Sworkers、女性のためのキャリアカンファレンス「Female Founders Conference 2025 Autumn」を11/22(土)に開催決定

株式会社Sworkers

株式会社Sworkers（よみ：スワーカーズ、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坡山 里帆、以下 Sworkers）は、2025年11月22日（土）、女性のためのキャリアカンファレンス「Female Founders Conference 2025 Autumn」の開催を決定いたしました。

「Female Founders Conference」（略称、FFC）は、女性が自身のキャリアを主体的にデザインし、自信を持って人生を歩む、あと一歩を「後押しする」のを目的としたカンファレンスです。2025年5月に開催した第1回では、2,000名以上の女性の方々からお申し込みをいただき、起業やスタートアップへの転職などを軸に女性のキャリアを考える1日となり、参加者の方々から大変ご好評をいただきました。

この反響にお応えして、第1回の内容をさらに充実させ、アップデートした「Female Founders Conference 2025 Autumn」を開催することにいたしました。

「Female Founders Conference 2025 Autumn」について

■概要

「Female Founders Conference 2025 Autumn」では、世代を超えて第一線で活躍するリーダーやキャリアを切り拓いてきた方々をお迎えし、転職・キャリアチェンジ、活躍しやすい会社の特徴、妊娠・出産とキャリアの両立など、働く人にとって重要なテーマを深く掘り下げます。

本カンファレンスは、現在転職や起業を検討中の方はもちろん、大企業やスタートアップで活躍しながらも将来のキャリアについて考えを巡らせている方、そしてライフステージの変化に伴うキャリアの不安に今から備えたい方まで、幅広くキャリアについて悩みや不安を抱いている方を対象としています。

「自分らしいキャリアの選択をするには？」「他の人はどのようにして重要な決断を下しているのだろう？」といった多くの人が共通して抱く悩みや迷いに対し、実際に道を切り拓いてきたリーダーたちの貴重な経験談を聞くことができます。また、同じような課題を抱える参加者との交流を通じて思考や感情を整理することで、あなた自身の未来につながる新たな気づきや出会いを得られる機会を提供します。

なお、本カンファレンスは、東京都が運営する多様な主体によるスタートアップ支援展開事業「TOKYO SUTEAM」に採択されております。

■開催概要

⚫︎名称：Female Founders Conference 2025 Autumn

⚫︎日時：2025年11月22日（土） 12時～19時（開場:11時30分）※出入り自由

⚫︎場所：TODA HALL & CONFERENCE TOKYO（東京都中央区京橋１丁目７－１）※現地開催のみ

⚫︎費用：無料

⚫︎対象者：ご自身のキャリアについて考えたい女性（転職中の方、中長期的なキャリアチェンジの可能性を模索したい方、学生も大歓迎です） ※本イベントの参加者は女性（生物学的女性）限定となっております。

⚫︎その他：本イベントの詳細についてはこちらの特設ページ(https://ffc.pj-f.jp/)をご覧ください

申し込みはこちらから :https://client.eventhub.jp/ticket/P9P5pQwSYT

■イベント内容について

１.セッション

世代別・ライフステージ別・会社規模別に第一線で活躍するリーダーやキャリアを切り拓いてきた方を登壇者として招き、ロールモデルの見つけ方、仕事と育児の両立、20代のキャリア形成など、働く上で直面する重要な課題に深く寄り添うテーマのセッションをご用意。リアルな経験談を通じて、参加者一人ひとりが"あなた"らしいキャリアの道筋を見つけるヒントをお届けします。

▷テーマ一覧：

- キャリアの可能性の拡げ方- 大手企業のトップを走るリーダーたちのキャリアの描き方- 役職者が語るキャリアのリアルと葛藤- 意思決定権を手にしたリーダーたちのキャリアストーリー

※席数に限りがあり、座席は当日の先着順となります。座席がない場合は立ち見となる可能性がございます、その旨ご了承ください。

▷登壇者一覧（一部、敬称略）：

笹原 優子

株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ代表取締役CEO&CCO

南里 彩子

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 常務執行役員 チーフ・サステナビリティ・オフィサー

太田 郁子

アクセンチュア株式会社 Accenture Song マネジング・ディレクター

鈴木 聡子

フォースタートアップス株式会社 オープンイノベーション本部 執行役員

古賀 ゆか

株式会社ZEALS VP of P&C

川口 あい

NewsPicks for WE 編集長

山本 理恵

株式会社EventHub 代表取締役CEO

丹下 恵里

株式会社mento 取締役副社長

余頃 沙貴

ワンメディア株式会社 取締役COO

尾崎 莉緒

株式会社CORE 代表取締役

佐伯 亜紗美

Coral Capital Community Manager

下垣 恵

SHE株式会社 執行役員 VP of Transformation

浅岡 美礼

株式会社サイバーエージェント インターネット広告事業本部 営業局長

坡山 里帆

株式会社Sworkers 代表取締役

※登壇者情報は随時更新いたします。

２.キャリア相談ブース

キャリア相談ブースでは、キャリアの専門家へご自身のキャリアについての相談をすることが可能です。事前に予約をすることで、お一人様25分間の枠で担当者と一対一で話すことが出来ます。ご自身のキャリアの悩みや困りごとについてお気軽にご相談ください。

▷登録方法について：「Female Founders Conference 2025 Autumn」への参加申し込み(https://client.eventhub.jp/ticket/P9P5pQwSYT)をしたのち、EventHubマイページ内の「ブース」タブから各企業を検索し、担当者を選択したのちお好きな時間枠で面談予約をしてください。(※面談枠は先着順となります)

「ブース」タブから「Sworkers Agent」を選択担当者を選び、空いている時間でリクエストを送信へ

※上記は予約の一例です。今後相談できる企業・担当者が増える予定です。最新情報は随時アップデートしてまいります。

３.企業ブース

企業ブースでは、出展企業の代表や人事、活躍社員の皆さんとお話しすることが可能です。気になるサービスや企業、担当者の方がいたらその場でお話ししてみましょう。急成長中のスタートアップ企業や、積極的に人を採用中のメガベンチャー・スタートアップ企業などが集結します。

※今後参加企業・担当者が増える予定です。最新情報は随時アップデートしてまいります。

また、本カンファレンスを共に盛り上げていただけるスポンサー企業様を募集しております。ご協賛に関する詳細やプランにつきましては、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

スポンサー協賛のご案内申込はこちらから :https://form.pj-f.jp/sponsorcontact

４.企業ピッチ

ベンチャーやスタートアップ企業による「採用ピッチ」の時間を設けております。これは、企業にとっては自社の魅力を伝える場であり、参加者にとっては多様な企業の魅力を知り、新たな出会いにつながる貴重な機会となります。普段はなかなか接点を持てない企業との出会いや、新しい選択肢に触れるきっかけとしてご活用いただければ幸いです。

※今後、ピッチ登壇企業が増える予定です。最新情報は随時アップデートしてまいります。

５.全体交流会

本イベントのラストは参加者、登壇者による全体交流会を予定しております。たとえば、仕事への考え方が近いイベント参加者との出会いや、出展企業の皆様との出会いなど、あなたのキャリアを加速させるための新しい出会いを生むべく是非この機会をご活用ください。（ドリンクやお菓子などの軽食を提供予定です。）

主催者コメント

Project:F主宰 坡山 里帆

株式会社Sworkers 代表取締役

第1回は2,000名を超える方々からお申し込みをいただき、「自分らしいキャリアを切り拓きたい」という強い想いを感じました。その熱を受けて、第2回を開催できることをとても嬉しく思います。

キャリアの選択には、不安や迷いがつきものです。社会的な背景やライフステージによってその理由はさまざまですが、だからこそ本カンファレンスには大きな意義があると考えています。現在、転職や起業を検討している方はもちろん、これからの働き方や将来のキャリアを見据えている方にとっても、新しい気づきや出会いの場を届けたいと思っています。

望む未来があるからこそ、不安や迷いも生まれる。

だからこそキャリアを主体的にデザインし、自信を持って人生を歩んでいけるように、2025年11月22日、“あなた”の人生を動かす一歩を後押しします。

スポンサー企業について

「Female Founders Conference 2025 Autumn」では、本カンファレンスを共に盛り上げていただけるスポンサー企業様を募集しております。ご協賛に関する詳細やプランにつきましては、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。追って担当者よりご案内させていただきます。

スポンサー協賛のご案内申込はこちらから :https://form.pj-f.jp/sponsorcontact

協賛について

「Female Founders Conference 2025」は、2024年～2026年3月までの期間において多様な主体によるスタートアップ支援展開事業「TOKYO SUTEAM(https://tokyosuteam.metro.tokyo.lg.jp/)」に採択され、東京都の協定事業者となっております。

「Project:F」について

Sworkersは、2024年12月、女性起業家を増やし、社会のルールをつくる女性を増やすための一連の取り組みである「Project:F」（よみ：プロジェクトエフ）を立ち上げました。女性起業家が増えることによって、女性が起案したルールが作られ、雇用と共にそのルールが広まり、さらにはそこから次の女性起業家が生まれていくという新たな流れを作り出すことにチャレンジしてまいります。

■詳細はこちら

Sworkers、女性起業家を輩出する「Project:F」を始動ーPR TIMES(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000150331.html)

"ルールをつくる女性を、ふやす。"「Project:F」のステートメント

■「Project:F」公式サイト

https://pj-f.jp/

■「Project:F」公式X

https://x.com/ProjectF__

「Female Founders Door」について

Sworkersは、"ルールをつくる女性を、ふやす。"「Project:F」の取り組みの中で、女性起業家育成プログラム「Female Founders Door」を展開しております。2025年1月からは起業家になることを志す女性、175名を採択し第1期のプログラムを進行しております。また、2025年7月からは第2期のプログラムも並行して進めております。

▷第1期キックオフイベントの詳細はこちら

Sworkers、女性起業家育成プログラム「Female Founders Door」第1期のキックオフイベントを開催。175名の女性が集結。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000150331.html)

▷第2期キックオフイベントの詳細はこちら

Sworkers、女性起業家育成プログラム「Female Founders Door」第2期のキックオフイベントを開催。3日間で30時間の集中プログラムを実施。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000150331.html)

1・2期生のみならず、3期生以降も公募によってプログラムの提供を継続していく所存です。なお、2期生の募集に関しては2026年1月を目処に開始し、2026年の春頃のキックオフイベントの開催を予定しております。参加希望の方はお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

お問い合わせをする :https://form.pj-f.jp/pjfcontact?utm_source=prt&utm_medium=web&utm_campaign=prt

■企業・自治体・各省庁の皆さまへ

本プロジェクトは東京都が運営する多様な主体によるスタートアップ支援展開事業「TOKYO SUTEAM(https://tokyosuteam.metro.tokyo.lg.jp/)」に採択され、2024年～2026年3月までサポートされます。「Female Founders Conference」「Female Founders Door」ともに「女性のキャリア向上・女性の活躍推進」を応援する企業・自治体・各省庁さまからのスポンサーシップ、協賛等のご相談をお待ちしております。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせをする :https://form.pj-f.jp/sponsorcontact?utm_source=prt&utm_medium=web&utm_campaign=prt■お問い合わせ等について

Sworkersの取り組みや弊社に関するお問い合わせ等は下記のフォームからお願いいたします。原則、3営業日以内にご返信いたします。

お問い合わせをする :https://form.pj-f.jp/pjfcontact?utm_source=prt&utm_medium=web&utm_campaign=prt

■株式会社Sworkers(スワーカーズ) について

・設立：2023年2月2日

・代表取締役：坡山 里帆（はやま りほ）

・本社所在地：東京都千代田区神田錦町3-2 ちよだプラットフォームスクウェア 3F

・事業内容：スタートアップ企業特化の人材紹介事業、女性起業家特化のアクセラレータ事業、スタートアップカンファレンス運営事業

・会社HP：https://sworkers.jp/