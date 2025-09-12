株式会社LogProstyle株式、三菱UFJモルガン・スタンレー証券にて取り扱いを開始

株式会社LogProstyle

株式会社LogProstyle(https://www.logprostyle.co.jp/ja/)（本社：東京都港区、代表取締役 兼 執行役員社長：野澤泰之、以下「LogProstyle」または「当社」）は、2025年8月22日付で、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(https://www.sc.mufg.jp/)（以下「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」）にて当社株式の売買の取次を開始頂ける運びとなりましたことをお知らせいたします。三菱UFJフィナンシャル・グループの中核総合証券会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券による取り扱い開始は、当社にとって市場アクセスの拡大、流動性の強化、さらには世界中の機関投資家および個人投資家へのシームレスなアクセスを実現するうえで重要な節目となります。

代表取締役 兼 執行役員社長の野澤泰之は、次のように述べています。「三菱UFJモルガン・スタンレー証券という信頼と実績を兼ね備えた金融機関を通じて、当社株式のグローバル資本市場へのアクセスを拡大できることを大変嬉しく思います。この取り組みは、持続的成長と株主の皆様への長期的価値創造という当社の使命に合致するものです。」

株式会社LogProstyle(https://www.logprostyle.co.jp/ja/)について

当社は、不動産開発、ホテル経営、レストラン経営など、幅広い事業を展開する会社です。「redefine life style」をスローガンに、革新的で持続可能なライフスタイルを提供することを目指し、さまざまなプロジェクトに取り組んでいます。

また、当社は日本未上場企業として初めて、ADRではなく普通株式をNYSE Americanに直接上場しています。

ウェブサイト：https://www.logprostyle.co.jp/ja/

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(https://www.sc.mufg.jp/)について

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、金融商品取引業者（登録番号2336）として金融商品取引法に基づき登録されています。同社は、日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会の会員です。

ウェブサイト：https://www.sc.mufg.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社LogProstyle IR担当：ir@logprostyle.co.jp

Hayden IR 担当：Corbin Woodhull corbin@haydenir.com