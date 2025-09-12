累計452名の専門家が受講！相続専門30年以上のレガシィが「相続マスター講座 第3期」開催中

税理士法人レガシィ

団塊世代の高齢化や税制改正の影響により、相続・事業承継案件は過去最多水準に達しつつあります。

申告内容も複雑化しており、特に2025年度は「特例事業承継税制」の計画提出期限（2026年3月末）を控えるなど、専門家の高度な対応力と実務ノウハウが求められています。

レガシィマネジメントグループ（税理士法人レガシィ／行政書士法人レガシィ／株式会社レガシィ等、代表：天野大輔、所在地：東京都中央区八重洲） は、30年以上相続専門を掲げ、累計相続案件実績※は32,000件の実績を誇ります。

これまで蓄積してきた技術やノウハウは非公開としてきましたが、相続件数の増加に伴い、専門家の皆様からのご質問も増えてきたことを受け、一昨年より「相続マスター講座」を開講。現在開催中の第３期まで延べ452名の士業の先生方にご受講いただき、大変好評をいただいております。

第3期では、「土地評価」や「遺産分割」、来月10月2日（木）の第5講座では「自社株評価・相続不動産売却（納税資金確保）」など、実務直結のテーマを扱います。

※「累計相続案件実績」は相続有料コンサルティング案件を含み、2025年8月末時点までの集計になります。

講座概要（第3期）

開催期間：2025年6月～12月（全7回／月1回開催）

時間：各回 13:00～16:30

会場：東京ミッドタウン八重洲＋オンライン併催

【各回テーマ】

第１講座 6月13日（金）相続業務の全体像

第２講座 7月4日（金）相続手続き・遺産整理

第３講座 8月1日（金）土地評価

第４講座 9月5日（金）遺産分割

第５講座 10月2日（木）自社株評価・相続不動産売却（納税資金確保）

第６講座 11月7日（金）税務調査

第７講座 12月5日（金）相続税の申告＆修了式・懇親会

【参加者の声（一部抜粋）】

・「大変参考になった」

・「具体的な流れがわかりやすかった。特にシステムの使用方法が丁寧で理解しやすかった」

・「業務の詳細な流れが印象に残った」

詳細はこちら :https://www.legacy-cloud.net/products/detail/4715

今秋「事業承継マスター講座」も開催予定

9月から11月にかけて全3日間の「事業承継マスター講座」も開催予定です。

今年度の事業承継マスター講座では来年3月に計画提出の期限を迎える「特例事業承継税制」をメインテーマにお話しします。さまざまなマイナス要素も指摘される同税制ですが、レガシィでは申請にかかる負担の軽減、継続にかかる事務体制の構築をしました。

本講座はレガシィのさまざまなアプローチや提案、ノウハウをお話しするだけでなく、可能な範囲でお悩み案件についてのご相談も承ります。

お問い合わせはこちら(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nv_ucRkEpUC_cCW4SG_TNRh6jtezDSxGojHAV4ZrC5ZUOTZLT1BHTDlaOUVNNEtNMExQT1VSRjFDSi4u&route=shorturl)

士業の皆様対象の各種イベント開催中

レガシィでは、士業の皆様を対象にスポーツイベントや実務に役立つセミナーを随時開催しております。専門知識の習得だけでなく、士業同士の交流やリフレッシュの場としてもご好評いただいております。今後の開催情報や詳細は、以下よりご確認いただけます。

レガシィ イベント情報 :https://legacy.ne.jp/legacy-cloud/seminar/

レガシィについて

税理士法人レガシィは、相続税・贈与税など資産税専門の税理士法人として富裕層や経営者の顧客を抱え、資産家の方に向けた相続コンサルティングサービスを展開しています。相続専門家歴20年超のプレミアム税理士が6名在籍しており、累計相続案件実績は32,000件（2025年8月末時点）・財産規模5億以上年間相談実績862件（2023年11月～2024年10月末）の実績を誇ります。世代を超えた相続を長期にわたりサポートすることで、お客様にウェルビーイングを感じていただけるようサービスを提供しています。

グループ概要

- レガシィマネジメントグループ

（税理士法人レガシィ・株式会社レガシィ・行政書士法人レガシィ等）

- 所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー12F

- 代表者：天野 大輔

- 税理士登録：東京税理士会・京橋支部所属 税理士法人番号 第378号

- 事業内容 ：相続税申告及び税務調査対応、事業承継（M&A）・相続不動産コンサルティング他

- URL ：https://legacy.ne.jp/

