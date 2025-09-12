2025年9月20日～ 10月26日まで、「イグーネ荒井（宮城県仙台市）」で食とアートのコラボイベント「葡萄フェア」を開催します

株式会社開日ホールディングス

イグーネ荒井では、9月20日より「葡萄フェア」を開催します。

葡萄フェアは今年で5回目となり、毎年ご好評をいただいております。メインビジュアルはアーティストの菊地貴子さんに制作いただきました。葡萄は、山形県東根市のヤマガタ果園さんから産地直送でお届けします。

イベント概要

菊地貴子 作品展示・販売

アーティスト菊地貴子さんの果物や野菜、お魚などの七宝×日本画の作品を10点以上展示販売します。

個展にあたって

今回「ぶどうフェア」のお話をいただいたとき、心が大きく躍ったのを覚えています。果物が大好きな私にとって、まるで夢のような展示だと思いました。

ぶどうは果物の中でも特に品種が多く、色や形、味わいもまるで別の果物のようにさまざまです。「ぶどうと聞いて最初に思い浮かぶのはどんな姿だろう？」と考えながら、実際に様々な品種を味わい考えを巡らせました。

結果、なにか一つに絞ることはできず、今回の作品では私が色々と食べた中で味や形が気に入ったぶどうたちを七宝で制作し並べています。背景には、それぞれのぶどうの色が踊るようなイメージで筆を自由気ままに動かし、日本画の画材である岩絵具で描きました。

会場で皆さんが実際に品種を選び、味わう時間と重なれば嬉しいです。 -菊地貴子-

葡萄の販売

ヤマガタ果園直送の葡萄を多品種にわたり販売します。

定番で人気の「ピオーネ」や「シャインマスカット」を始め、日本で一番甘い品種の「クイーンセブン」や一口では食べきれないほど大粒な「雄宝」など、一般店頭にはあまり出回らない珍しい品種も入荷予定です。

昨年の様子

グッズの販売

「good stuff」では、菊地貴子さん初のグッズとして、ポストカードやステッカーも販売します。

ポストカードは全3セット。

葡萄メニューの販売

「FLATWHITE COFFEE FACTORY」では、ヤマガタ果園の葡萄を使用した季節限定スイーツやドリンクを提供予定です。

開催概要

食とアートのコラボイベント「葡萄フェア」

開催期間：2025年9月20日(土)～10月26日(日)

開催場所：イグーネ荒井（仙台市若林区荒井東1丁目2-7）

開催時間：10:00～18:00（カフェは9:00～）

WEBサイト：https://igoone.jp/

Instagram：@igoone.arai(https://www.instagram.com/igoone.arai/)

菊地 貴子

七宝×日本画の作品を制作。

生き物や植物を、華美ではない、それぞれに宿る魅力に寄り添い制作することを大切にしている。

1991 青森県生まれ

2018 東京藝術大学美術学部絵画科 日本画専攻 卒業

2020 東京藝術大学大学院美術研究科 絵画専攻 修了

現在 東北芸術工科大学非常勤講師

Instagram：@kikuchi_takako_(https://www.instagram.com/kikuchi_takako_/)

ヤマガタ果園

果樹王国と称される山形県東根市で 70 年の歴史を持つ果樹農家。

品質を第一にフルーツの研究を続け、競争率の高い山形県の品評会でも多数の受賞歴を持つ。

イグーネ荒井

イグーネ荒井は、仙台市若林区荒井にあるカフェ・セレクトショップ・美容室が併設する複合商業施設です。

仙台市営地下鉄東西線 荒井駅から徒歩４分とアクセスも良好です。

「食とアートの融合」をテーマに、随時イベントを開催しております。アートをもっと身近に楽しんでいただけるよう、東北にゆかりのあるアーティストを中心に作品の展示販売を行っています。また、山形県東根市のヤマガタ果園から直接仕入れた旬のフルーツの販売やスイーツなども提供しています。

お問い合わせ

開日ホールディングス 広報部

TEL：022-762-5520

E-mail：contact@igoone.jp

法人概要

主催：株式会社 開日ホールディングス

本社所在地：宮城県仙台市若林区鶴代町3-15

代表取締役：三浦良太

URL：https://kaibi.jp/