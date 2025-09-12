年末年始のご挨拶をもっとスマートに　お年賀準備は「えらべるポチッとギフト」で

SBギフト株式会社

SBギフト株式会社（東京オフィス：東京都港区、代表取締役：大和 清隆）は、法人向けデジタルギフトサービス「えらべるポチッとギフト(https://www.softbankgift.co.jp/select_pocchitto)」を、企業から取引先への“お年賀”にご活用いただける新しい選択肢としてご提案します。

年末年始は、日頃の感謝の気持ちを伝える大切なタイミングである一方、ギフト選定から配送までの準備に多くの時間とコストがかかり、担当者の大きな負担となってきました。

「えらべるポチッとギフト(https://www.softbankgift.co.jp/select_pocchitto)」はURLを送付するだけで贈れるため、手間を最小限にしながら、取引先に喜ばれる新しいお年賀スタイルを実現します。

このたび、年末年始のシーズンに合わせてお年賀限定デザインテンプレートの提供を開始するとともに、期間限定で手数料0円キャンペーンを実施いたします。企業ご担当者様の業務負担を軽減しつつ、取引先により印象的なご挨拶をお届けできるよう支援してまいります。

これまでの「お年賀」の課題

企業にとって新年のご挨拶である「お年賀」は、取引先との信頼関係を築く重要な機会です。しかし、実際に担当者の皆さまからは次のような課題が多く寄せられています。

- 「商品選びから発注、宛名管理、梱包・配送…毎年大変」- 「テレワークが増えて、直接渡す機会が減った」- 「定番ギフトは“またこれか”と思われていそうで不安」- 「在庫を抱えるリスクや配送費も無視できない」

こうした課題に対して、デジタルを活用した新しい解決策としてご提案するのが「えらべるポチッとギフト(https://www.softbankgift.co.jp/select_pocchitto)」です。

担当者の業務効率化も、取引先の満足度向上も両立できます

「えらべるポチッとギフト(https://www.softbankgift.co.jp/select_pocchitto)」を導入いただくことで、様々な効果が期待できます。

- 業務負担が激減：梱包・配送・在庫管理は不要。URLを送信するだけで完了- コストを最適化：配送費・人件費を削減しつつ、ギフトの価値はそのまま- “喜ばれる”お年賀に：受け取り手が約1,000種類から自由に選べるので外さない- 企業らしさを演出：ロゴやオリジナル挨拶文を添えて、きちんと“想い”を届けられる年賀状風などにもカスタマイズ可能

さらに、 「お年賀」ならではのマナーやトレンドがわかるお役立ち情報も、SBギフトが運営するデジタルギフトマーケティングラボでご紹介しています。どう準備すればいい？ どんな品が適切？など、実務に役立つ知識が満載です。ぜひご覧ください

https://www.softbankgift.co.jp/blog/139

お年賀限定テンプレートと手数料0円キャンペーン

SBギフト株式会社は、法人のお客様に向けて、年始のご挨拶をより印象的に演出できる「お年賀限定デザインテンプレート」の提供いたししました。

企業名やオリジナルメッセージに加え、門松や梅、和柄などのモチーフを取り入れたデザインで、新年のご挨拶を華やかに彩ることが可能です。

お年賀限定デザインテンプレートのイメージ

さらに、期間限定の特典として「お年賀手数料0円キャンペーン」を実施いたします。

2024年12月19日（金）までに「えらべるポチッとギフト(https://www.softbankgift.co.jp/select_pocchitto)」をご発注いただいた企業様は、手数料0円でご利用いただけます。

年末年始のご挨拶を効率化しつつ、コストを抑えて導入いただける機会となっています。

「えらべるポチッとギフト」の特長

- 人気ブランドを含む豊富なラインナップセブン-イレブン、モスバーガー、ケンタッキー、サーティワンなど、日常で使いやすい商品から配送ギフトまで約1,000種類を用意。- 無駄なく使えるポイント制複数商品を組み合わせて利用でき、ポイントを余すことなく消費可能。- シンプルな受け取りフローURLにアクセスして商品を選ぶだけ。店舗利用・自宅配送どちらにも対応。

サービス名：えらべるポチッとギフト

サービスサイト：https://www.softbankgift.co.jp/select_pocchitto

発注単位：200ポイント～／100個から発注可能

有効期限：納品から3か月後の末日まで

■SBギフト会社概要

SBギフト株式会社は、メールやSNSで手軽にギフトを贈れる「えらべるポチッとギフト」をはじめとするデジタルギフトサービスや、Webキャンペーンシステムなどを提供しています。豊富な導入実績とノウハウを活かし、お客様の多様なニーズに応えるソリューションを展開しています。

商号 ： SBギフト株式会社

代表者 ： 代表取締役 大和 清隆

所在地 ：福岡オフィス 〒810-8660 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-2

東京オフィス 〒105-0004 東京都港区新橋5丁目14番10号 新橋スクエアビル2F

設立 ： 2006年9月

資本金 ： 3,500万円

事業内容： デジタルギフトサービス・O2Oソリューションの提供

URL ： https://www.softbankgift.co.jp/