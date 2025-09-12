3Ç¯¸å¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¡¿·À¸½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖCall to Answer¡×¤¬¤Þ¤È¤¦¡í°Ò°µ´¶¡ß¥í¥Ã¥¯¡í°áÁõ
³ô¼°²ñ¼ÒBUZZ FACTORY¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏÊÕ·û¡Ë¤ÎBUZZ collection¡ÊURL¡§https://buzz-collection.com/¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë°áÁõÀ½ºî»ö¶È¡ÖBuzz Mode.¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ç20Ç¯¶á¤¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Ò¤È¤ß»á¤¬¡¢9·î3Æü¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¿·À¸½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖCall to Answer¡Ê¥³ー¥ë ¥È¥¥ ¥¢¥ó¥µー¡Ë¡×¤Î°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦À½ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·À¸½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖCall to Answer¡×
✦ ¶È³¦ÁûÁ³¡ª´°Á´¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉñÂæÎ¢
º£²ó¤«¤ï¤¤¤¤·Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖMARBLE TALE(¥Þー¥Ö¥ë¥Æ¥¤¥ë)¡×¤«¤é²»³ÚÀ¡¦°áÁõ¡¦¥°¥ëー¥×Ì¾¤¹¤Ù¤Æ¤ò180ÅÙÅ¾´¹¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¤äEDM·Ï¤Î¡ÖCall to Answer(¥³ー¥ë¥È¥¥¥¢¥ó¥µー)¡×¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤¿Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
¡Ø3Ç¯¸å¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¥¥ß¤È¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ë¡ÖCall to Answer¡×¤Ï¡¢Call¡Ê¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ë¤ÈAnswer¡ÊÅú¤¨¡Ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë"Åú¤¨¤Æ¤¤¤¯"Êª¸ì¤òËÂ¤°¼¡À¤Âå¥í¥Ã¥¯·Ï½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
9·î3Æü¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¡¢¤³¤Î¾×·âÅª¤ÊÊÑ¿È¤¬¤Ä¤¤¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤·¤Æ10·î26Æü¤Ë¤Ï¡ÖCall to Answer 1st Oneman Live¡×¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÃÂê¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Call to Answer¥í¥´
✦ ¡Ö°Ò°µ´¶¡ß¥í¥Ã¥¯¥¢¥¤¥É¥ë¡×¾×·â¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀïÎ¬
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î"¥Õー¥É±é½Ð"Í×Ë¾¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿³×¿·
¥×¥í¥Ç¥åー¥µーßÀÅÄ»á¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¥é¥¤¥ÖÅÐ¾ì»þ¤Ï¥Õー¥É¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢ÅÓÃæ¤ÇÃ¦¤°±é½Ð¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¡£¤³¤Î°ì¸À¤¬¡¢¶È³¦¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¾×·âÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë°áÁõ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Buzz Mode.ÆÈ¼«¤Î¡ÖÉ½¸½¼Ô¤Î"º¬"¤ò°®¤ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ´°À®¤·¤¿°áÁõ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö°Ò°µ´¶¡ß¥í¥Ã¥¯¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Î¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õー¥ÉÉôÊ¬¤Î¥¹¥¿¥Ã¥º¤È¥ì¥¶ーÄ´ÁÇºà¤Î¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿
·×»»¤µ¤ì¤¿¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤à»ë³ÐÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
¡Ú¥Õー¥É ON¡§°Ò°µ¥âー¥É¡Û
- ÂçÎÌ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥º¤È¥ì¥¶ーÄ´À¸ÃÏ¤Ë¤è¤ë°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶
- ÅÐ¾ì»þ¤Ë¤ªµÒÍÍ¤ò¡Ö¥É¥¥Ã¡×¤È¤µ¤»¤ëÀïÎ¬Åª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
- ¥Ïー¥É¤Ç¥¤¥«¤Ä¤¤°õ¾Ý¤ò±é½Ð
¡Ú¥Õー¥É OFF¡§¥¢¥¤¥É¥ë³ÐÀÃ¡Û
- ¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Î¤¢¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¥¹¥«ー¥È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È
- ¥í¥Ã¥¯·Ï¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¢¥¤¥É¥ë´¶¤òÊÝ»ý
- ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹»þ¤ÎÆ°¤¤ä¤¹¤µ¤ò´°Á´·×»»
¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤·¤¿°áÁõ¤Î¾ÜºÙ¼Ì¿¿4Ëç
³Æ¥á¥ó¥Ðー¤Î¸ÄÀ¡Ê¥»¥¯¥·ー¡¢¥é¥Ö¥êー¡¢¥Ý¥Ã¥×¥Ñ¥ó¥¯¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È´¶¡Ë¤Þ¤Ç°áÁõ¤ÇÉ½¸½¤·Ê¬¤±¤ëÅ°Äì¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
✦ ¥¢¥Ñ¥ì¥ë³¦¤Î¥×¥í¤¬ÌÀ¤«¤¹"¥ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ®¸ù¤ÎÈë·í"
20Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤ó¤À¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¡ß¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÀ¡×¤ÎÀäÌ¯¥Ð¥é¥ó¥¹
¡ÖÀµÄ¾¤ËÌÌÇò¤½¤¦¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
MARBLE TALE¤«¤éÁ´¤¯°ã¤¦Ï©Àþ¤Ø¤ÎÄ©Àï°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿¤Ò¤È¤ß»á¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡£¥í¥Ã¥¯·Ï°áÁõ¤Ø¤Î¿¼¤¤Â¤·Ø¤ò»ý¤ÄÆ±»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥¼¥í¤«¤é¥¤¥Á¤òºî¤ë¥¤¥áー¥¸ºî¤ê¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¹©Äø¡×¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤ß»á¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó²è
"¥È¥ì¥ó¥É´¶ÅÙ"¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
Buzz Mode.¤Ò¤È¤ß
¡Ö¥È¥ì¥ó¥ÉÍ×ÁÇ¤ò°Õ¼±¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー»þÂå¤«¤é¤Î½¬´·¤È¤·¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢web¡¢SNS¤Ç¾ï»þ¥È¥ì¥ó¥É¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤Ò¤È¤ß»á¡£
¡Ö¥È¥ì¥ó¥ÉÍ×ÁÇ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é¤Î¶¦´¶¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Æ´¤ì¤é¤ì¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡×¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤¬¡¢º£²ó¤ÎÀ®¸ù¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»ý¤Ä¶õµ¤´¶¤ä¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤ò¡¢Æð¤é¤«¤¯¤¹¤¯¤¤¼è¤ê¡¢°áÁõ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊBuzz Mode. ¤Ò¤È¤ß»á¡Ë
✦ ÏÃÂê¤Î¡ÖBuzz Mode.¡×¤È¤Ï¡©¶È³¦ÃíÌÜ¤Î¿·¥µー¥Ó¥¹
¡Ö´¶À¤ò·Á¤Ë¡£É½¸½¤ò¤Þ¤È¤¦¡£¡×
Buzz Mode.¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î"À¤³¦´Ñ"¤ò°áÁõ¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê°áÁõÀ½ºî¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Â¾¼Ò¤È¤Î°µÅÝÅª¤Êº¹ÊÌ²½¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦ ¡ÖÉ½¸½¼Ô¤Î"º¬"¤ò°®¤ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡× - ¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤Þ¤Ç°áÁõ¤ËÈ¿±Ç
¡¦ ¸½¾ìÆ±¹Ô¥µ¥Ýー¥È - ¥é¥¤¥Ö¡¦»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÃå¤»ÉÕ¤±¡¦ÈùÄ´À°¤Þ¤ÇÂÐ±þ
¡¦ Â¿¥¸¥ã¥ó¥ëÂÐ±þÎÏ - ¥À¥ó¥µー¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Þ¤Ç
¡¦ °ì´ÓÀ½ºîÂÎÀ© - ¥Ç¥¶¥¤¥óÀß·×¤«¤é¥Ñ¥¿ー¥óÀ½ºî¡¢Áõ¾þ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç
Ä¹Ç¯¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀß·×¡¢¥Ñ¥¿ー¥óÀ½ºî¡¢Áõ¾þ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£´¶À¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ºÙ¤ä¤«¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Þ¤Ç¤ò·Á¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Buzz Mode.¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://buzz-mode.com/
- ¶È³¦¤Î¥×¥í¤¬Ç§¤á¤ëµ»½ÑÎÏ
- ´ûÀ½Éþ¤«¤é¤Î¥ê¥á¥¤¥¯
- ¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É°áÁõ
- »É½«µ¡´°È÷¤ÎËÜ³Ê¥¢¥È¥ê¥¨
- ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦20Ç¯¤Î¼ÂÀÓ
Buzz Mode.¥í¥´
✦ 9·î3Æü¤ªÈäÏªÌÜ¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¡ª¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿ー¥È
Call to Answer ¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¡¢¤³¤ÎÏÃÂê¤Î¾×·â°áÁõ¤¬¤Ä¤¤¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õー¥É¤òÃ¦¤°½Ö´Ö¡×¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¸ú²Ì¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤¤·Ï¤«¤é¥í¥Ã¥¯·Ï¤Ø¤Î´°Á´¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¼Â¸½¡£Buzz Mode.¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡Ö°Ò°µ´¶¡ß¥í¥Ã¥¯¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È°áÁõ¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ10·î26Æü¤Î¡ÖCall to Answer 1st Oneman Live¡×¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤âÃíÌÜ¤¹¤ë¤³¤Î¿·¤·¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÈäÏªÌÜ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿
✦ ´ë¶È³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò BUZZ FACTORY
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò BUZZ FACTORY
ÂåÉ½¼Ô¡§ÅÏÊÕ·û
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©107-0052 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä2-13-20 TSUMUGI¥Ó¥ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¶ÈÌ³Á´ÈÌ¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¡¢¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥À¥ó¥¹¿¶¤êÉÕ¤±¡¢±é½Ð¡¢±Ç²è´ë²è¡¢¥«¥¿¥í¥°¡¢¥Á¥é¥·¡¢T¥·¥ã¥ÄÅù¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢web¥µ¥¤¥È¤Î´ë²è¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ÎÀ©ºî
HP¡§https://buzz-factory.info/
¢¨³ô¼°²ñ¼Ò BUZZ FACTORY¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒBUZZ GROUP(ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ÅÏÊÕ·û)¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒBUZZ GROUP ¹ÊóÉô
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§ https://group-buzz.com/contact/