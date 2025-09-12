【大阪市のOEN事業をO-EN】中学生の未来を考えるお手伝い！キャリア教育の出前授業を開講

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 荒井正昭、以下「当社」）のグループ会社である株式会社オープンハウス 関西支社は、2025年9月4日（木）に大阪市立茨田北中学校（以下「茨田北中学校」）にて、広報・不動産の分野でキャリア教育に関する出前授業を開催しました。

当社は、「O-EN HOUSE PROJECT」として挑戦する人や企業を応援する活動を継続しており、お子様を対象として様々な挑戦を後押しする「O-EN KIDS チャレンジ」と題したイベントも多数開催しております。また当社関西支社は、これまで小学校に訪問し、街での不動産の役割や、仕事内容、家を作るときに出る木の端材を使ったSDGsワークショップや出前授業を行うなど、教育の現場に寄与出来るよう取り組みを行ってまいりました。

そこで今回は、昨年大阪市が開始した、大阪市の教育方針に沿って、大阪市のこどもたち、学校園、先生方を企業や大学等が「OEN団」となって応援するネットワーク、OEN（Osaka city Education Network）事業を通して、茨田北中学校から依頼をいただき、出前授業にお伺いしました。

42名の中学2年生を対象に、不動産や広報の仕事についてお話しする45分間の講話を2回実施しました。特にイベントや企画に興味がある生徒が多く、真剣に話を聞きながら、うなずいたり目を輝かせたりする姿が見られ、熱心に耳を傾けてくれました。講話後の質疑応答では、「仕事で一番楽しいことは？」「イベントの準備期間はどれくらいですか？」といった具体的な質問が次々と飛び出し、生徒たちの仕事に対する関心の高さがうかがえました。

今回のイベントが、生徒の皆さんの将来を考えるきっかけになったのであれば幸いです。

茨田北中学校 阪本様の思い

キャリア教育の一環として、オープンハウス様にお願いいたしました。出前授業終了後の生徒たちの感想を見ても、『オープンハウスの方々が広告、イベント、不動産、商品開発など、色々なことをしてはっていてすごいと思った』『イベントやグッズ、CMを作ったりなど、私たちの知らないところでたくさんの人やお金が動いてるんだなと知ることができました』『とても良くて一時間では足りないほど、すごい興味が持てた』などと、とてもよかった！勉強になりました！という感想が多く、子どもたちに本当に良い体験をさせていただいたことに感謝しています。また機会があれば、お願いいたします。ありがとうございました！

