ROAliv(ロアリブ) 2025年11月6日(木)より人気の唇美容液「ハニーラスター」がモダンに進化し登場。パッケージとカラーを一新し、美容成分を強化。

「自然と調和する未来」をミッションに掲げるスキンケア＆フレグランスブランドROAliv（ロアリブ）は、2025年11月6日(木)より、長年愛されてきた人気の唇美容液「ハニーラスター」のパッケージやカラーを一新し、発売いたします。

名品にして先進。 ケアしながらツヤめくはちみつスチームリップ。

ロアリブを代表する唇用美容液・ハニーラスターが、モダンに進化を遂げます。

唯一無二の処方骨格や、はちみつのエキスでなく"そのもの"を配合するこだわりはそのままに、美容成分を強化。

ふっくらぷるんと潤って、縦ジワが気になる唇も、まるでスチームアイロンをあてたようになめらかな仕上がり。

ツヤを添える唇美容液が1色と、ケア層とカラー層が2層になったリップカラー美容液が6色。

1品でナチュラルなメイク＆リップを楽しんでも、口紅に重ねてツヤをプラスするグロスとしても、口紅前に薄くなじませてリップ下地としてもお使いいただけます。

-Variations

はちみつのように潤って、はちみつよりも高保湿。

まるでスチームアイロンをあてたようになめらかな仕上がりに。

シーンに合わせていくつでも楽しんで。

ハニーラスター

ハニー

[唇用美容液] 販売名：Hラスター

全1種 3,740円(税込価格)

ハニー -Honey-

透ける淡いイエローははちみつそのもの。たっぷりのツヤとシアーなカラーで唇の透明感を引き出します。

ハニーラスター

ベルベットシュガー/ベイビー/バイラブ/リトルハグ/カシミヤ/デボーション

[リップカラー美容液] 販売名：Hラスター

全6色 各3,740円(税込価格)

ベルベットシュガー -Velvet Sugar-

ベルベットのように厚みのある質感のローズブラウンにパールがきらめいて、透明感と抜け感を演出。

ベイビー -Baby-

赤ちゃんのピンクの爪や、皮膚温が上がった時の指先を思わせる、生命感あふれる粘膜ピンク。

バイラブ -By Love-

ほんのり青みを感じさせるピンクにシルバーパールがたっぷり。愛を語りたくなるような唇に。

リトルハグ -Little Hug-

肌なじみがよく誰にでも使いやすいブラウンベージュ。優しいハグをしたような、温かい気分を呼び起こす色。

カシミヤ -Cashmere-

柔らかい印象を纏えるなめらかなオレンジブラウン。カシミヤのニットを思わせるほっこりした雰囲気に。

デボーション -Devotion-

肌になじみながら凛とした印象を作る、アンダートーンのブラウンレッド。自分に自信が宿る1色。

-Ingredients

北海道産アカシアはちみつをそのまま配合。

さらに、ミツバ由来成分や植物エキス、各種ビタミンを配合し、あれやすい唇を守ります。

唯一無二の処方骨格は変えることなく、唇にうれしい美容成分を強化しました。

唇用美容液のハニーは、★がついた成分をリップカラー美容液の2倍量配合しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38082/table/109_1_dbd20157c2fd9caa9c7c7722412cb045.jpg?v=202509121126 ]

※1 ハチミツ（保湿成分） ※2 ローヤルゼリーエキス（整肌成分） ※3 酵母エキス（整肌成分） ※4 シゾサッカロミセス／イチジク果実発酵液（整肌成分） ※5 ビオチン（整肌成分） ※6 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（整肌成分） ※7 トコフェロール（整肌成分） ※8 パンテノール（整肌成分） ※9 シロツメクサエキス（整肌 成分） ※10 セラミドAP、セラミドNG、セラミドNP（保湿成分）

-Scent

はちみつのナチュラルな香り

日中重ねるたびに 心がふんわりと柔らかくなるような、甘い香り。

-Design

はちみつの柔らかさを表現

はちみつがとろりと落ちるさまをキャップ天面の形状の揺らぎで表現。

ボトル底の曲線は、はちみつの豊かなとろみを思わせます。

-ROAliv with Honey

はちみつのリップケア効果に魅せられて

始まりは 2005年。はちみつを使った唇用美容液「ハニーラスター」から、ロアリブとはちみつの物語が始まりました。はちみつはたっぷりの糖を含んでいますが、その糖が蜂たちによって最初から分解されているため、肌や唇にすっとなじみ、潤いを与えてくれます。また、ビタミンB群や、ナトリウム・亜鉛などのミネラル、アミノ酸も含んでいます。古くからあれた唇にはちみつを塗る習慣があったように、はちみつの高いリップケア効果は体感的に知られてい ました。

はちみつのまま、コスメに配合

ロアリブで使用しているはちみつは、北海道産のアカシアはちみつ100％。6月の間だけ開花する、とても貴重な蜜源のはちみつです。淡く透明な黄色で 香りもやさしく、はちみつの中でもブドウ糖が少なく結晶化しにくい特徴があるため、化粧品に安定的に配合しやすいというメリットがあります。加熱殺菌後、エキス化せずそのまま使用しているのも、ロアリブのこだわり。

「自然と調和する未来」

ミツバチがもたらすはちみつの真の魅力を、化粧品や多様なはちみつを通してお届けするために2018年3月にブランドをスタート。

2023年11月22日よりブランド名称をROAliv (ロアリブ) に変更し、フレグランスの充実と、はちみつを配合したスキンケアを中心に、ボーダレスな体験型ビューティーブランドとして再出発しました。

ジェンダーにとらわれない製品作りと、環境問題への取り組みをコツコツと積み上げていきます。

[直営店舗]

https://www.roaliv.jp/shoplist/

ルミネ新宿2店/グランスタ丸の内店/京王新宿店/キラリナ京王吉祥寺店/ルミネ大宮2店/横浜ジョイナス店/ペリエ千葉店/タカシマヤゲートタワーモール店/近鉄あべのハルカス店/ルクアイーレ店/東急百貨店さっぽろ店/仙台パルコ2店/渋谷スクランブルスクエア店/ルミネ池袋店(2026年1月17日までの期間限定オープン)



