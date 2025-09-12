営業の新次元に迫る番組『SalesRise』に、SALESCORE代表 中内が出演いたします

SALESCORE株式会社

「達成の喜びをあたり前に」をビジョンに掲げるSALESCORE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中内崇人、以下：当社）は、営業の新次元に迫るNewsPicks Stage.の番組シリーズ『SalesRise』に協賛し、当社代表の中内が出演することをお知らせいたします。尚、中内は14:00-15:00のトークセッションに出演いたします。

▼特設サイト（外部遷移）

ご視聴登録はこちらから(https://newspicks-stage.com/lobby/receptions/st-sales-rise-3)

SalesRise 番組テーマについて

ー越境が導く”営業”の新次元ー



全てのビジネスが変容していく現代において、最大最速の変化を求められるのが"営業”です。

本番組では、顧客との共創時代を牽引する越境者たちが集い、従来の"営業”の概念の先にある未踏の次元に迫ります。

当社は「売れる営業の"思考" は、AIで可視化できるのか。購買者の脳内を捉えるセールス進化論」をテーマに、経営学者の入山章栄氏と中内が対談いたします。ぜひご覧ください。

当社代表 中内の登壇について

「AI × 営業」をテーマに、経営学者の入山章栄氏と「売れる営業の"思考" は、AIで可視化できるのか。」ということについてお話しいたします。

配信日時：2025年9月25日（木）14:00～15:00

出演パート詳細：売れる営業の"思考" は、AIで可視化できるのか。購買者の脳内を捉えるセールス進化論

登壇者 ：早稲田大学ビジネススクール 教授 入山 章栄 氏

SALESCORE株式会社 代表取締役 中内 崇人

開催方法：オンライン

主催：株式会社ユーザベース（NewsPicks Brand Design）

詳細ページ：https://newspicks-stage.com/lobby/receptions/st-sales-rise-3

＜出演者プロフィール＞

入山 章栄 氏

早稲田大学大学院経営管理研究科、早稲田大学ビジネススクール 教授

慶應義塾大学卒業、同大学院経済学研究科修士課程修了。三菱総合研究所でコンサルティング業務に従事後、2008 年 米ピッツバーグ大学経営大学院より Ph.D.(博士号)取得。

同年より米ニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクール助教授。 2013 年より早稲田大学大学院 早稲田大学ビジネススクール准教授。 2019 年より教授。専門は経営学。国際的な主要経営学術誌に論文を多数発表。メディアでも活発な情報発信を行っている。

中内 崇人

SALESCORE株式会社

代表取締役

2014年に神戸大学経営学部卒業後、株式会社ディー・エヌ・エー入社。ゲームディレクターを経験した後、2018年に株式会社Buff（現 SALESCORE株式会社）創業。あたり前の水準を高め続ける文化を営業組織に根付かせるセールスイネーブルメントのコンサルティング事業とSaaS事業を開発・運営。

SALESCORE株式会社について

「達成の喜びをあたり前に」をビジョンに掲げ、仕組みとテクノロジーで組織文化変革を実現する伴走型コンサルティングとセールスイネーブルメントSaaSを提供しております。

企業名 ：SALESCORE株式会社

代表者 ：中内 崇人

設立 ：2018年12月

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル本館3階

事業内容：営業組織のあたり前の水準を高め続ける文化をつくるセールスイネーブルメントコンサルティング及びSaaS開発・販売

URL ：https://corp.salescore.jp/

本件に関するお問い合わせ先

SALESCORE株式会社 PR部

Mail：pr@salescore.jp