劇場版『チェンソーマン レゼ篇』とのコラボレーションアイテムが9月19日(金)発売
発行部数3,000万部突破の大人気コミック『チェンソーマン』の初となる映画化作品、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』とのコラボレーションアイテムをリリースします。
個性豊かなキャラクターや作品のイメージを落とし込んだ全4アイテムをラインアップ。アウトレットを除く全国のCA4LA直営店、オンラインショップ、ZOZOTOWNにて、劇場公開と同日の2025年9月19日(金)より発売します。
商品詳細
チェンソーマン × CA4LA CAP01
\12,100(税込)
ポチタをイメージしたデザインのキャップ。チェンソーを思わせるブリム周りのジッパー装飾や、ポチタの尻尾をイメージしたサイズ調節用のコードなど、シンプルなキャップに特徴的なディテールを落とし込んだアイテムです。
チェンソーマン × CA4LA CAP02
\12,980(税込)
チェンソーマンが敵を切り裂くイメージをデザインに落とし込んだキャップ。ウォッシュをかけたデニムにダメージ加工を施し、作品特有の退廃的な雰囲気をまとわせたアイテムです。
*商品の仕上がりには個体差があります。
チェンソーマン × CA4LA BERET
\12,100(税込)
クラッシュベロアの柔らかな質感と深みのある光沢感で、ボムのミステリアスな雰囲気を表現したベレー帽。ミリタリーテイストを感じさせる金属製のリングパーツをあしらい、シンプルながらも個性的なアクセントを加えています。
チェンソーマン × CA4LA KNIT CAP
\8,250(税込)
パワーの角をモチーフにしたニットキャップ。メリノウールとアクリルをブレンドした糸をざっくりとしたローゲージで編み上げ、特徴的な2本の角を立体的に表現しています。作品の世界観をカジュアルに取り入れられるアイテムです。
販売概要
アウトレットを除く全国のCA4LA直営店、オンラインショップ、ZOZOTOWNにて、劇場公開と同日の2025年9月19日(金)より発売します。
Introduction
悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」となり、
公安対魔特異4課のデビルハンターに所属する少年・デンジ。
憧れのマキマとのデートで浮かれている中、
雨宿りをしていると、カフェで働く少女レゼと出会いー!?
https://chainsawman.dog/
(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社