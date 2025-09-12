「楽天超ふるさと納税祭」北海道別海町ブースに特産品の特大ホタテや生産量日本一の乳製品などが当たる高さ2.0mの巨大ガチャ「モンスターカプセル」登場！
巨大ガチャ「モンスターカプセル」の企画・運営を行う株式会社グリーグローブ（本社：東京都文京区／代表取締役：上村 正治）は、2025年9月14日(日) 15日(月・祝)の2日間、東京ビッグサイトで開催される、全国170以上の自治体が一堂に集結する初の寄付者向けリアルイベント「楽天超ふるさと納税祭」の北海道別海町ブース『500円以上の特産品が必ず当たるジャンボガチャ』コーナーに高さ2.0mの巨大ガチャ「モンスターカプセル」を提供します！
北海道別海町ブースでは、すべて500円以上の特産品が必ず当たる「ジャンボガチャ」が登場します。1回500円で挑戦でき、特賞には別海町産の特大ホタテをご用意しています。その他にも、別海町自慢のホタテやいくら、生産量日本一の乳製品など特産品の販売も行い、SNSキャンペーンとしてガラポン抽選会も実施します。さらに、飲食ブースでは別海町産のバターで炒めたジャンボホタテのバター焼きをSNS登録でワンコイン（100円）、未登録者の方は500円で販売します。別海町をまるごと体験できるこの機会に、ぜひお越しください。
【楽天超ふるさと納税祭 北海道別海町ブース「ジャンボガチャ」とは】
【楽天超ふるさと納税祭 北海道別海町ブース「ジャンボガチャ」機材イメージ】
■北海道別海町とは
北海道の東部に位置する別海町。人口約1万4千人に対し、７倍以上の牛が生育される、生乳生産量日本一の酪農王国です。また、まちの東部はオホーツク海に面し、ホタテ、秋鮭、北海シマエビなど豊富な海産物も獲れる漁業のまちでもあります。日本最大の砂嘴（さし）である野付半島には手つかずの自然がそのまま残され、貴重な動植物が見れるほか、厳冬期に内湾が結氷する「氷平線」など、オンリーワンの景色と体験も魅力の１つです。皆さんの応援で別海を、北海道を、日本を元気にしていきます！応援よろしくお願いします！
■「楽天超ふるさと納税祭」概要
URL： https://event.rakuten.co.jp/furusato/special/fes/
開催日時： 2025年9月14日(日) 15日(月・祝)10:00～17:00
開催場所： 東京ビッグサイト 西2ホール（所在地：東京都江東区有明3-11-1）
入場料： 無料
全国から170以上の自治体が一堂に集結する、寄付者向けとしては過去最大級のふるさと納税イベントです。本イベントは、「地域から日本を元気に！」をコンセプトに掲げ、来場者が全国各地の地域の魅力を直接体感できる場を提供することで寄付者と自治体をつなぎ、寄付文化の醸成およびふるさと納税を通じた地域経済の活性化を目指すものです。
巨大ガチャ「モンスターカプセル」とは
巨大ガチャ『モンスターカプセル』は2021年1月に、コロナ禍の新たなイベントツールとしてスマイルタンクが開発した、国内最大級のレンタルカプセルマシーンです。高さ2.0m・高さ2.4m・高さ3.0mの機材は国内最大級の大きさを誇ると同時に、カプセルマシーンとして日本で唯一販促イベントや物販販売に対応。コイン決済・スマホ決済（交通系IC・キャッシュレス決済・クレジットカード決済等）・独自QRコード認証など豊富なピピット決済に対応しています！
対応カプセルのサイズは日本最大級のφ160mm！カプセルだけでもインパクト抜群です。新商品PR・地域活性化イベント・スポーツチーム試合会場・アーティストライブなど多数の活用が可能です。イベント内容やプロモーションターゲットをイメージしたオリジナルデザインの機材にラッピングすることが可能です。たくさんのお問い合わせお待ちしております。
リテールメディア：クライアント様の会員証バーコードと連携し巨大ガチャが回せる新機能」
導入企業様のアプリ会員証バーコードを読み取りすることでハンドルを回すことが可能です。アプリダウンロード数の新規獲得や休眠顧客の掘り起こしにも最適です。利用履歴もCSVデータでフィードバック出来る為、マーケティング施策として既存アプリでの活用にもご利用頂けます。ほかにも弊社開発のスタンプラリーや謎解きシステムのクリア特典時に表示されるQRコードを活用して参加特典をプレゼントすることもできます！2024年3月プロ野球チーム福岡ソフトバンクホークス様に導入済みです。
■巨大ガチャ「モンスターカプセル」仕様
【巨大ガチャ「モンスターカプセル」2.0m機材スペック】
・本体サイズ：高さ2000mm × 横幅1000mm × 奥行き1000mm
【巨大ガチャ「モンスターカプセル」2.4m機材スペック】
・本体サイズ：高さ2400mm × 横幅1500mm × 奥行き1400mm
【巨大ガチャ「モンスターカプセル」3.0m（MEGA）機材スペック】
・本体サイズ：高さ3000mm × 横幅4500mm × 奥行き3000mm
■カプセルのサイズ
・直径160mm（ 2.0m・2.4m・3.0m機材共通）
■豊富な決済方法
・オリジナルコイン決済
・交通系IC・二次元コード・クレジットカード決済に対応
・独自QRコードおよびバーコードの読込での決済
（導入企業様のアプリ会員証の二次元コードやLINE公式アカウントとの連携が可能です）
・スタンプラリーや謎解きシステムのクリア特典時に表示されるQRコードを活用して参加特典をプレゼント可能！オリジナルシステムの開発が可能です
