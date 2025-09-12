完全会員制パフェバー「Remake easy」、2025年9月14日（日）でブランド誕生5周年！これを記念してRemake easyオリジナルグッズとLINEスタンプ第2弾を販売開始。

Remake easy株式会社

住所非公開の会員制パフェバー「Remake easy（リメイクイージー）」を運営するRemake easy株式会社 (東京都渋谷区、CEO：林巨樹、以下「Remake easy」)は、2025年9月14日（日）でブランド誕生から5周年を迎えます。

これを記念し、「Remake easyオリジナルグッズ」と「LINEスタンプ第2弾」の販売を開始。

さらに、2025年9月14日（日）には最初の店舗であるRemake easy渋谷も5周年を迎えます。

Remake easy 公式 Instagram：https://www.instagram.com/remakeeasy/

Remake easy公式HP：https://remakeeasy-member.com/

会員の新規募集は不定期でご案内しておりますので、公式SNSまたはWebサイトをご覧ください。

■Remake easy5周年記念企画

Remake easyオリジナルグッズ販売決定

Remake easyの公式ショップにてオリジナルグッズの販売が開始いたしました。

Remake easyのシグネチャーパフェである「イチゴの花畑パフェ」のTシャツや各店舗限定パフェのアクリルキーホルダー、アクリルスタンドをご用意。

Remake easyでのひとときを記念にどうぞ。

Remake easy公式ショップURL：https://suzuri.jp/Remake_easy/products

※グッズは一例となります。

LINEスタンプ第2弾

Remake easyがこれまでに手掛けたオリジナルパフェをスタンプにしました。

購入先URL：https://line.me/S/sticker/31585840

■Remake easy CEO兼プロデューサー林のコメント

2025年9月14日（日）、Remake easyは5周年を迎えます。

ここまで歩むことができたのは、会員の皆さまや関わってくださったすべての方々のお力添えのおかげであり、心より感謝申し上げます。

「おいしいをずっと」を胸に、「収穫したその日にパフェにする」農園づくりや、フルーツを主役にしたガストロノミー、そして将来的なパリへの挑戦など、次なる未来に向けた歩みを進めてまいります。

詳細はnoteにてご紹介いたします。

詳細はnoteにてご紹介いたします。

URL：https://note.com/remakeeasy/n/n14a56b4a9b26



林 巨樹（はやし おおき）プロフィール

Remake easy CEO兼プロデューサー／パティシエ起業家

1995年8月16日生まれ、千葉県佐倉市出身。

2015年辻調グループのエコール辻東京を卒業後、同校に勤務。

その後、フランスのアルザス地方の名店「パティスリージャック」で修行。伝統的なフランス菓子の技術を磨く。

2018年、国内有数のパティシエコンクール「ルクサルドグランプレミオ」にて、当時最年少で決勝進出し、3位入賞を果たす。

2019年、BASE FOOD社の商品開発を手がけ、「BASE BREAD」を生み出しヒット商品に育てる。その後もスタートアップやフードテックの分野で商品、事業開発に携わり、食の可能性を広げるパティシエ起業家として活躍。現在はRemake easy CEO兼プロデューサーとして、上質な素材を活かした革新的なパフェ体験を提供している。

「Remake easy（リメイク イージー）」について

「Remake easy」は、完全会員制パフェバーという新しい業態が話題となり、「一度は行ってみたい」とSNSを中心に口コミで広がったパフェバー。

不定期に開催される抽選に当選した限られた方だけが体験できる“特別なお店”として認知されています。店内には人気のシグネチャーパフェである「イチゴの花畑パフェ」、各店舗ごとのご当地パフェ、さらに旬の素材を活かした月替わりの季節限定パフェをご用意。

おいしさを最大限に引き出すために綿密に計算されたパフェとそれに合わせたペアリングカクテル。

贅沢な空間で、ここにしかないひとときをお楽しみください。

公式 X：https://x.com/Remakeeasy_

公式 Instagram：https://www.instagram.com/remakeeasy/

出店エリア：札幌すすきの・渋谷・新宿・池袋・名古屋伏見・大阪心斎橋・博多天神

Remake easy株式会社

法人名：Remake easy株式会社

CEO兼プロデューサー：林巨樹

本社：東京都渋谷区桜丘町16-15

事業内容：飲食店・宿泊業、「Remake easy（リメイク イージー）」の運営

企業URL：https://remakeeasy-member.com

