スペインの食とワインの魅力をアピール「Eat Spain Drink Spain」 キャンペーン

有限会社ラ・マンガ・コーポレーション

本キャンペーンは世界15か国で展開されており、日本では全国36店舗（レストラン24店舗、小売12店舗）が公認参加店として参画します。期間中は各店が趣向を凝らしたキャンペーン限定メニューやワインペアリング、試飲・試食会、特別販売、各種イベントを実施予定で、スペイン各地の豊かなガストロノミーを体感いただけます。伝統的な食材から最新の食文化まで、スペインならではの多彩さと奥深さを気軽に楽しめる機会です。

キャンペーン概要

- 名称：Eat Spain Drink Spain

- 期間：2025年9月13日（土）～9月30日（火）

（実施期間・内容は店舗により異なります）

- 主催：スペイン貿易投資庁（ICEX）、各店舗

- 日本での展開：全国36店舗（レストラン24店舗・小売12店舗）

- 参加エリア：首都圏22店舗、関西圏7店舗、札幌2店舗、仙台1店舗、広島2店舗、福岡2店舗

- アンケート・プレゼント：キャンペーン期間中、ご来店のお客様を対象にアンケートを実施。ご回答いただいた方の中から、抽選で10名様にスペイングルメの詰め合わせが当たります。

Eat Spain Drink Spain 2025 キャンペーン開催公認店舗

飲食店 東京

飲食店 神奈川・千葉

飲食店 大阪・兵庫

飲食店 他地域

小売店

お問い合わせ

スペイン貿易投資庁（ICEX）/スペイン大使館経済商務部

〒106-0032 東京都港区六本木1-3-29 Tel: 03-5575-0431