならドリンク全品半額

立ち飲み席をご利用のお客様は、終日すべてのドリンクを半額でお楽しみいただけます。

「帰宅途中にお通しと好きなお酒でさくっと一杯」、「今日は飲んだことのない日本酒に挑戦してみよう」など、様々な用途で気軽に立ち寄れる空間です。

■看板メニュー

極み盛り：1人前899円（税込988円）

１. 極み盛り【豪華12点盛り】

鮮魚のお刺身5点＋朝締めモツのお刺身7点

・魚刺身→豊洲市場から毎朝仕入れているので鮮度抜群！！

・モツ刺身→朝締めの新鮮なモツを２時間かけて低温調理しているので、まったく臭みがなく安心してお召し上がりいただけます。

陳麻婆豆腐：フルサイズ799円（税込878円）／ハーフサイズ599円（税込658円）

２. 陳麻婆豆腐

陳健一氏のもとで修業したシェフが作り上げる、陳麻婆豆腐。秘伝のレシピで作り上げた逸品をお値打ち価格でご堪能ください。

左から白レバー、上タン、ハツ、大葉の豚バラ巻き、ニンニクの芽の豚バラ巻き、信玄鶏のつくね：1本199円（税込218円）～

３.串焼き

・モツ串→朝締めのモツを店内で1本1本串刺し。職人が丁寧に焼き上げます。

・つくね串→山梨県産の信玄鶏を手切り・手ごねで仕込むのでゴロゴロ食感をお楽しみいただけます。

・豚バラ巻き串→甘みの強い群馬県産の加藤ポークの肉汁が野菜にしっかりと染み込んだ絶品串です。

「会社帰りにひとりでさっくり一杯」から「同僚や友人とわいわい」まで、どんなシーンでもご利用いただける居酒屋です。昼飲みから深夜の二次会まで対応し、川崎の繁華街に新しいにぎわいを生み出します。皆さまのご来店、お待ちしております。

■店舗概要

店舗名：鮮度の極み 魚もつ 川崎店

所在地：神奈川県川崎市川崎区砂子2-7-11 金子ビル1階B区画

アクセス：JR川崎駅より徒歩5分（仲見世通り）

営業時間：12:00～翌3:00

定休日：なし

席数：42席（カウンター、立ち飲み席、テーブル席、座敷あり）

オープン日：2025年8月30日（土）

■公式情報

Instagram：https://www.instagram.com/uomotsukawasakiten/?hl=ja

食べログ：https://tabelog.com/kanagawa/A1405/A140501/14099977/(https://tabelog.com/kanagawa/A1405/A140501/14099977/)

会社HP：https://kiwami2016.com/(https://kiwami2016.com/)