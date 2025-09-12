保育園だけじゃない保育士の新たな働き方と、保護者を救うベビーシッターの可能性を広げるイベントを開催

株式会社ネクストビート

株式会社ネクストビート（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三原 誠司）は、保育業界の課題解決に向けて連携協定を締結している神戸常盤大学と共同で、保育士の新たなキャリア形成支援と、子育て支援におけるベビーシッターの普及を目的としたイベントを実施しました。

開催概要

日時: 2025年7月11日（金）

会場: 神戸常盤大学

主催: 株式会社ネクストビート、神戸常盤大学

参加者: 保育士を目指す学生、保護者

開催レポート1. 保護者向けイベント「ママとシッターの生の声が聞ける！ベビーシッター交流会」

「ベビーシッターに興味はあるけど、どんなサービスか不安」と感じる保護者の声に応え、実際に利用経験のある保護者とKIDSNAシッターに登録するベビーシッターが登壇しました。

ベビーシッターが単なる「預け先」ではなく、時間や依頼内容を柔軟に調整できる「オーダーメイド型の子育て支援」であることを紹介。参加者からは「具体的な話を聞けて安心できた」「利用へのハードルが下がった」といった声が寄せられ、ベビーシッターが子育ての新しい選択肢となり得る可能性を実感する機会となりました。

2. 学生向けイベント「知って安心！先輩保育士の生の声が聞ける！保育士資格を活用したキャリア質問会」

保育士を目指す学生に向け、保育園勤務に限らない多様なキャリアを紹介しました。

具体的には、KIDSNAシッターとして活躍する現役の保育士が、自身の経験やキャリアストーリーを共有。子育てや副業との両立など、個人のライフステージに合わせて柔軟に働けるベビーシッターという働き方の魅力を伝えました。

参加した学生からは「保育園以外にも保育士資格を活かせる働き方があることを初めて知った」「将来のキャリアを考える良いきっかけになった」といった前向きな感想が聞かれ、学生の職業観を広げる貴重な機会となりました。保育士という仕事の可能性を広げ、将来の保育の担い手を増やす一助となることが期待されます。

今後の展望

ネクストビートと神戸常盤大学は、今後も連携を継続し、保育士の育成支援と保育業界全体の質向上に向けた取り組みを推進してまいります。10月にも、神戸市の児童館にて保護者向けイベントを実施する予定です。

保育の魅力を高め、未来の保育士が安心してキャリアを築ける環境を創造することで、社会全体の子育て支援に貢献することを目指します。

＜KIDSNAシッターについて＞

KIDSNAシッターは、「保育士／幼稚園教諭／看護師」100%で構成された安心・安全なベビーシッターマッチングサービスです。

潜在保育士・潜在幼稚園教諭が活躍し続けられる環境作りと、保護者の子育て支援の両立を目指します。

サービスサイト：https://sitter.kidsna.com/