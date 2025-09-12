高速オフセット、9/25～28愛知開催「ツーリズムEXPOジャパン2025」に出展

株式会社 高速オフセット

株式会社高速オフセット（本社：大阪市西区、代表：島田 智、以下高速オフセット）は、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）にて9/25～28に開催される「ツーリズムEXPOジャパン2025」に出展いたします。

出展内容

今回のブースでは「地域をもっと元気に。観光アイデア展！」と題し、当社が携わってきた日本の各地域の取り組みを展示いたします。また、業界日・一般日共に、地域のグッズが当たるアンケート企画や限定カプセルトイを実施します。

１.地域の商品が当たる！ 地域の取り組み総選挙【全日共通企画／来場特典】

あなたはどの取り組みを応援する？――「お土産店がインバウンド需要をうまく活用し、売上増につながった例」「地方のホテルがトレカを活用し、顧客満足度向上を目指した例」など、6つのアイデアからいいなと思った企画へ、ぜひ投票をお願いします。

その他のアンケート企画などにすべてご参加いただくと、抽選で奈良酒や地域の食品、もしくはツーリズムEXPOジャパン2025 高速オフセットブース限定グッズをプレゼント。

２.次の旅先を気ままに決める「旅みくじ」【全日共通企画／来場特典】

おみくじトレカを引くことで、次の旅先の候補が決まる！？海外向けの日本情報発信メディア「Kodawari Times」取材ライターが、おすすめの旅先をセレクトしました。

３.ツーリズム限定企画「ご当地カプセルトイ」【全日共通企画】

日本の観光地を盛り上げる！回して楽しいカプセルトイがツーリズム限定グッズとして登場。「47都道府県めじるしアクセサリー」や「愛知オンリーカプセルトイ」をお楽しみいただけます。

４.海外配送伝票のDXサービス「ハコボウヤ」 デモ体験＆商談【業界向け】

「ハコボウヤ」は、訪日外国人観光客向けの海外配送支援サービスです。店舗に設置されたQRコードをスマホで読み取り、配送先情報を入力するだけで、DHLやEMSの送り状を簡単に作成できます。多言語対応で店員の負担を軽減。購入機会の損失を防ぐことでお土産やオーダーメイド品の海外発送をスムーズにし、インバウンド消費の拡大に貢献します。

「KANSAI DX AWARD 2024」金賞受賞。また、第９回「 ジャパン・ツーリズム・アワード」の最終選考に選出されました。

https://hakoboya.com/

５.観光業界サービスの展示／商談【業界向け】

・紙製カプセルトイマシーン「ガチャルン(R)」

・観光トレカ

・観光プロモーション

・訪日客向けWEB／SNS

・越境EC構築

・日本酒ミニ缶プロモーション

などのご商談が可能です。一部サービスを展示しております。

６.訪日客向け多言語メディア「Kodawari Times」 無料掲載キャンペーン【業界向け】

「Kodawari Times」は、日本のこだわりある商品や文化、観光地を海外に紹介するメディアです。ブース来場者限定で、日本のお土産商品の掲載無料キャンペーンを実施しています。

https://kodawari-times.net/

この他にも様々な企画をご用意しております。ぜひブースへお立ち寄りください。

※画像はイメージです。

※企画やプレゼント品は予告なく変更する場合がございます。

出展情報

ブースNo：E-054

出展エリア：旅行関連（国内・訪日旅行客向け）

来場登録や入場券につきましては、ツーリズムEXPOジャパンの公式サイト（https://www.t-expo.jp/）をご確認ください。

ツーリズムEXPOジャパン2025について

ツーリズムEXPOジャパン2025は旅の未来を想像する総合観光イベントです。観光振興や地域活性化を目指して「観光／ツーリズム」を軸に様々な自治体・団体・企業が集結します。

2025年度は初めての愛知開催で、北陸復興も視野にいれた観光業界の更なる発展も期待されています。

毎日新聞グループホールディングスの中核会社である高速オフセットでは、持続可能な観光を実現するために、訪日外国人向けのお土産配送伝票作成サービス「ハコボウヤ」をはじめとした様々な観光関連サービスを提供してまいりました。

愛知初開催となる本展示会に出展し、旅行に興味・関心のある方々のご意見を直接いただくことで、持続可能な観光サービスの提供を目指したいと考えています。

会社概要

株式会社高速オフセット

・1986年 毎日新聞社とその関連会社の出資により設立。以降、地方自治体の広報物制作（取材／デザイン／印刷）等を手掛ける

・2014年 大阪観光局公式キャラクター「Osaka Bob」を発表（Xフォロワー1.5万人、Instagramフォロワー2.6万人）

・2016年 大阪を海外に紹介するフリーマガジン「Falling in love with Osaka」発行

・2018年 フリーマガジンの名称を「MAIDO。」に変更

・2019年 大阪の観光や穴場スポットを紹介するサイト「MAIDO。」を公開（日本語／英語／簡体字／韓国語）

・2021年 インバウンド向け事業総合サービス「HAKO-BU.net」をスタート。海外伝票発行サービス「ハコボウヤ」Android版リリース。海外向けメディア「Kodawari Times（東南アジア向け）」「日本Go！日本購（台湾向け）」「醉日本（中国向け）」を公開

・2023年 海外ビジネスEXPO大阪・東京に「ハコボウヤ」出展。ツーリズムEXPOジャパン2023大阪に「ハコボウヤ」出展

・2024年 大阪・関西万博PRサプライヤーに認定。ハコボウヤのiOS版リリース。ハコボウヤ×DHL版リリース。「ハコボウヤ」が「KANSAI DX AWARD 2024」金賞を受賞。ツーリズムEXPOジャパン2024に出展

・2025年 大阪DX推進プロジェクトにハコボウヤが事例掲載。近畿税理士会様主催「業務デジタル化フォーラム」にセミナー登壇。「DX認定」取得。ハコボウヤが「スマレジ」と連携。海外サービスのプロバイダーリスト「JS-Links」に掲載

本社所在地：大阪市西区北堀江2丁目5番24号 KOUSOKU堀江ビル

https://www.kousoku-offset.co.jp/

