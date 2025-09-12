ノマドワーカーにインスパイアされた、持ち歩けるヘアケア「ノマドライヤー（NOMAD＋DRYER）」誕生

株式会社クレイツ“コンパクトでも、確かな性能”を備えた「NOMADRYER（ノマドライヤー）」

グローバルな視野・独自の視点で技術開発し、新しい美と健康の楽しみを提供し続ける、ヘアサロンでのカールアイロンシェアNo. 1*ヘアケア家電メーカー、株式会社クレイツ(https://createsnet.jp/)（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：貝塚弘幸、以下クレイツ）は、ノマドワーカーのような、場所や時間にとらわれないライフスタイルにインスパイアされ“コンパクトでも、確かな性能”を備えた「NOMADRYER（ノマドライヤー）(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CD-L02C)」を発売いたしました。

*ヘアサロンにおけるシェア率（2025年6月～7月 株式会社セイファート調べ）

クレイツから、ヘアケアを軽やかに持ち歩ける“ノマドラ”が、2025年9月12日（金）新発売。

クレイツから、ヘアケアを軽やかに持ち歩ける“ノマドラ(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CD-L02C)”が、2025年9月12日（金）新発売。“ドライヤーは、自宅で使うもの”という常識を超えた「ノマドライヤー(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CD-L02C)」は、どこへでも気軽に持ち歩けて、お気に入りの仕上がりを実現できます。約290g（コード・ノズルを除く）の軽やかなボディからは想像できないパワフルな風量・静音・美髪ケアを兼ね備え、うるおい感を守りながら、スピーディにドライ。

「ノマドライヤー(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CD-L02C)」は、クレイツ公式オンラインショップ(https://createsnet.shop/)、クレイツ公式楽天市場店(https://www.rakuten.ne.jp/gold/createsstore/)、クレイツQoo10公式店(https://www.qoo10.jp/shop/createsec)、クレイツ公式ZOZOTOWN店(https://zozo.jp/shop/creates/)、全国の家電量販店にてお買い求めいただけます。

ヘアケアを軽やかに持ち歩ける“ノマドラ”の特長

約290g*の軽量×コンパクトボディ・約290g*の軽量×コンパクトボディ

軽やかなボディでありながら、大風量・静音・美髪ケアを実現。コンパクトノズル・バランス設計で、握り心地もライトに。

*電源コード・ノズルを除く

こだわりの美髪ケア・こだわりの美髪ケア

クレイツイオン(R)加工が髪の内側までうるおいを届けて、まとまりとツヤ感のある髪に。触れたくなる、指通りなめらかな美髪へ導く。

サイズを超えたパワフル風量・サイズを超えたパワフル風量

髪の根元まで風が引き渡る。うるおい感を守りながら、スピーディにドライ。

メモリー機能搭載・“お気に入り”を記憶する、メモリー機能

スイッチを入れると、前回設定した温度・風量が自動で立ち上がるため、毎回設定する手間が省ける。慌ただしい朝や外出先でも、簡単に心地よく。

3段階の風量・温度調節＋冷風モード・3段階の風量・温度調節＋冷風モード

髪質やスタイルに合わせて、風をコントロール。やさしく乾かしたいときも、しっかりセットしたいときも、自由自在。

“時間”をまとう色展開。一日のどこかを切り取ったようなニュアンスカラー

カラーバリエーションは、ニュアンスカラーを基調とした、カームベージュ(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CD-L02C)、アーバンブルー(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CD-L02H)（EC限定カラー）、シックブラウン(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CD-L02T)の3色。多種多様なインテリアやファッションにも合わせやすく、洗練感のあるカラーコーディネートを楽しめます。

製品仕様

商品名：ノマドライヤー(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CD-L02C)

型名：CD-L02C（カームグレージュ）(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CD-L02C)/ CD-L02H（アーバンブルー）(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CD-L02H)/CD-L02T（シックブラウン）(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CD-L02T)

電源：100VAC

消費電力：1200W（温度・風量HIGH設定時）

風量設定：3段階 LOW/MID/HIGH

温度設定：3段階 LOW/MID/HIGH

COOLスイッチ：○（温風・冷風切替）

重量：約290g（本体のみ）、約450g（電源コード込み・ノズル除く）

サイズ：約H180×W131×D34mm（ノズル除く）

コードの長さ：約2.0m

加工仕上：クレイツイオン(R)加工（本体内部・ディフューザー・ノズル）

※商品は品質改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。

クレイツ公式オンラインショップ

クレイツ「ノマドライヤー」カームグレージュ/アーバンブルー（EC限定カラー）/シックブラウン

ノマドライヤー 販売価格：14,960円（税込）

カームグレージュ(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CD-L02C)/アーバンブルー(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CD-L02H)（EC限定カラー）/シックブラウン(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CD-L02T)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dPtwX6o88s4 ]詳細を見る :https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CD-L02C

クレイツの最新情報は、クレイツ公式Instagramアカウント @createion(https://www.instagram.com/createion/) にて発信しています。

株式会クレイツ

クレイツ（https://createsnet.jp/）は、ブランドコンセプトとして「プロクオリティを毎日に」を掲げ、グローバルな視野・独自の視点で技術開発したビューティーツールを展開するヘアサロンでのカールアイロンシェアNo. 1*へアケア家電メーカーです。1976 年のパンチパーマ開発から始まり、日本で初めてイオンドライヤー・アイロンを開発、発売。2000年代に入るとファッション雑誌を筆頭に “巻き髪ブーム”が到来。カリスマ美容師とのコラボアイロンの大ヒットでトレンドヘアの歴史に大きな影響をもたらしました。自然の力を応用し独自開発したクレイツイオン(R)技術は、国内外で多くの特許や商標を取得。世界中の美容師やヘアメイクアップアーティストをはじめとするプロフェッショナルから高く評価され、国内外のアイドルやアーティストたちのバックステージを支えるブランドとして変わらぬ信頼を寄せられています。また、クレイツのセカンドライン「9012（キューゼロイチニ）」では、 Z世代のファッションアイコンである著名人とのコラボレーションアイテムも展開しています。

