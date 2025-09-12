10月10日（金）に2025 世界メンタルヘルスデー啓発セミナー「多様な特性と職場のメンタルヘルス」を開催

大塚製薬株式会社

2025年10月10日（金）の19時～20時30分に、大塚製薬主催で、2025世界メンタルヘルスデー啓発セミナー「多様な特性と職場のメンタルヘルス」を開催します。当日は事前登録によるZoomウェビナーにてリアル配信いたします。14日～27日はオンデマンド配信いたします。メディア関係者の皆さまにおかれましては、ご取材をご検討いただけますと幸いです。

職場におけるメンタルヘルス不調の背景には、多様な特性により環境適応に困難を生じているケースが少なくありません。周囲の理解不足が本人のさらなる不調を招くこともあり、逆に周囲の社員が強いストレスを感じることもあります。

本セミナーでは、医学的な視点から発達特性の理解を深め、職場におけるコミュニケーションの課題を紐解きます。多様な個性を尊重した職場環境の構築に向けた知見を提供することで、企業や組織におけるメンタルヘルス対策の一助となることを目指します。

【プログラム】（詳細はPDFをご参照ください）

■司会：堀 輝 先生

■開会発言：「世界メンタルヘルスデーとは」 秋山 剛 先生

■講演1：「職場の困り事をどうにかしたい！ ～発達特性の理解と対応～ 」原田 剛志 先生

■講演2：「発達特性を背景とした職場のメンタルヘルス不調 ～事例から学ぶ対応策のヒント～」 高野 知樹 先生

■クロストーク：職場の様々な場面における困り事や行き辛さ

■主催：大塚製薬株式会社

■後援：厚生労働省、世界精神保健連盟、（公社）日本精神神経科診療所協会、こころのバリアフリー研究会、シルバーリボンジャパン

Zoom視聴については、以下をご確認ください。

【当日視聴のお申込みのURL】

▶https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_RIyzy0tGTSKwt31CrmqvYw

【オンデマンド視聴のURL】

▶https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nekc-mckhkh-f1361c92a919de746ab24c837254b813