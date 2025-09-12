劇場版『チェンソーマン レゼ篇』とのコラボレーションアイテムが9月19日(金)発売

株式会社CA4LA

発行部数3,000万部突破の大人気コミック『チェンソーマン』の初となる映画化作品、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』とのコラボレーションアイテムをリリースします。

個性豊かなキャラクターや作品のイメージを落とし込んだ全4アイテムをラインアップ。アウトレットを除く全国のCA4LA直営店、オンラインショップ、ZOZOTOWNにて、劇場公開と同日の2025年9月19日(金)より発売します。

商品詳細

チェンソーマン × CA4LA CAP01

\12,100(税込)

ポチタをイメージしたデザインのキャップ。チェンソーを思わせるブリム周りのジッパー装飾や、ポチタの尻尾をイメージしたサイズ調節用のコードなど、シンプルなキャップに特徴的なディテールを落とし込んだアイテムです。

チェンソーマン × CA4LA CAP02

\12,980(税込)

チェンソーマンが敵を切り裂くイメージをデザインに落とし込んだキャップ。ウォッシュをかけたデニムにダメージ加工を施し、作品特有の退廃的な雰囲気をまとわせたアイテムです。

*商品の仕上がりには個体差があります。

チェンソーマン × CA4LA BERET

\12,100(税込)

クラッシュベロアの柔らかな質感と深みのある光沢感で、ボムのミステリアスな雰囲気を表現したベレー帽。ミリタリーテイストを感じさせる金属製のリングパーツをあしらい、シンプルながらも個性的なアクセントを加えています。

チェンソーマン × CA4LA KNIT CAP

\8,250(税込)

パワーの角をモチーフにしたニットキャップ。メリノウールとアクリルをブレンドした糸をざっくりとしたローゲージで編み上げ、特徴的な2本の角を立体的に表現しています。作品の世界観をカジュアルに取り入れられるアイテムです。

販売概要

アウトレットを除く全国のCA4LA直営店、オンラインショップ、ZOZOTOWNにて、劇場公開と同日の2025年9月19日(金)より発売します。

Introduction

悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」となり、

公安対魔特異4課のデビルハンターに所属する少年・デンジ。

憧れのマキマとのデートで浮かれている中、

雨宿りをしていると、カフェで働く少女レゼと出会いー!?

https://chainsawman.dog/

(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社