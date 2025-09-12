トライト、千葉県いすみ市における介護人材不足の課題解決に向けてSOTOBO ISUMIと連携開始

株式会社トライト

医療・介護・保育分野を中心とする人材サービスとデジタルソリューション等の事業を提供する株式会社トライト（東京本社：東京都品川区、大阪本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：笹井 英孝）は、千葉県いすみ市の課題解決を主軸とした事業を提供する株式会社SOTOBO ISUMI（本社：千葉県いすみ市、代表取締役：今江 純子、以下 SOTOBO ISUMI）と連携し、同市の介護人材不足の課題解決に向けた取り組みを開始いたします。

いすみ市は、豊かな自然環境と温暖な気候に恵まれ、「住みたい田舎ベストランキング」※１の首都圏エリアにおいて9年連続で第1位を獲得する等、高い人気を誇る地域です。一方で、少子高齢化の進行により、いすみ市の高齢化率は42.5%※２と、全国平均の29.3%※3を大きく上回っており、2040年には、高齢者人口が生産年齢人口を超える※４と予測されています。今後、更なる人手不足の深刻化が懸念される中、介護分野においては、市内の約7割の介護事業所が人手不足を感じている※５という現状があり、持続可能な介護体制の構築が急務となっています。

SOTOBO ISUMIは、いすみ市の地域課題の解決を目的に設立された地域商社として、官民連携の推進等を核に、地域に根差した多様な取り組みを展開しています。また、トライトグループは、医療福祉業界を中心とする人手不足の課題解決に向けて、千葉県を含む全国28都道府県に営業拠点を展開し、地域ごとの特性やニーズに応じた採用・就労支援に取り組んでいます。

今回のSOTOBO ISUMIとの連携では、いすみ市が抱える介護分野の人手不足といった地域課題に対応するため、介護人材の確保・創出に向けた取り組みを共同で推進し、持続可能な地域社会の実現を目指します。

本連携の第一弾として、地域を支える介護人材の創出を目的に、55歳以上を対象としたキャリアセミナーを開催します。本セミナーでは、セカンドキャリアの新たな選択肢として介護職の魅力をご紹介するとともに、資格取得に向けた支援プログラム等についてもご案内します。

トライトグループは、引き続き、医療福祉業界の人手不足に対する課題解決に向けて、地域との連携を進め、持続可能な社会の実現に向けて貢献してまいります。

※１：宝島社『田舎暮らしの本』２月号「2025年版第13回住みたい田舎ベストランキング」参照

※２：2023年10月1日時点

※３：内閣府『令和7年版高齢社会白書』参照

※４※５：千葉県いすみ市『いすみ市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画 令和６年度～令和８年度』参照

■『キャリアセミナー』の概要について

内容：

１.やりがいのある仕事を通じていきいきと働くシニアの事例と、

無料で介護資格が取得できるプランをご紹介

【講師】株式会社トライトキャリア 営業本部 営業統括部

第一 東日本事業部 カレッジ課長 千代澤 雅友

２.自然に触れ、健やかな体作りにつながるアーシング＆フラダンス体験教室

【講師】Hālau Na Lehua O Laule'a主宰 高橋 敬子

開催日時：2025年9月28日（日）１.10:00～12:30 ２.14:00～16:30（予定）

※１.２.は同じ内容です。

場所：マハロハウス（千葉県いすみ市大原10451-1-3）

対象：55歳以上の方

参加費用：無料

定員：15名（各回）

申込み：https://forms.office.com/r/RbUb1vNr2U

主催：株式会社トライト、株式会社SOTOBO ISUMI

運営：株式会社トライトキャリア

【株式会社SOTOBO ISUMIの概要】

社名：株式会社SOTOBO ISUMI

設立：2020年6月9日

本社：千葉県いすみ市漁港埋立地 夷隅東部漁業協同組合内

代表者：代表取締役 今江 純子

事業内容：ICT支援事業、コンサルタント事業 等

URL：https://sotoboisumi.com/

【株式会社トライトの概要】

社名：株式会社トライト

設立：2004年11月

東京本社：東京都品川区大崎 1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー17階

大阪本社：大阪府大阪市北区曽根崎 2-12-7 清和梅田ビル13階

代表者：代表取締役社長 笹井 英孝

事業内容：人材サービス及びデジタルソリューションサービスを中心とした事業を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯した業務

URL：https://tryt-group.co.jp/

【株式会社トライトキャリアについて】

株式会社トライトキャリアは、医療・福祉業界に特化した人材紹介・派遣サービス事業を行う企業です。「医療福祉を中心とするエッセンシャル産業が抱える課題の解決に挑み、誰もが幸せに暮らせる未来を創造する。」というパーパスを掲げ、主軸サービスである人材紹介・派遣業に加え、人材育成・キャリア支援を強化し、医療・介護・保育業界を取り巻く慢性的な人材不足に関わる社会課題の解決へ寄与することを目指しています。