奈良県

なら歴史芸術文化村滞在アーティスト誘致交流事業「文化村AIR」とは

“アートが社会をつなぐプラットホームになる”とともに、県民をはじめ多くの方々に文化芸術への関心を高めていただくことを目的とする取組です。「文化村ＡＩＲ」では、全国から広く公募した中から、選考委員が選定したアーティストを招へいします。

令和7年度滞在アーティストが決定

奈良の豊かな歴史・芸術・文化を体験し、地域との交流を深めながら、新しい視点と切り口で作品制作を表現する国内在住アーティスト１名（組）を公募・選考した結果、招聘するアーティストを下記の者に決定いたしました。今後、文化村を中心とした地域（天理市・桜井市）にて、作品制作のリサーチなど行いながら新作を制作します。地域の方と楽しむワークショップなども行い、土地の文化や人との出会いを大切に活動します。これからの活動にご期待ください。

招聘アーティスト

早崎 真奈美 はやさき まなみ （東京都）

略歴

大阪府生まれ、東京都在住。

京都市立芸術大学美術学部日本画科卒業後、ロンドン芸術大学チェルシー・カレッジ・オブ・アート＆デザイン卒業。

アーティストステイトメント

私は自然科学史と人間社会の関係性、生物の生態系に着目し、「生と死」「善と悪」「美と醜」などの二項対立を通して、人間の本質を問い直す作品を制作しています。科学的に整合しているように見える体系の中にも、矛盾や微細なエラーが潜んでおり、そこに人間特有のエゴや執着、偏見といった感情が滲み出ると考えています。 例えば、「在来種」と「外来種」といった生物分類の枠組みは、生態系を守るための実用的概念である一方で、社会における排他性や境界意識とも密接に重なります。私はこうした自然と人間の間に現れる曖昧な領域に着目し、それを視覚化することを試みています。 主な手法は、紙を用いたインスタレーションです。切り出した紙片は平面的でありながら、空間に配置されることで影を落とし、二次元と三次元のあいだを揺らぐ存在となります。その姿は、分断されたはずの対立項が、実は明確な境界を持たず、共存・交差しているという私のテーマを象徴しています。

文化村での活動案

奈良での滞在制作では、古墳や山の辺の道など自然と人の営みが交差する風景をリサーチし、墨と切り絵を組み合わせた新たなインスタレーションを発表予定。地域の子どもや学生を対象とした墨や影絵のワークショップも計画している。

■今後の活動予定

・滞在制作期間 2025年11月４日（火）～2025年12月５日（金）

・制作場所 なら歴史芸術文化村 芸術文化体験棟3Fスタジオ301・302

・成果発表展 2025年12月６日（土）～2025年12月21日（日）

・場 所 なら歴史芸術文化村 芸術文化体験棟3Fスタジオ301・302ほか

■日々の活動などは文化村インスタグラム、X等をご覧下さい。

過去の事業記録は こちら(https://www3.pref.nara.jp/bunkamura/air/) 文化村HPへ