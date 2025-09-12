「沖縄全島エイサーまつり」に向け、青年会の皆さまのエイサー練習にアリーナを提供

沖縄アリーナ株式会社

沖縄アリーナ株式会社では、沖縄市最大のイベント「沖縄全島エイサーまつり」（9月13日（土）、14日（日）開催）をより一層盛り上げるべく、沖縄市青年団協議会と連携し、沖縄サントリーアリーナを青年会のエイサー練習会場としてご提供しました。

本取り組みは、昨年から継続した取り組みであり、青年会の活動を応援し、地域の活性化をめざす当社自主事業の一環です。昨年は、8月21日に園田青年会、22日に山里青年会による練習が行われ、「直前の総仕上げで全体練習ができて大変助かりました」「照明や空調が整っていて、細かい点まで修正できました」といったお声もいただきました 。

今年は、9月8日（月）に園田青年会の皆さまにご利用いただきました。アリーナ内には太鼓の音と掛け声が力強く響き、会場を熱気で包みました。あいにく雨が降る時間帯もありましたが、参加者からは

「天候を気にせず全体の練習ができて本当に助かりました。ぜひ多くの方々に本番の演舞を見に来てほしいです」との感謝の声も寄せられました。

沖縄アリーナ株式会社では、今後も地域の皆さまと連携し、施設を通じた文化の振興や地域の魅力向上に努めてまいります。どうぞ本番の「沖縄全島エイサーまつり」へ足をお運びいただき、青年会の演舞をご覧ください。

沖縄全島エイサーまつり

https://www.zentoeisa.com/