ヒュンメルが名古屋ダイヤモンドドルフィンズと聴覚障がい者支援に繋げる手話シャツ発表！

株式会社エスエスケイ

デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）は、Bリーグの名古屋ダイヤモンドドルフィンズとホームタウンエリアの聴覚障がい者支援に繋げる手話シャツをリリース。11月2日広島ドラゴンフライズ戦のウォーミングアップなどで選手が着用。ヒュンメル公式オンラインストアとヒュンメル三井アウトレットパークジャズドリーム長島店限定で9月16日まで予約を受け付けます。

手話シャツで心の旗を振る

ヒュンメルは、“Change the World Through Sport”（スポーツを通して世界を変える）をビジョンに、人権、ジェンダー、平和をテーマに取り組みを進めています。今回、聴覚障がい者支援に繋げるチャリティーシャツを作製。ハンドボール日本代表やガンバ大阪などに続いて、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（名古屋D）バージョンを発表します。

ヒュンメルは2022-23シーズンから名古屋Dのトップパートナーを務め、名古屋Dが行う社会貢献プロジェクト『ドルフィンズスマイル』の連携協定にもサイン。アリーナ周辺の清掃活動になる「プロギング」や小学生と選手が交流する運動会、ディスレクシア協会名古屋・社会福祉法人名古屋ライトハウス情報文化センターへの寄付に繋げた点字シャツの取り組みなどを共に実施するなど、SDGsを推進する取り組みを重ねてきました。

左から張本天傑選手、齋藤拓実選手、佐藤卓磨選手

聴覚障がい者が参加するデフスポーツでは、笛やスターターピストルの替わりに、視覚的に情報を補っています。陸上やサッカー、ラグビーでは審判が旗を使用して、音に頼れない選手の合図としています。今回発表する手話シャツでは、その旗を重ね合わせデザインのベースにしました。スポーツの応援でも使われるフラッグは、気持ちをひとつにまとめるツールでもあり、今回、「心の旗を振ろう」をテーマに、旗が揺らめき、心が解き放たれるようなイメージで仕上げました。

手話でクラブのプロジェクト名を表現

胸部にはDOLPHINSを指文字とアルファベットで併記。背面上部には、『ドルフィンズスマイル』のロゴを入れ、イルカと笑顔を手話で表現。背面裾部にはヒュンメルのタグラインであるLET’S PLAYを日本語に翻訳した「やってみよう」の手話を配置しました。

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ手話シャツは、ヒュンメル公式オンラインストアとヒュンメル三井アウトレットパークジャズドリーム長島店限定で、9月12日から9月16日まで予約を受け付けます。11月2日の、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン第7節広島ドラゴンフライズ戦後には、選手着用シャツのオークションも開催。商品販売の売上の一部とオークションの売上すべてを合わせ、ホームタウンエリアの聴覚障がい者支援に繋げます。

商品情報

予約は9月12日の11時から9月16日まで受け付けます。商品のお届けは10月下旬の発送を予定しています。ジャズドリーム長島店では店頭での受け渡しとなります。

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 手話シャツ

Price：8,800円（税込）

Size：S・M・L・O・XO・XO2・XO3・XO4（ユニセックス）

※ネーム＆背番号の加工受付はありません

https://www.hummel.co.jp/item/detail/4567

名古屋ダイヤモンドドルフィンズについて

名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、2021年に創立100周年を迎えた三菱電機でも最も古いバスケットクラブをルーツに70年以上の歴史を持つ。『ダイヤモンドドルフィンズ』には、水の中を泳ぐイルカのようにコートを走り、そして、ダイヤモンドのように強く光り輝く、という意味が込められ、ホームタウンである名古屋地区の豊かな未来社会の実現に貢献する。2023-24シーズンに初めてとなる地区優勝を飾った。2025-26シーズンより新しく「IGアリーナ」をHOMEにプレーする。

【OFFICIAL WEBSITE】https://nagoya-dolphins.jp/

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きのフットボールブーツを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年の歴史を経て、現在は、「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/