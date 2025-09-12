食欲の秋を彩る全国の銘酒が20種以上！『秋の日本酒フェア』開催！　【すし酒場 にほんいち 本町店】

株式会社N・I（本社：大阪市淀川区、代表取締役：河村 則夫）が運営する『すし酒場 にほんいち』では、2025年9月15日(月)～2025年9月30日(火)の期間限定で、「秋の日本酒フェア」を開催いたします。日本各地から厳選した20種以上の銘酒を取り揃え、寿司との相性を楽しめる飲み比べセットや、心ゆくまで堪能できる飲み放題プランをご用意しました。




本フェアでは、日本各地から取り寄せた銘酒を20種類以上ご用意。辛口からフルーティーな味わいまで幅広く取り揃えており、お好みに合わせて飲み比べをお楽しみいただけます。



「飲み比べセット(3種)」では、タイプの異なる日本酒を少しずつ試せるため、自分に合った一杯を見つけるのに最適。さらに「日本酒飲み放題プラン(120分)」では、全国の銘酒を心ゆくまで味わっていただけます。



また、にほんいち自慢の寿司と日本酒の相性は抜群。脂ののった秋魚にはスッキリとした辛口を、旨みの強いネタにはコクのある芳醇タイプを合わせるなど、ペアリングの楽しみ方も広がります。食欲の秋、そして夜が長くなるこれからの季節に、仲間やご家族とゆったり語らいながら日本酒を堪能できる絶好の機会をお楽しみください。


◆秋の日本酒フェア 概要

開催期間：2025年9月15日(月)～2025年9月30日(火)


提供時間：16:00～23:30(L.O.23:00)


内容：飲み比べ(3種)　1,280円(税込)


　　　日本酒飲み放題　3,000円(税込)


※グループ様は、同一プランのご注文をお願いしております。


※飲み放題は、90分ラストオーダーの120分制となっております。





すし酒場 にほんいち 本町店

■所在地：大阪府大阪市中央区瓦町3-4-10


■電話番号：06-4708-3744


■営業時間：16:00～24:00(L.Ｏ.23:30)　


■定休日：不定休


■座席数：42席


■MAP：https://maps.app.goo.gl/rza4cW7N7DuvsLJD7


■公式Instagram：https://www.instagram.com/no.1_sushisakaba





◆会社帰りにサクッと利用や、デートにもおすすめ

2名様～最大14名様までお使い頂けるテーブル席や、2名様からのカウンター席もご用意しております。少人数のご利用や、会社の飲み会、デートなど幅広いシーンにおすすめです。お仕事帰りや週末のショッピング帰りなど、いつでもお気軽にご利用ください。









〈株式会社N・I 会社概要〉


■会社名：株式会社N・I


■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3　甲東ビル1階


■代表者：代表取締役　河村 則夫


■設立：平成21年9月


■URL：http://ni-290.co.jp/company/


〈お問い合わせ〉


株式会社N・I 　


担当：濱田


MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com


TEL：070-3868-0928